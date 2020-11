Review: Pikmin 3 Deluxe – Een klein kunstwerkje

Allemaal al Pikmin 3 Deluxe in huis? Of hadden jullie de game al op de WiiU? Voor mij was dit de allereerste ervaring met de Pikmin series. Benieuwd wat ik ervan vond? Lees gauw verder!

Heftig verhaal

Waar we vast allemaal de Pikmin kennen als ‘schattige’ wezentjes, is de verhaallijn in Pikmin 3 best heftig. De hoofdrolspelers Alph, Brittany en Charlie moeten op zoek naar voedsel op andere planeten. Op hun eigen planeet Koppai heerst er namelijk hongersnood. Het falen van de missie betekent ook het einde van hun thuis. Helaas begint de verkenning niet al te best, want de drie astronauten worden van elkaar gescheiden en storten alledrie op een andere plek neer. De game begint dus met drie losse verhaallijnen van Alph, Brittany en Charlie.

Dit zorgt voor een fijne variatie tijdens de uitleg van de besturing, want die kan nog wel eens erg langdradig of overduidelijk zijn. ‘Beweeg met de linkerjoystick’ bijvoorbeeld. Voor beginnende gamers is dit hartstikke fijn, maar hier had ik persoonlijk soms graag een doorspoelknop willen hebben. Gelukkig begint het echte werk al vrij snel en wordt de uitleg alleen nog via zogenoemde ‘data kaartjes’ of hints verder uitgebreid.

Wat is de bedoeling?

In het begin vond ik Pikmin 3 Deluxe best lastig. Er is een uitgebreid menuscherm, de levels zitten vol geheimen en de tijdsdruk is soms bloed-irritant voor een perfectionist als ik. Het is vooral even wennen dat je gewoon niet alles kunt onderzoeken binnen de tijd die er is. Dat vond ik af en toe echt verschrikkelijk. Aan de andere kant geeft dat de game ook zijn charme. Je moet effectief en tactisch te werk gaan. Ik wilde graag zoveel mogelijk verzamelen en minder snel het verhaal volgen. Toch bleek dit later in de game voor mij niet te werken en besloot ik meer te focussen op de hoofddoelen die per dag afgevinkt konden worden. Als het einde van zo’n dag nadert, moet iedereen op tijd weer bij de thuisbasis zijn. De Pikmin’s en onderzoekers overnachten in de ruimte, omdat er ‘s nachts teveel vijanden rondlopen.

Iedere dag komen Alph, Brittany en Charlie dichter bij de oplossing om de thuisplaneet Koppai te redden. Hiervoor maken ze kennis met nieuwe gezichten, grote vijanden en data om dit einddoel te bereiken. Het is al met al een erg leuke story modus die je gerust meerdere keren kunt doorlopen. Er gebeurt soms zoveel tegelijkertijd, dat je zonder het te weten gebieden of geheimen overslaat. De verhaallijn zelf kost je daarentegen niet heel veel tijd. Ik was er ongeveer 12/13 uur mee bezig de eerste keer in mijn eentje. Met z’n tweeën was het eigenlijk veel leuker!

Co-op modus en nog meer Pikmin

Nieuw in Pikmin 3 Deluxe was namelijk de mogelijkheid om de verhaallijn samen te spelen. Wat was dat een verademing zeg. Er was opeens zoveel meer tijd om gebieden te onderzoeken en alles rustig te bekijken. Nintendo heeft gelukkig besloten om degene die meespeelt niet een ‘bijrol’ te geven. Denk bijvoorbeeld aan het petje in Super Mario Odyssey. De tweede speler kan in Pikmin echt zelf aan de slag, daardoor wordt het spelen van de game echt een stuk leuker. De enige keren waarin het beeld van speler 2 onderbroken wordt is tijdens tussenfilmpjes, maar verder kunnen we los van elkaar te werk gaan. Zo kan bijvoorbeeld speler 1 de rode draad in het verhaal volgen, terwijl speler 2 juist op zoek gaat naar geheime plekken. De mogelijkheden zijn eindeloos, echter verkort dit wel de speelduur aanzienlijk.

Waar de verhaallijn in mijn eentje ongeveer 12/13 uur duurde, kostte het met zijn tweeën logischerwijs rond de 6/7 uur. Ik hoop echt dat de volgende game in de serie volledig op co-op gebaseerd zal zijn. In mijn ogen ligt hier echt een grote kans. Nu vloog je toch net iets te snel door de game heen als tweetal. Daar kon ook de extra content niet echt iets aan veranderen. De zij-missies zijn leuk, maar voegden in mijn beleving niet echt iets aan het verhaal toe. Het voelde meer aan als een geforceerde manier om de prijs te rechtvaardigen.

Wat mag er anders in Pikmin 4?

Er is nog niets bevestigd over een releasedatum voor een vierde deel, maar Shigeru Miyamoto heeft wel gezegd dat er gewerkt wordt aan een volgend deel. Hoewel ik niets over eerdere delen kan zeggen, zou ik wel graag in ieder geval deze twee veranderingen willen zien in Pikmin 4.

Als perfectionist hoop ik echt dat er een optie komt om de tijd uit te zetten. De werelden zijn visueel zo ontzettend mooi en geven bijna een soort mediterend gevoel. Echter wordt dit nu steeds bruut verstoord door de tijdsdruk. Het zou geweldig zijn om op een Animal Crossing-achtige manier door de gebieden te struinen met in de achtergrond die prettige soundtrack. Daarnaast, en ik zeg het nog maar een keer, mag er van mij een veel grotere co-op stand komen. Deze modus was verreweg het leukste onderdeel van de game en bracht ontzettend veel plezier.

Aangenaam kennis te maken!

Pikmin 3 Deluxe was een zeer aangename kennismaking en heeft flink wat vooroordelen weggepoetst. Vóór deze review leken de Pikmin games mij altijd een beetje kinderachtig en saai. Daar kom ik nu echt op terug. De game is in je eentje soms echt pittig (ultra-pittig) zelfs. De tijdsdruk is echter zowel een vloek als een charme. Ik ben er zelf niet erg enthousiast over, maar dat komt vanwege mijn perfectionistische trekjes. Gelukkig bestond daar de co-op modus! Nintendo moet echt inzetten op samen spelen in Pikmin 4. Het was leuk om Pikmin 3 Deluxe alleen te spelen, maar samen was het geweldig.



Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum: 30-10-2020

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op: Nintendo Switch