Review: Ratchet and Clank: Rift Apart – de eerste echte current-gen game?!

Sony is wat betreft nieuwe games voor hun nieuwe console toch behoorlijk wat sneller dan diens concurrentie. Toch keek ondergetekende het meest uit naar Ratchet and Clank Rift Apart, want deze game leek wel heel speciaal te worden. Of dat ook daadwerkelijk is, lees je in deze review!

Om meteen heel eerlijk met de deur in huis te vallen, zal ik eerlijk zijn door te zeggen dat ik niet heel veel van Ratchet and Clank heb meegekregen. Ik heb tijdens diverse events wel eens een demo gespeeld en heb ook een aantal uur in de remake van het eerste deel zitten, maar kon me nooit echt er toe zetten om deze games (verder) te spelen. Nu ik Rift Apart heb uitgespeeld, snap ik dit dus helemaal niet!

In Rift Apart lijkt alles in eerste instantie in kannen en kruiken en krijgen onze twee helden zelfs een eigen parade voorgeschoteld. Echter waar de show om het schieten van ballonnen lijkt te gaan, wordt de sfeer snel verpest als Dr. Nefarious en zijn troepen het feestje komen verzieken. De kwaadaardige antagonist heeft namelijk een sluw plannetje en heeft daarvoor het cadeautje nodig dat Clank eigenlijk aan Ratchet wilt geven.

Zijn plan lijkt in eerste instantie vrij goed uit te pakken, maar wordt toch enigszins overhoop gehaald door een paar incidenten. Deze incidenten zorgen er in eerste instantie wel voor dat zijn plan uitkomt, maar slaat een aantal flinke gaten tussen verschillende dimensies. Nadat Ratchet ook zijn kleine vriend Clank kwijtraakt, is het aan hem om ervoor te zorgen dat alles weer veilig in hun eigen dimensie terecht komt.

De vrouwelijke Lombax

Al voor dit zich afspeelt, maken we overigens al kennis met een van de personages uit een andere dimensie en dat is de vrouwelijke Lombax, genaamd Rivet. Zij wordt tijdens een van haar missies verstoord door een opmerkelijke robot en een interdimensionale ramp.

Wat blijkt is dat Ratchet en Clank in een dimensie terecht zijn gekomen waar niemand minder dan Keizer Nefarious de skepte zwaait en zij het dus niet tegen één gestoorde antagonist moeten opnemen, maar tegen twee.

Ondanks dat de game prima te volgen is als je de vorige games (net zoals ondergetekende) hebt gespeeld, is dat er gedurende het verhaal vele personages zullen terugkeren, maar dan in de versie uit die andere dimensie. Maar we willen verder ook niet te diep meer in gaan op het verhaal, want die moet je gewoon zelf ervaren hebben!

Knallen, duiken, schieten en opnieuw beginnen

Ratchet and Clank Rift Apart is meer een actie-game met platform-elementen en dat kon ik zelf eigenlijk wel heel erg waarderen. Al is het maar om de hele scala aan wapens te kunnen testen (ruim 30 zo uit mijn hoofd).

Je hebt de meest uiteenlopende wapens en gadgets tot je beschikking, van een simpel handwapen tot de grootste wapens, maar ook hilarische waarmee je vijanden in planten kunt laten veranderen of een gadget waarmee je teamgenoten tijdelijk kunt oproepen.

Het is niet alleen leuk om het hele arsenaal uit te proberen of te combineren, maar daarnaast heb je ook de mogelijkheid om deze te upgraden, waardoor ze bijvoorbeeld meer schade aanrichten of een langere tijd actief blijven

Al is het niet zo dat je eindeloos kunt blijven schieten, want de vijand zal je ook vaak het vuur aan de schenen leggen. Om nog maar te zwijgen over de vele tussenbazen die soms behoorlijk pittig kunnen zijn.

Gelukkig kun je gebruik maken van de gaten die er zijn ontstaan in de dimensies en kun je op die manier sneller tussen bepaalde punten transporteren. Hierdoor kun je net even dat ene groepje vijanden van je afschudden of juist snel van achter aanvallen.

Ik heb de eerste run op ‘normal’ niveau gedaan en kwam er vaak achter dat de vijanden toch vaker raak hadden geschoten dan ik lief had. Om nog maar te zwijgen over het allerhoogste niveau, waar ik nu een aantal uurtjes in heb gestoken (waarover later meer).

Meer dan alleen customization

Naast het kopen van je wapens (dat je middels de in-game valuta doet) en het upgraden daarvan (wat middels Raritanium gebeurd), zijn er ook nieuwe outfits te verzamelen. Deze liggen in drie delen (helm, armor en laarzen) verscholen in ‘zakdimensies’. Dit zijn kleine portals die in de diverse levels verscholen zijn en je even wegnemen uit alle hectiek en zijn kleine levels waarin voornamelijk je platformskills getest worden.

Deze armors zijn niet alleen leuk om Ratchet/ Rivet te voorzien van een nieuwe outfit, maar geven ook bepaalde boosts met zich mee, zoals het toedoen van schade en dergelijke.

Ook zullen alle upgrades die je met Ratchet doorvoert ook meteen bij Rivet van kracht zijn, want immers zit er ergens tussen hen een link.

Pracht en praal

Dit avontuur zit niet alleen qua verhaal en qua gameplay erg goed in elkaar, maar ook grafisch gezien hebben PlayStation 5-gebruikers niks te klagen. Tot het schrijven van deze review was overigens alleen een grafische modus toegankelijk en dat is de 4K 30fps met Ray-tracing en wat is dit een feestje om te mogen ervaren. Je kunt bijna de haren van Ratchet tellen zo gedetailleerd is deze game!

Om nog maar te zwijgen over hoe de belichting ervan geregeld is! De dimensie waar Nefarious keizer is, heeft niet voor niet overal neonlichten, want hoe konden ze nou beter de toegevoegde waarde van Ray-tracing demonstreren. Dit wil niet zeggen dat de overige werelden dit ook allemaal hebben, maar de interdimensionale gaten die er getoond worden, laten dit onder andere haarfijn zien. Ik heb me tijdens het spelen van deze game meerdere franchises voorgesteld die gebruik zouden kunnen maken van deze feature en als dit zo goed uitgevoerd wordt als in Rift Apart krijgen we een mooie toekomst tegemoet.

Als kers op de taart maakt de game ook nog gebruik van de DualSense controller en dit geeft deze game nog meer dat ‘next-gen gevoel’ (current-gen op dit moment) dat Insomniac al gaf tijdens de onthulling van deze game. Het gebruiken van de verschillende wapens voelt net anders en ook ‘voel’ je alle ervaringen die je meemaakt dankzij de haptische feedback van de DualSense.

Ik zal wel heel eerlijk zijn dat de update voor de overige grafische modi op het moment van schrijven net bezig waren om geïnstalleerd te worden, dus ik zal de review nadien nog aanpassen als daar nog echt merkbare verschillen in zitten.

Begin van iets heel moois

Insomniac Games heeft met Ratchet and Clank Rift Apart laten zien dat de PlayStation 5 echt meer is dan alleen een nieuwe console. Het is een apparaat dat de ervaring nog ‘echter’ over kan brengen dankzij de betere hardware en de unieke functies die de DualSense met zich meebrengt.

De game zit eigenlijk gewoon heel goed in elkaar en mixt snelle actie met wat platform-elementen. Tijdens het spelen van de game heb ik enkele keren wel wat last gehad van wat kleine (bijna niet noemenswaardige) bugs. Zo kwam Ratchet bij mij een paar keer op plekken vast te zitten, voornamelijk op een plek in een dal, waar evengoed gewoon een reset (lees: dood en opnieuw beginnen) voor staat. Enige echte minpunt die ik kan noemen, is dat de game bij mij een keer echt gecrasht is.

Daarnaast komt de game ook gewoon met een goede reden om het nog eens te spelen, want tijdens je eerste playthrough zal je waarschijnlijk merken dat niet al je wapens volledig geüpgradet zijn en je eigenlijk een New Game+ nodig hebt. Ik kan je vertellen dat die er gewoon in zit en je daarin een nog betere reden geeft om de game nog een keer uit te spelen!

Ratchet and Clank Rift Apart is eigenlijk een must-have voor iedereen die een PlayStation 5 heeft, want Insomniac heeft echt een schot in de roos geplaatst met deze game!



Uitgever: Sony

Ontwikkelaar: Insomniac Games

Releasedatum:: 11 juni 2021

Platforms: PlayStation 5

Gespeeld op: PlayStation 5