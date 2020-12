Review: Sackboy: A Big Adventure – De Perfecte Platformer

De schattige protagonist van Little Big Planet mag het deze keer (bijna) helemaal zelf oplossen. Als een van de launchgames voor de PlayStation 5 is het een game zonder al te veel concurrentie, en het kan de spotlight prima aan. Lees hier waarom!

Sackboy: A Big Adventure is de natuurlijke opvolger van Little Big Planet. In hetzelfde universum, veelal dezelfde personages en hetzelfde principe. Van te voren dacht ik dat het me in de weg zou zitten, maar het is totaal niet het geval. Het is een platformer, en dat wordt compleet omarmd, in al zijn facetten.

Versla de slechterik, red de wereld

Yup, het verhaal is behoorlijk standaard, maar het is niet erg. Aan het begin worden al Sackboy’s vriendjes, buren en eigenlijk iedereen uit de wereld behalve hij, door de grote slechterik Vex ontvoerd. Hij blijft alleen over (met nog iemand, maar dat merk je later pas..) en moet op avontuur om hen te redden. Sackboy krijgt daarbij hulp van een oudere dame die je de nodige tips en uitleg geeft. Deze dame is Scarlet en die zal je regelmatig tegenkomen door de game heen.

Aan het begin wordt uitgelegd dat Vex, de grote slechterik, ‘sackpeople’ nodig heeft om een een bepaalde energie te oogsten. Die energie heeft hij nodig om de wereld over te nemen en de ultieme macht te krijgen. Jouw taak; versla de slechterik, red de wereld..

Craftworld

Alles in de game is gemaakt van veelal knutsel voorwerpen, zoals wol, spons, watten en knopen. Af en toe merk je aan je DualSense controller dat je door een stukje hoogpolig tapijt loopt doordat die net even een subtiele trilling geeft die je wel merkt, maar niet storend is. Er zitten meer van dit soort kleine dingen verstopt in de game die niet de moeite waard zijn om echt op te gaan zoeken. Toch is het heerlijk om van alles tegen te komen wat lijkt alsof je het zelf ook zou kunnen maken.

In de hub-wereld loop je vrij rond en kan je rustig aan je level uitkiezen, maar je hebt daar een beperkte move-set, zo kan je bijvoorbeeld niet springen. Wel slaan (is extra leuk als je een maatje bij je hebt die je een slap kan geven) en lopen. Zodra je je level hebt gevonden, gaat de rits open en spring je erin. Op de PS5 is de laadtijd daarna enkele seconden en mag je lekker aan de slag in de rijk gevulde levels die niet zullen vervelen.

Ook leuk, elk level heeft een titel die stiekem gewoon een hele slechte woordgrap is. Nou ja, dat vind ik vooral erg leuk.

Gameplay

Zoals een echte platformer betaamd, is ook Sackboy er eentje die alle moves heeft die je verwacht. Je kan springen, en even in de lucht trappelen waardoor je verder kan springen. Ach, ik dacht altijd dat elke platformer wel de standaard move-set zou hebben en daar een paar toevoegingen bij zou krijgen. Sackboy doet dat, en levert daarmee een zeer fijne game af die precies alles doet waarvan je hoopt dat het doet.

Eigenlijk is hier echt niet zo veel over te zeggen. Het is een zeer vriendelijke moveset die ook de niet-gamers intuïtief zullen aanvoelen. Ik heb het gros van de game samen met m’n vrouw gespeeld en ik heb geen enkele klacht gehoord over de controls.

Co-op

Alles in de game is co-op te spelen met maximaal 4 spelers. Andersom is het niet het geval, er zijn levels die je niet solo kan doen. Wij (m’n vrouw en ik) hebben ons kostelijk vermaakt met de co-op en hebben meerdere malen hardop moeten lachen om grappige situaties op het scherm. Ons favoriet daarbij is het elkaar kunnen slaan, en dan vooral als de foto aan het eind van het level wordt gemaakt van de ‘winnaar’. Dat is gewoon degene die de meeste bollen heeft verzameld.

De co-op werkt gelukkig ook erg eenvoudig. Je kan in principe op ieder moment erin of eruit springen, zonder dat je daarbij de ander in de weg zit. En weet je van tevoren dat het komende stuk te lastig is voor de een? Dan kan je heel eenvoudig een soort helikoptertje oproepen die ervoor zorgt dat je in ieder geval niet doodgaat.

De co-op is hartstikke leuk, maar hier zit wel een groot nadeel. Dat is de camera. De camera is vrij selectief, die probeert beide te volgen, maar als je te ver uit elkaar gaat, dan zal die een van de twee kiezen, maar wel ver uitgezoomd. Zo hebben wij het regelmatig gehad dat een van de twee in een gat belandde omdat diegene niet kon zien waar het volgende platform was. En geloof me, dat heeft voor de nodige frustratie gezorgd in situaties waar de een moeite met het pad voor handen had, en de ander bijna aan de overkant was. De camera geeft op dat moment de voorkeur aan degene die nog niet het parcours heeft afgelegd..

Verkleedpartijtje

Ondanks dat ik eigenlijk niets heb met cosmetische items ingame, vond ik het wel erg leuk om m’n gehaakte protagonist steeds een belachelijker pakje aan te trekken. Ook waren we op een gegeven moment elkaar aan het aftroeven wie er gekker bij kon lopen! De pakjes kan je door de levels heen vinden, die liggen overal en nergens verstopt in hoekjes of op moeilijk bereikbare plekjes.

De perfecte game?

Nee, dat niet. Ik weet dat ik alleen maar lovend ben over Sackboy: A Big Adventure, en dat is hartstikke terecht. Er zitten wel degelijk een paar flinke minpunten aan de game. Zo is de vervelendste die ik ben tegengekomen de crash. De game is tot drie maal toe helemaal gecrasht, waarvan ik één keer zelfs de PS5 opnieuw moest opstarten. Ik heb geen idee waar dat aan ligt en of dat ook op de PS4 gebeurt.

Naast de crashes is er ook een hele merkwaardige moeilijkheidspiek. Eentje die totaal niet logisch overkomt. Zo vond ik de eerste vier werelden eenvoudig, weinig uitdaging en gewoon leuk. Dat maakt het wel hartstikke toegankelijk voor de niet hardcore gamer. De laatste paar levels zijn opeens tergend moeilijk. Zodanig dat ik die flink vond tegenvallen en meerdere malen opnieuw heb moeten doen. Dit had best geleidelijk mogen gaan..

Oordeel

Sackboy: A Big Adventure is misschien wel de perfecte platformer voor PlayStation en het is begrijpelijk dat Sackboy zelf een mascotte is geworden voor de eigen studio’s. Op een paar gamebreaking bugs na is de het ook een erg fijne game die vooral samen garant staat voor een leuke tijd. Het is wel duidelijk dat het niet op de hardcore gamer is gemikt, maar dat is natuurlijk helemaal niet erg. Het is op deze manier de perfecte tegenhanger voor de andere top PS5 launchgame, Demon’s Souls.

Uitgever: SIE (PlayStation)

Ontwikkelaar: Sumo Digital

Release datum: 12 november 2020

Platforms: PlayStation 4, PlayStation 5

Gespeeld op: PlayStation 5

Speelduur: 8-24 uur (bron)

Prijs: 59,99-69,99 euro