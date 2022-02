Review: Sifu

Het perfectioneren van een spel is nooit zo verslavend geweest.

Een verhaal over wraak

Sifu gaat over de gelijknamige grootmeester van Kung Fu en Tai Chi. Om precies te zijn, draait het om zijn dood en de gevolgde wraak. Op een avond valt zijn voormalige student, Yang, de dojo van de grootmeester aan. De moordaanslag is succesvol: Yang vermoordt Sifu in een duel, terwijl zijn handlangers alle studenten hebben gedood. Er is echter één student die het voorval overleefd; het kind van Sifu. Zoals je al kan raden, die is niet van plan het hier bij te laten. De naamloze zoon/dochter traint in de wijze van de Chinese vechtkunsten, maar zoekt ook uit wie er bij de aanval betrokken waren en waar ze nu zijn. Het is aan de speler om de brute moordenaars één voor één uit te schakelen, uit wraak voor de meester en vader.

Kung Fu door en door

Het verhaal komt zo uit het 101 tekstboek van Kung Fu media. De meeste van deze verhalen draaien om wraak en de vervallen band tussen de student en de meester. Dat is helemaal niet erg: integendeel zelfs. De Franse indiestudio Sloclap is met Sifu op niets anders uit dan jou de volledige Kung Fu ervaring te geven. Overal zijn er herkenningspunten voor de echte Kung Fu liefhebbers. Zo heeft het eerste level heeft een overduidelijk eerbetoon aan het ganggevecht van de film Oldboy uit 2003. De omgevingen kunnen zo uit een Kung Fu film komen, wat erg geholpen wordt door de prachtige, stilistische graphics. Dit is echter allemaal nog maar het cadeaupapier. Uiteindelijk draait het er allemaal om wat er in het pakketje zit. Gelukkig is de inhoud van het pakketje minstens zo mooi als de verpakking.

Sloclap heeft in samenwerking met een Pak Mei Kung Fu grootmeester het vechtsysteem in Sifu samengesteld. Pak Mei Kung Fu draait allemaal om zo efficiënt mogelijk vechten, ofwel het ‘kortste pad’. Dit zie je ook terug in Sifu. De gevechten zijn niet opzichtig en bombastisch: ze zijn juist krachtig en efficiënt. Hoewel Sifu wel een aantal fantasierijke elementen bevat, voelt het spel zeer gegrond aan. Je bent geen superheld; je bent een leerling in Kung Fu die het moet opnemen tegen andere vechtersbazen. Met meer dan 150 combo’s die je kunt uitvoeren is het aan jou om de juiste keuzes te maken om jouw vijanden neer te halen. Maak je de foute keuzes, dan straft Sifu je af….en hard.

Keiharde Roguelike

Sifu is zeer moeilijk. Het spel verwacht perfectie van jou op verschillende lagen. Op de eerste laag moet jij zeer zorgvuldig de gevechten in gaan: een paar rake klappen met een honkbalknuppel of een flinke trap op je smoelwerk kan al het einde betekenen van jouw wraakverhaal. Als je dit spel betreedt als een typische beat ’em up, dan krijg je al snel de deur tegen je gezicht. Het draait allemaal om ritme en de juiste combo’s, evenals een flinke portie ‘git gud’ om het gerecht helemaal af te maken.

Als je onvermijdelijk een keer het loodje legt omdat een onverlaat een drankfles tegen jouw schedelpan aan gooit, dan zie je dat jouw leeftijd omhoog gaat. Dit is de tweede laag in de moeilijkheid: het leeftijdssysteem. In Sifu wordt je elke keer ouder als je sterft, iets wat in het promotiemateriaal flink naar voren werd geschoven. Dit is incrementeel. Hoe vaker je namelijk dood gaat, hoe hoger jouw Death Counter wordt. Is jouw Death Counter 1, dan wordt je één jaar ouder als je sterft. Is jouw Death Counter echter 5, dan wordt je 5 jaar ouder. Niet alleen word je fysiek ouder, maar het beïnvloedt ook jouw statistieken. Als je ouder dan 75 wordt, is het game over. De leeftijd én de Death Counter neem je over van level naar level.

Een andere laag die dit nog lastiger maakt, zijn de combo’s die je kunt vrijspelen. Door het verslaan van vijanden ontvang je XP, die je na je dood of na een level kan uitgeven om combo’s te ontgrendelen. Echter, je ontgrendeld ze alleen voor de run waar je op dat moment in zit. Begin je het level opnieuw of wordt je te oud, dan verlies je de combo. Zo heb je het vaak dat je net een aantal vette moves hebt, totdat een bepaalde vijand je iets te vaak dood maakt en je eigenlijk opnieuw moet beginnen. Je verliest dan al deze prachtige combo’s; helaas pindakaas.

Dit betekent maar één ding: Sifu verwacht perfectie van jou. Je moet ervoor zorgen dat je elk level zo goed mogelijk afrond, zodat je zo jong mogelijk het volgende level in gaat. Immers, als jij een level herstart, dan start je dan level weer met de leeftijd waarop je het betrad. Er zijn geen manieren om hier omheen te werken. Je kan niet om een level heen werken als je deze lastig vindt (ik kijk naar jou, Sean en level 2!). Je kan niet naar één level de pet gooien: je zorgt er maar voor dat je de levels door en door kent en weet hoe je alle vijanden moet verslaan, anders kan je het wel vergeten als je uiteindelijk aan komt bij Yang.

Toch nog wat hulp

Gelukkig zijn de medewerkers van Sloclap geen totale masochisten en bieden ze nog wat hulp aan voor de arme stakkers die verslaafd zijn geraakt aan deze prachtige game. Zo zijn er gelukkig manieren om de Death Counter naar beneden te krijgen, door het verslaan van bepaalde vijanden en bazen. Ook is het mogelijk om combo’s permanent te ontgrendelen, al kost dat vijfmaal de hoeveelheid XP die het normaal kost. Tevens regenereer je leven als je een finisher uitvoert op een vijand, dus een goede speler weet precies op welk moment hij de finishing blows moet leveren.

Ook zijn er door de levels heen verschillende shrines te vinden. Bij deze shrines kan je verschillende upgrades kopen. Hier kan je ook voor veel XP jouw Death Counter op 0 zetten, mocht deze erg hoog zijn. Ook mooi is dat je volledig geneest als je een shrines activeert. Let wel dat je in één run van een level nooit alle shrines kan betreden.

Niet alleen dat, het level design zelf helpt jou in jouw taak. Je zal in Sifu de levels erg vaak moeten herhalen om jouw run zo efficiënt mogelijk te maken. De levels zijn toch dik een half uur lang. Om ervoor te zorgen dat jij niet jouw controller na een dag proberen door het raam gooit, zijn er allerlei shortcuts te ontgrendelen. In level drie is het zelfs mogelijk om een lift te ontgrendelen die jou van het begin van het level direct naar de baas brengt, met maar twee vijanden er tussen. Dit betekent dat jij elk level maar één keer volledig hoeft uit te spelen, zodat je de kortere versies van de levels vervolgens kan spelen. Let daarbij wel op dat je bij dit soort snelle routes ook vaak de shrines mist, dus maak de keuze zorgvuldig…

Sifu is een meesterlijke game

Sifu is niets anders dan een meesterlijke game. Al om te beginnen is het een lust voor het oog; Sifu zit vol prachtige kleuren en typisch Chinese designs, maar loopt daarbij ook als een zonnetje op mijn PC op Ultra Settings. Daarbij is het vechten in Sifu ontzettend belonend en leuk om te doen. Het is heerlijk om grote groepen boze gasten in een gang op te ruimen met niets anders dan je vuisten en een honkbalknuppel, vooral omdat niets vanzelf gaat in dit spel. Alle moves zijn bewuste keuzes en belonen tactisch inzicht, reflexen en geduld. Het is heerlijk om jouw honkbalknuppel te gooien naar de ene, om vervolgens het stuk hout weer op te pakken om degene achter je neer te hoeken, uit de weg te duiken voor een harde vuist, deze man weer te grijpen en tegen drie andere mannen te duwen, die vervolgens hard tegen de muur worden geramd hierdoor.

Het is allemaal zó vloeiend en natuurlijk, dat ik geen andere game kan bedenken die hand-to-hand combat zó goed heeft gesimuleerd in een spel. De reacties op klappen voelen hard en realistisch aan, de manier waarop men kan struikelen over obstakels, over hoe je objecten van de grond direct tegen de schenen van de tegenstander kunt schuiven; het is allemaal meesterlijk. Als jij eenmaal in een goede flow zit en je een kamer vol schavuiten uitschakelt, dan spring je uit je stoel van de adrenaline.

Sifu is geen lang spel; er zijn ‘maar’ vijf levels in totaal. Dit zal klinken als weinig content, maar niets is minder waar. Je zal veel tijd besteden in deze levels en ze door en door kennen tegen de tijd dat je de credits ziet. Er is verder geen multiplayer of side content, maar dat is niet nodig. Sifu is wat het is, en wat het doet wat het geweldig doet. Mijn enige kritiekpuntje is dat de camera niet altijd meewerkt, maar deze klacht is als een zwakke kaars: het wordt uitgeblazen door de storm aan pracht die Sifu met zich meebrengt.