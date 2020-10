Review: Star Wars: Squadrons

EA heeft met Star Wars goud in handen, maar leek tot voor kort niet goed uit de voeten te kunnen met het IP. Jedi Fallen Order was echter een geweldig product, dus leek die trend wat te keren. Maar lukt dat met Star Wars: Squadrons ook?!

Een diepe sprong met lichtsnelheid

In Star Wars: Squadrons duiken spelers in de schoenen van de piloten van de Vanquard (New Republic) en Titan (Empire) squads. Als nieuweling wacht hen een oorlog die gestreden lijkt, maar toch een aantal onverwachte wendingen neemt. Ik zal niet verder op het verhaal ingaan, maar het straalt in ieder geval één en al Star Wars uit.

De game heeft een vriendelijk prijskaartje (40 euro) en daar is eigenlijk ook een goede reden voor. De game heeft qua content niet heel veel te bieden, maar wat het in huis heeft doet het meer dan goed. Het is namelijk niet zo dat je in de eerste de beste X-Wing of Tie Fighter springt en al snel met de mooiste moves de ene na de andere vijand de lucht uit schiet.

Het is namelijk qua gameplay een erg diepgaande game en dan bedoel ik voornamelijk qua besturing. De verschillende starfighters hebben namelijk niet alleen verschillende wapens en verdedigingsgadgets, maar ook een diepgaande paneel aan verschillende functies.

Zo kun je bijvoorbeeld in je X-wing de balans tussen snelheid, wapens en je schild veranderen. Dit betekent dus dat als je in de aanval bent je de focus kunt leggen op je vuurkracht, maar je vatbaarder bent voor tegenvuur. Daarnaast kun je bij je schild ook nog bepalen op welke kant van je starfighter je de schild wilt focussen.

Bij de Empire heb je overigens geen schild, maar wel extra snelheid en vuurkracht. Waar je bij de New Republic wat offensiever te werk kan gaan, is het bij de Empire kiezen tussen vol in de aanval gaan, of juist even de vijand van je af proberen te houden om later weer toe te slaan.

Kortom, er gebeurt tijdens je gevecht meer dan alleen het in de gaten houden van je doelen/vijanden, en de game is meer dan alleen even leuk rondvliegen en knallen. Naast de besturing, die vooral in het begin wat frustratie op kan leveren, heb je daar niet alleen soms ruzie mee, maar moet je ook nog voorkomen dat je heel lullig tegen rondvliegend puin aan knalt.

Gelukkig biedt de singleplayer je genoeg mogelijkheden voor om je eerste intense vluchten alle basics onder de knie te krijgen. De game neemt je in het begin bij de hand en leert je steeds meer nieuwe moves en functies van je starfighter te beheersen. Je kunt voor het voltooien ook nog medailles verdienen door aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Dit is dus een goede manier om je skills te verbeteren door de missies met zo veel mogelijk medailles te behalen.

Hoe lang blijft het leuk

De enige vraag die mij het meeste bezighoudt is toch: hoe lang blijft dit leuk? De singleplayer kan je op medium moeilijkheidsgraad in een uur of acht wel uitspelen, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat je dan ook alle medailles hebt vrijgespeeld.

Ik zal heel eerlijk zijn en aanraden om de game eerst even op het gemakkelijkst te spelen, zodat je de besturing onder de knie krijgt. Vervolgens kun je dan stapje voor stapje het niveau omhoog krikken.

Zoals eerder gezegd kan de besturing op een gegeven moment een beetje frustreren. Er gebeurt nou eenmaal heel veel op het scherm en dan zijn er ook nog al die verschillende knoppen die ook daadwerkelijk een functie hebben. De leercurve is echt pittig, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, zal je met een glimlach op je gezicht de starfighters uit de lucht knallen.

Kortom, Star Wars: Squadrons is een game die je de komende tijd echt wel zoet kan houden en dan is er ook nog een multiplayer modus. Deze is eigenlijk ook wel een beetje zoals je had kunnen verwachten. Je hebt twee verschillende modi en zes verschillende maps.

De eerste modus die is eigenlijk gewoon een Team Deathmatch, genaamd Dog Fights. Deze modus is misschien niet heel verrassend, maar doet eigenlijk alles gewoon goed. Het biedt hectiek en vergt niet alleen stalen ballen, maar ook een stukje tactiek en teamspel om te winnen.

De tweede modus is een stukje uitgebreider en heet Fleet Battles. Daarin zullen twee partijen lijnrecht tegenover elkaar staan inclusief Star Destroyers, Corvettes en ander groot geschut. In dit gevecht bepaalt de sterkste partij eigenlijk wie er aanvalt en wie er verdedigt. Weet je als tegenstander de verdediging te stuiten, kan de strijd ook zo maar worden omgekeerd. Het is dus niet zo dat je als verdedigende partij kan besluiten om toch de aanval in te zetten, maar je wordt echt geforceerd om samen te spelen en dat werkt ook eigenlijk erg goed.

Customization

Het is dus niet veel wat Star Wars: Squadrons te bieden heeft, maar wat het biedt is gewoon erg gaaf. Je kunt naast het spelen van de game natuurlijk ook los op het customizen van je starfighters. Denk hierbij niet alleen aan verschillende kleuren, maar ook verschillende items die je in de cabine kunt zetten/ hangen tot het aanpassen van je wapens en schilden aan toe.

Dit laatste zorgt weer voor meer variatie qua stijl van je gameplay. Ben je namelijk een teamspeler die bijvoorbeeld een ION raket gebruikt om van vijanden een makkelijker doelwit te maken, of ben je juist degene die zich genoodzaakt voelt om het grover geschut te gebruiken. En daartussen vallen dus nog een heleboel andere opties.

Geweldige ervaring

Star Wars: Squadrons is een erg verslavende game en dat komt eigenlijk door de ontzettend diepgaande gameplayopties. De mogelijkheden lijken in het begin oneindig en je zult misschien de eerste uren niet het gevoel hebben dat je ooit een X-Wing als Wedges Antilles gaat besturen. Maar als de feeling eenmaal komt en je een goede setup voor de verschillende starfighters hebt gevonden, weet je precies wanneer ‘de fun begint’.

Als kers op de taart is de game ook nog een speelbaar in VR en als je zo’n bril in huis hebt en je van Star Wars houdt, is Squadrons echt een must have. Ik heb hem persoonlijk op de PlayStation 4 Pro gespeeld en moet zeggen dat er tussen de VR missie uit Star Wars Battlefront echt al behoorlijk wat stappen zijn gezet!

Het enige wat ik echt als nadeel kan benoemen, is het feit dat al bevestigd is dat Squadrons geen nieuwe content zal krijgen. Hierdoor ben ik wel bang dat het over een (half) jaartje steeds moeilijker gaat worden om nog een lobby gevuld te krijgen, maar tot die tijd zal je enorm veel plezier aan deze game beleven!

Uitgever: EA

Ontwikkelaar: EA Motive

Release: 2 oktober 2020

Platform(s): PC, PlayStation 4 en Xbox One

Gespeeld op: PS4 Pro

Speelduur: zo lang je het zelf leuk vindt