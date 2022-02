Review: Rainbow Six Extraction

Ubisoft heeft na zeven jaar weer de Rainbow Six franchise nieuw leven in geblazen. Dit keer staat de aarde een oorlog te wachten met een buitenaardse parasiet in Extraction. Of dat zou spannend is als het lijkt, leg ik je uit in de review!

Zoeken, redden, extracten en opnieuw

In Rainbow Six Extraction beschik je over vier verschillende steden waar elk drie aparte levels zijn. In elk level moet je een aantal missies zien te voltooien en daar levend vandaan zien te komen. De missies variëren van het plaatsen van bommen tot het kapot maken van nesten van de buitenaardse parasiet (genaamd Archean). Het klinkt allemaal vrij recht toe recht aan, maar er zit wel degelijk variatie in, aangezien de missies per level veranderen en ook aanpassen als je het bijvoorbeeld niet overleeft.

In dat geval zal de missie erna je de kans geven om je MIA (Missing in Action) agent te zoeken en weer terug in je team te krijgen. Het nadeel hiervan is toch dat je hierdoor soms meerdere malen dezelfde content speelt om verder te kunnen. Echter kun je dit allemaal wel voorkomen door wanneer het je te heet onder je voeten wordt te besluiten weg te gaan. Gedurende de missies kun je namelijk op elk gekozen moment extracten. Dus als je het risico niet aandurft omdat je te weinig health hebt of je al een of twee van je teamgenoten gered hebt, kun je op bepaalde plekken een helikopter oproepen en hem als de sodemieter smeren!

Qua geheel kun je de game het beste zien als een uitgebreide versie van Terrorist Hunt uit Rainbow Six Siege. Wat dat betreft is het voor Siege-spelers een feest der herkenning, want in het team van 15 speelbare personages zal je een hoop bekende gezichten zien. Zo is Doc van de partij om je teamgenoten van health te voorzien en is Vigil je man om ongezien langs vijanden te komen.

Gefinetuned

De afgelopen jaren heeft Ubisoft flink wat gesleuteld aan de besturing van Rainbow Six Siege en dat komt in Extraction geheel tot zijn recht. De game speelt namelijk net zo fijn als de competitieve multiplayergame en dat kan ik alleen maar waarderen.

Overigens is deze game geheel in co-op te spelen en dat maakt het wel iets aantrekkelijker dan wanneer je hem solo speelt. De game kan namelijk behoorlijk pittig zijn als je hem in je eentje speelt en met vrienden erbij is het toch veilig dat er iemand je rugdekking kan geven. Immers is er in Extraction met een paar klappen al genoeg reden om niet meer op te kunnen staan. Echter als je van een uitdaging houdt dan is het zeker de moeite waard om het te proberen!

Valt wel in herhaling

Ondanks de 12 verschillende levels in vier verschillende steden (New York, San Francisco, Alaska en New Mexico) is het wel zo dat de game na enige tijd al snel in herhaling dreigt te vallen. Alhoewel de locaties heel afwisselend klinken, zie je over het algemeen wel dezelfde houten en betonnen muren. Overigens moet je deze locaties eerst vrijspelen en dat kan soms lang duren en moet je dus steeds dezelfde missies spelen.

Ik heb deze week een middagje met random spelers via matchmaking gespeeld en het duurde een paar uur voor we de eerste missie compleet voltooid hadden (alle drie de opdrachten voltooid). In die tijd heb ik dus pas de derde locatie vrijgespeeld. Vaak kwam het doordat teamgenoten iets te fanatiek begonnen en al vrij snel gered moesten worden, maar het maakt het soms wel lastig om nog motivatie te zoeken om verder te gaan.

De missies worden wel afgewisseld, maar het voelt toch allemaal wat repetitief aan. Helemaal doordat de uitstraling van de levels hetzelfde aanvoelen en je het idee krijgt steeds in dezelfde kamer rond te hobbelen met dezelfde nesten om je heen.

Motivatie?!

Daarbij mist de game eigenlijk een duidelijk verhaal of in ieder geval context waardoor je verder wil blijven spelen. Er wordt wel een hoop uitgelegd via Codex, maar ik kan me voorstellen dat je na een paar uur spelen toch snel even wat anders gaat doen.

Ook hoef je de game niet te blijven spelen om alles te levelen. Je kunt namelijk ook je personages levelen en milestones vrijspelen (waarmee je nieuwe operators, gear en levels) ontgrendelt. Bij het levelen van je operator speel je nieuwe wapens en upgrades vrij, maar het verandert eigenlijk te weinig aan de gameplay. Het is niet dat je hierdoor nieuwe manieren krijgt om te spelen.

Als je echt door de game heen weet te sleuren, biedt de game nog wel want endgame content aan. Hierin doe je alleen wel weer hetzelfde als in de basisgame, maar dan met sterkere Archeon, meer obstakels en meer mutators. Ik acht de kans alleen wel groot dat je voor die tijd wel genoeg van Extraction hebt gehad.

Uit de hand gelopen uitbreiding?!

Rainbow Six Extraction is helaas niet de game waarmee Ubisoft weer op de kaart wordt gezet. De game voelt eigenlijk als een uit de hand gelopen DLC voor Rainbow Six Siege, maar mist eigenlijk een doel om naar toe te werken. Het is niet zo dat het een slechte game is, maar de game voelt al redelijk snel heel repetitief aan. Het enige wat het nog aantrekkelijk maakt is de co-op modus en het feit dat de game niet de volle 70 euro kost. Daarentegen is vijf tientjes nog best een hoop geld voor een game die je als tussendoortje kunt beschouwen en zie hier nog maar twee vrienden van te overtuigen.

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft Montreal

Releasedatum: 20-01-2022

Platforms: PC, PlayStation 4 , PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X

Gespeeld op: PlayStation 5