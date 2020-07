Review: Pokémon Sword: Isle of Armor

Vorig jaar werden Pokémon Sword en Shield uitgebracht, alweer de achtste generatie van de extreem populaire franchise. Ook Pokémon gaat mee in de moderne wereld van gamen en verkoopt een Season Pass ter waarde van €19,99. De eerste DLC die je ervoor krijgt is Isle of Armor. Wat kan je verwachten en beter nog: is het de toegangsprijs waard?

In mijn review van Pokémon Sword moest ik helaas toegeven dat ik niet erg wild was van het spel toen het uit kwam. De struikelpunten waren vooral de graphics en performance, maar ook het gebrek aan innovatie in de spelelementen en de tegenvallende Wild Area. Het is oneerlijk om te vragen van Isle of Armor om al deze problemen op te lossen, maar het doet in ieder geval wel een hoop goed.

Aan de slag in de Dojo

Om bij het beginnen te beginnen: Als je de Season Pass hebt aangeschaft, kan je nu via het treinstation van Wedgehurst een ticket laten zien om toegang te krijgen tot de Isle of Armor, een eiland ten oosten van Galar. Eenmaal daar aangekomen ontmoet je Klara, een vrouw in bonte kleuren die jou – zonder dat jij het weet – aanbiedt bij de lokale Dojo als een nieuwe student. Daar ontmoet je Mustard, de meester van de Dojo, die al gauw ziet dat jij uiteraard een stuk beter bent dan de rest van zijn studenten. Hij zal jouw kracht testen met een aantal uitdagingen die – uiteraard – bestaan uit het verkennen van het eiland en het vechten tegen trainers en wilde Pokémon.

Laten we eerlijk zijn: Pokémon speel je niet voor de diepgaande personages of de geweldige verhaallijnen. In Isle of Armor is het verhaal ook flinterdun en een excuus om jou wegwijs te maken over het eiland. Wat wel aanwezig is – meer dan in het basisspel – zijn humor en charme. Ik heb oprecht gelachen om bepaalde dialogen, maar ook de komedische timing liet mij soms grinniken. Het voelde voor mij meer aan als een strakker geheel dan het basisspel, met leukere personages die gewoonweg beter geschreven waren dan inspiratieloze figuren als Hop.

Een Wild Area eiland

Wat mij erg verraste was het feit dat het gehele eiland – behalve dan de huizen waar je in kan – fungeert als een nieuwe Wild Area. Je kan vrijuit jouw camera bewegen en je zit niet vast aan een route zoals in de traditionele Pokémon spellen. Je hebt grote vlaktes, grotten, stranden, stukken water waar een mysterieuze Wailord als een gigantisch fort in drijft (pas wel op, want hij is een stuk sterker dan je zou denken…) en twee torens met uitdagende trainers erin. Het eiland is niet erg groot, maar er zijn genoeg hoekjes en plekjes die je kan ontdekken. Het geheel voelt aan alsof dit de Wild Area had moeten zijn in het originele spel, niet de kale, lege vlaktes die we kregen. Helaas wordt ook de DLC geteisterd door matige graphics en Pokémon die twee meter voor jouw neus opeens verschijnen, maar het is niet te verwachten dat Gamefreak dit gaat en kan oplossen.

Mooie beloningen

De Isle of Armor geeft je overigens mooie beloningen als je de moeite neemt het verhaallijn te volgen en het eiland verkent; buitenom dat er Pokémon zijn die je elders niet kan vangen, krijg je ook twee ‘gratis’ Pokémon, inclusief de unieke Kubfu, een Fighting-type teddybeer. Mocht je de Tower of Darkness of de Tower of Water uitspelen, dan krijg je nog een leuke verrassing betreft Kubfu, wat zeker de moeite waard is om doorheen te gaan! Ten slotte is het erg tof dat de eerste Pokémon in jouw party je nu volgt als jij op het eiland bent, iets waar fans al vanaf het begin klagen over het gemis ervan. Een zeer tof detail!

Endgame content die miste

Al met al is Isle of Armor een leuke toevoeging aan Pokémon Sword en voegt een aantal uur aan content toe. Het laat zien dat Gamefreak kan en wil luisteren naar de kritische fanbase, maar ik blijf toch het gevoel hebben dat dit gedeelte al een onderdeel had moeten zijn van het basisspel. Het voelt aan als endgame content die er niet echt was (althans, deze was er wel, maar was zeer matig), die je nu moet kopen voor €19,99. Uiteraard kunnen we meer DLC’s verwachten die meekomen in de Season Pass, maar wat dit gaat worden gaan we nog zien. Isle of Armor zelf is eerlijk gezegd de twintig euro niet waard, maar als Gamefreak dergelijke content blijft uitbrengen en zelfs nog extra stappen durft te zetten kan het zeker de moeite waard worden.

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Gamefreak

Releasedatum: 17 juni 2020

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op:Nintendo Switch