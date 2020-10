Ian Bell gaf al een duidelijke hint door te stellen dat Project Cars 3 een ‘spirituele opvolger’ van Need for Speed: Shift zou worden. Echter lijkt dit gezichtsbedrog vergeleken wat we uiteindelijk voorgeschoteld kregen en dat bedoel ik niet positief.

Project Andere Cars

Project Cars 3 is vanaf het moment dat je hem opstart een hele andere game dan je zou verwachten. De menu’s hebben veel weg van een mobile game en het is allemaal vrij basic. Niets ten nadele natuurlijk, maar het was wel meteen een indicatie van hoe groot de verandering is die Slightly Mad Studios heeft doorgevoerd.

De eerste twee delen van Project Cars wisten namelijk een bepaalde markt te bereiken. Waar games als Assetto Corsa de echte diehard sim racing fans wist te bekoren en games als Need for Speed de casual was Project Cars een game die daar toch nog een gat in te vinden.

Echter met deel drie lijkt Slightly Mad Studios het roer helemaal omgegooid te hebben om de game wat meer toegankelijk te maken en dus is er gekozen voor een meer simcade genre, met nadruk op de arcade.

Of dit komt door de overname van Codemasters laten we even in het midden en is eigenlijk ook vreemd aangezien Codemasters met Grid al een dergelijke game aanbiedt. Het is alleen opmerkelijk dat de game Project Cars 3 als titel heeft gekregen en er niet voor een wat duidelijkere subtitel is gegaan.

Opmerkelijk genoeg lijkt Slightly Mad Studios hier eerder een deel van Grid gemaakt te hebben dan een Project Cars (waar CARS voor Community Assisted Racing Simulator staat). Daarvan klopt eigenlijk alleen Racing nog..

Enorm veel content

Ondanks dat we even moesten wennen aan de nieuwe aanpak weet Project Cars 3 je toch een behoorlijke puist aan content te geven. Je kunt je namelijk uren en uren vermaken met de zeer uitgebreide singleplayer, die uiteraard ook een complete make-over heeft gekregen.

Qua racewagens heb je ook een enorme keuze, al is die opvallend iets kleiner dan die van Project Cars 3. Per raceklasse (waarvan er een hoop zijn) heb je ongeveer 5 à 6 verschillende wagens tot je beschikking en ook zijn er talloze manieren om je wagens te upgraden om ze mee te nemen naar andere race klasse.

Zodra je de game accepteert als arcade racer, zul je merken dat het een prima game is. Je kunt met alle auto’s lekker driftend de bocht door en ook speelt deze game eigenlijk het beste met de controller. De game is niet alleen gemaakt om toegankelijker te worden, maar blijkbaar ook om een groter doelgroep aan te kunnen spelen.

Om dit voor elkaar te krijgen, zijn er helaas wel een hoop concessies gemaakt. Dingen als bandenslijtage en pitstops zijn helemaal uit de game verdwenen, maar daarvoor zijn ook een aantal dingen weer teruggekomen.

Zo is de opzet van de carrière-modus aangepast, waardoor en je nu een duidelijke lijn hebt die je kunt volgen om jezelf door de verschillende raceklasses te werken. Elke klasse heeft een aantal losse kampioenschappen, bestaande uit drie races en een eindevenement, en daarnaast zijn er nog invitationals en speciale events die je kunt vrijspelen.

Elk evenement heeft nog een drietal sub-objectives, die er voor zorgen dat je nog wel even zoet bent voor je alle content hebt uitgespeeld. Wil je liever sneller aan de slag met een hogere raceklasse, dan kun je betalen voor toegang, let dan wel alleen op dat je dan ook een dure bolide moet aanschaffen om mee te kunnen racen.

Rare physics

Wanneer je de game met een stuur zult spelen, zul je het meest last hebben van de veranderingen qua racegedrag. Remmen werken echt hard, waardoor je soms meters later dan je tegenstander kunt rennen. Dit ongeacht of je tijdens een droge race rijdt of op een beregend wegdek. Zodra je het pedaal al even aanraakt, lijkt je bolide al bijna tot stilstand te komen.

Daarentegen hebben weersveranderingen wel weer invloed op het stuurgedrag, maar dus niet voor het remgedrag van je wagen. Hierdoor ben je toch steeds aan het corrigeren en dat zorgt, in tegenstelling tot het gebruiken van een controller, voor de nodige irritaties.

Daarnaast is de game ook qua visuals er niet op vooruitgegaan in tegenstelling tot diens voorganger. Wanneer je jouw bolide in de garage bekijkt, zal het niet opvallen, maar tijdens races zul je merken dat de meeste modellen er eigenlijk op achteruit zijn gegaan. Zaken als reflecties zijn heel mat of bevatten nul detail, de belichting is vaak ondermaats en soms heb je het gevoel alsof je naar een generatie oudere game kijkt dan een gloednieuwe release. Het geluid is redelijk accuraat, maar vaak zeer dof, waardoor je ook niet echt van het geluid van je V8 kan genieten terwijl je door een tunnel raast.

Een vermakelijke arcaderacer

Dat Project Cars 3 de naam niet waardig is, is eigenlijk voer voor een andere discussie. De game weet namelijk onder deze nieuwe koers wel een degelijke simcade racer neer te zetten. Qua online modus biedt het namelijk ook genoeg vermaak en is de game eigenlijk leuker dan tegen de AI tegenstanders van de singleplayer. Ondanks alles blijft er toch de vraag waarom deze game niet onder een andere naam op de markt gebracht is.

Uitgever: Bandai Namco

Ontwikkelaar: Slightly Mad Studios

Release:24 augustus 2020

Platform(s): PlayStation 4, Xbox One en PC

Gespeeld op: PlayStation 4 Pro

Speelduur: minimaal 40 uur