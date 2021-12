Review: Pokémon Brilliant Diamond – Van diamant naar briljant?

De Pokémon franchise gaat al lang mee. Na remakes van de eerste drie generaties (Kanto, Johto en Hoenn) is het tijd om (weer) op onderzoek uit te gaan in de Sinnoh regio. Deze keer ligt de ontwikkeling echter niet bij GameFreak, maar bij de vrij onbekende studio ICLA. Benieuwd naar het resultaat? Lees dan snel de review van Pokémon Brilliant Diamond.

Het origineel was al briljant

Pokémon Diamond komt alweer uit 2007 en verscheen toen op de Nintendo DS. In die tijd was het een heerlijk frisse Pokémon game op een prachtige handheld. De Nintendo Switch versie doet daar zeker nog een schepje bovenop en weet, in mijn ogen, precies de juiste balans tussen vernieuwing en nostalgie te vinden. Het origineel was eigenlijk al een hele goede game. Het verhaal vind ik één van de beste uit de series. Hoewel het in Pokémon games niet persé om diepe verhaallijnen gaat, zit het bij Diamond mooi in elkaar. Tijdens het spelen van de game kwam ik er weer achter hoe groot en uitgebreid de wereld is, zelfs in vergelijking met bijvoorbeeld Pokémon Sword & Shield. Er is zoveel te beleven en te ontdekken. In verschillende gebieden blijf je daardoor wat langer hangen, zoals in Hearthome en Veilstone City. Oh, en vergeet het prachtige Mt. Coronet niet. Het paradepareltje van Pokémon Diamond.

Is Pokémon Brilliant Diamond dan een waardige remake? Voor mij wel, maar ik kan mij goed voorstellen dat iemand die het origineel niet heeft gespeeld zo zijn bedenkingen heeft.

Wat is er precies anders?

Ontwikkelaar ICLA heeft geprobeerd om de grafische stijl uit het origineel trouw te blijven en tegelijkertijd de game een ICLA-jasje mee te geven. Dat is op veel plekken erg goed gelukt. Water ziet er bijvoorbeeld erg mooi uit en Pokémon gevechten hebben een moderne upgrade gekregen. Daarnaast zien veel bekende dorpjes en grote plaatsen er herkenbaar, maar ook verfrissend uit. Floaroma Town is daar een goed voorbeeld van. Wat er mist aan de aanpak van de ontwikkelaar is durf. Durf om iets rigoureus anders te doen op de bekende plekken boven de grond. Ik begrijp ook wel de voorzichtigheid van ICLA voor zo’n groot project als Pokémon. Laten we hopen dat er meer kansen komen voor dit talentvolle bedrijf, want het werk aan deze game laat hun potentie wel goed zien.

Helemaal als je onder de grond gaat in de Sinnoh regio. De Grand Underground is namelijk een ongelooflijk gave nieuwe omgeving. Deels gebaseerd op het mijnen uit het origineel, maar met compleet nieuwe gebieden en de mogelijkheid om samen (online) op onderzoek uit te gaan. Ik kon uren blijven rondzwerven op zoek naar items of bijzondere Pokémon die daar te vinden zijn (na lang, heel lang zoeken). Overigens is de Grand Underground niet het enige nieuwe gebied in Brilliant Diamond, maar vanwege spoilers kan ik daar niet teveel over uitwijden. De game heeft in ieder geval echt een flink oplopende moeilijkheidsgraad. Waar ik vrij gemakkelijk alle gyms kon verslaan, wordt het vanaf de Pokémon League erg interessant!

Naast alle grafische veranderingen is er ook op gameplay gebied veel aangepast ten opzichte van het origineel. Veel moderne toepassingen, zoals HM’s die niet meer aan Pokémon te hoeven worden aangeleerd bijvoorbeeld. Als je nieuwere Pokémon games hebt gespeeld, zoals Sword & Shield dan zullen het juist geen veranderingen voor je zijn. De meeste aanpassingen zorgen ervoor dat de game voldoet aan de huidige maatstaven (en kortere spanningsboog of ongeduld van veel gamers). Tot slot is de muziek helemaal vernieuwd en daar ben ik zelf erg positief over. De originele soundtrack heeft op veel plekken een waardige update gekregen.

Waar zit dan de pijn?

De pijn zit hem in deze game bij de gemiste kansen. Extra content uit Pokémon Platinum is bijvoorbeeld helemaal niet gebruikt. Zonde wat mij betreft, want de Battle Frontier en de Distortion World waren echt geweldig.

Verder vind ik het jammer dat je heel veel dezelfde Pokémon tegenkomt. Er is gekozen om niet alle nieuwere Pokémon toe te voegen aan de game. Dat vind ik overigens een goede keuze. Echter is er voor een groot deel van de game, zo weinig variatie in Pokémon. Dat was al zo in het origineel, maar het is jammer dat ICLA er niet voor gekozen heeft om dit wat om te gooien. Een schrale troost is de Grand Underground waar wel iets meer verschillende soorten te vinden zijn.

Een grote irritatie is trouwens de optie die alle Pokémon uit je party automatisch XP geeft. Dit is bij moderne games het geval, maar ik hoop echt dat er bij een update een knop komt om dit uit te schakelen. Het maakt Pokémon Brilliant Diamond een stuk eenvoudiger dan het origineel. Ik vind het persoonlijk juist fijner om tijdens gevechten tactisch te wisselen om zo een zwakkere Pokémon die extra XP boost te geven. Of eventueel met een ouderwetse Exp.Share. Laat gamers in ieder geval kunnen kiezen.

Oh, en op online gebied missen er nog een aantal functies. Ik vind het altijd storend dat uitgevers niet besluiten om dit vooraf nog op te lossen in plaats van updates uit te brengen. Maar goed, dit is meer een algemeen ‘probleem’ waar ik misschien nog wel eens een column over zal schrijven.

Net niet briljant

Ontwikkelaar ICLA had geen betere games kunnen krijgen om een remake van te maken. Pokémon Diamond was al erg goed. Met Pokémon Brilliant Diamond doet The Pokémon Company daar nog een flinke schep bovenop door extra en verbeterde gebieden, fijne gameplay upgrades en een heerlijke soundtrack. Het is alleen jammer dat GameFreak waarschijnlijk in de nek van ICLA heeft zitten hijgen. Het voelt namelijk een beetje alsof ICLA geremd is in hun creativiteit. De game mist durf. Durf om bijvoorbeeld meer te variëren in Pokémon soorten of om op grafisch gebied nog meer uit te pakken.

Voor nu ben ik erg tevreden over Pokémon Brilliant Diamond en wie weet worden een aantal irritaties nog opgelost met software updates.



Uitgever: The Pokémon Company, Nintendo

Ontwikkelaar: ICLA

Releasedatum: 19-11-2021

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op: Nintendo Switch