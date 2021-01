Review: Observer System Redux

Waar CD Projekt Red met Cyberpunk 2077 naar een futuristische Amerikaanse stad gaat, blijft het Poolse Bloober Team met Observer: System Redux in eigen land. Net als het origineel natuurlijk, maar drie jaar naar release mochten we aan de slag met de remaster op de PlayStation 5.

Observer: System Redux vindt namelijk plaats in het dystopische Krakau van 2084. Er is een plaag over de wereld verspreidt die technologische implantaten treft. Jij speelt als Daniel Lazarski, ingesproken door wijlen Rutger Hauer. Lazarski is een Observer en dat is eigenlijk een soort politieagent die middels technische snufjes (de Dream Eater) in de hersenen van levenden en dode slachtoffers kan kruipen. De man is eigenlijk altijd sacherijnig en gelijk heeft ie ook, want niemand zou in zo’n wereld wakker willen worden en een van de meest verschrikkelijke beroepen van die tijd uitoefenen.

Echter heeft onze Observer een persoonlijke missie, nadat een telefoontje met zijn zoon abrupt ten einde komt. Hij gaat op onderzoek uit en valt van de ene in de andere mysterieuze, maar vooral lugubere moordzaak.

Observeren maar

De game speelt zich dan ook voornamelijk af in het appartementsgebouw waar de zoon van Lazarski woont. Het is een flat in een van de uitschotten van de stad waarbij alles van ellende uit elkaar lijkt te vallen en veel ongedierte ronddwaalt. Kortom een plek waar je niet echt comfortabel voelt.

Echter heb je een plicht te voldoen en ga je op zoek naar aanwijzingen over de bevindingen van je zoon, maar ook voor aanwijzingen op de moordzaken die de revue passeren. Middels je snufjes verken je de omgeving en zoek je naar allerlei aanwijzingen. Dit niet alleen in de vorm van bewijsmateriaal, maar soms ook naar hints om een bepaalde code te kunnen kraken.

Hierin zit voor mij ook een van de minpunten van de game en dat is dat dit soms behoorlijk onoverzichtelijk en moet je allerlei dingen onderzoeken. Je krijgt tussentijds ook allerlei updates voor je zaken en daarop kom je weer verder met de game. Het zorgt er niet echt voor dat je geëngageerd bent.

Daarnaast zit er dus een gedeelte waarin je ‘in de hoofden van de slachtoffers kruipt’ en je in een surrealistische wereld terecht komt. De ervaring is in het begin heel overweldigend en heeft veel weg van een eindeloos lange nachtmerrie. Deze ervaringen zijn niet altijd even eng, duren soms ook soms net te lang en missen soms behoorlijk wat context. Echter weten ze toch het benauwde gevoel goed over te brengen.

Dit benauwde gevoel komt ook door de gesprekken die je met de bewoners van de appartementen voert. Ondanks dat sommige gesprekken erg kort zijn, vullen ze het al onheilspellende beeld dat steeds verder wordt aangevuld goed aan.

Kleine veranderingen

Qua gameplay blijft de game eigenlijk gelijk aan het origineel en zijn er drie missies aan de game toegevoegd. Deze zijn echter op zo’n manier toegevoegd wordt dat ze niet extra aanvoelen, wat erg goed gedaan is door de ontwikkelaar.

Echter zijn de stealth gedeelte van de game een stukje eerlijker dan het origineel. Je gaat nog wel steeds ‘dood’ als je wordt gepakt en zul je weer opnieuw moeten proberen.

De grootste veranderingen zitten hem voornamelijk in het grafische en technische gedeelte. Zo zijn de laadtijden aangepakt, net als de textures, draait de game in 4K en is de belichting een stuk beter dan het origineel. Dit zorgt ervoor dat de sfeer in de game nog beter gebracht wordt.

Daarnaast heb je bij de PlayStation 5-versie, die ondergetekende onder de loep nam, ook DualSense features. Zo ‘voel’ je de dingen die je pakt, zoals de deurklinken (ook als een deur op slot zit) en voel je de hartslag van Lazarski door de controller ‘kloppen’ wanneer het spannend wordt.