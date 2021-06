Review: NieR Replicant ver.1.22474487139 – een herboren klassieker

Ik zal heel eerlijk zijn. Ik was in de war met NieR Replicant ver.1.22474487139 precies was. Aan de ene kant dacht ik dat het een remaster was van de eerste NieR game die in 2010 uitkwam; maar aan de andere kant dacht ik dat het een gloednieuw spel was, omdat ik het niet herken van het origineel. Het blijkt een remaster te zijn van de Japanse versie van NieR Replicant die wij niet in Europa hebben gezien.



Verhaal

Het verhaal speelt zich af in een verre, verre toekomst waar de wereld wordt bedreigd met de ‘black scrawl’. In de wereld wonen niet alleen verschillende soorten mensen, maar ook wezens genaamd Shades. In deze wereld, in een klein dorp, wonen een broer en zus genaamd Nier en Yonah. Jij speelt als Nier. Het doel van Nier is om Yonah te helpen, die ziek is geworden met de black scrawl. De enige manier om Yonah te redden is om de ‘sealed verses’ te vinden.

Tijdens het verhaal ontmoet je een mysterieus boek genaamd Grimoire Weiss en nog meer personages die jou zullen volgen in jouw avontuur. Ik heb het gevoel gekregen dat de personages in de game menselijker waren dan dat ik eerst had gedacht. Elementen zoals korte gesprekken tussen Nier en de rest helpen daarbij. Dat heeft iedereen meer diepte gegeven. Ik was aangenaam verrast met het verhaal van NieR Replicant ver.1.22474487139. Het verhaal zit vol met vreugde, verdriet en soms leegte. Tijdens die leegte krijg jij als speler de mogelijkheid om hetgeen wat zojuist is gebeurd in te nemen en om erover na te denken. Het verhaal heeft momenten waarin je een keuze moet maken. Die momenten laten jou goed nadenken. De keuzes die je maakt zijn niet altijd leuk of makkelijk. Soms twijfel je of de keuze die jij gemaakt hebt wel de juiste is. Door de manier waarop NieR Replicant ver.1.22474487139 is geschreven zorgt ervoor dat jij daar bewust van wordt gemaakt.

Gameplay

De gameplay van NieR Replicant ver.1.22474487139 is erg sterk. Het zorgt ervoor dat je daadwerkelijk terug wilt komen om de game verder te spelen. Het heeft een sterke balans van main quests, side quests, combat en soms puzzels. Daarin leer je over Nier en de personages die met hem op avontuur zijn.

De main quests zijn goed in elkaar gezet. Ze zijn goed gestructureerd en bouwen steeds op naar een boss battle. De main quests hebben genoeg variatie om steeds interessant te blijven. Je weet nooit wat je daadwerkelijk kan verwachten naast de combat. De main quests duren niet te lang, maar lang genoeg om de speler steeds meer te laten spelen. Ik kon tijdens mijn playthrough het spel niet wegleggen. Ik wou er steeds mee verder gaan.

Ik wou dat ik zo enthousiast kon zijn over de side quests. De side quests in NieR Replicant ver.1.22474487139 zijn quests die niet heel veel toevoegen aan de main game. Het zijn voornamelijk missies waar je een item moet ophalen voor een NPC. Het heeft soms elementen van world building, maar lang niet altijd. Die elementen komen vaak terug na een groot evenement in het verhaal en vaak is dat ook direct erna. De side quests leveren niet veel op wat betreft XP voor Nier. Vaak is het wat geld of soms een wapen.

De combat van NieR Replicant ver.1.22474487139 is een groot onderdeel van de gameplay. De beste manier om de combat te omschrijven is “easy to learn, hard to master”. Je hebt verschillende soorten wapens in de game. Een one-handed sword, spear en een two-handed sword. Je kan ook verschillende magische aanvallen gebruiken met de hulp van Grimoire Weiss. Je hebt ook een dodge en een block/parry mechanic.

NieR Replicant ver.1.22474487139 begint heel simpel. Voor een deel van het spel heb je alleen jouw one-handed sword en Grimoire Weiss. Zodra het spel zich opent zal je (bij wijze van spreken) in een nieuwe wereld van combat stappen. De game moedigt jou aan om te experimenteren met verschillende wapens en magie. Jouw combat skills ontwikkelen samen met de personages door de game heen. Het is duidelijk dat de ontwikkelaars dat wilden. Het is ook zeker van belang om de combat goed onder de knie te hebben wanneer je steeds verder in de game komt. De game is uitdagend, maar niet zo uitdagend dat je verschillende stukken steeds opnieuw hoeft te doen.

Locaties en muziek

Wat NieR Replicant ver.1.22474487139 nog mooier maakt zijn de verschillende locaties in de wereld en de muziek. De verschillende locaties die je bezoekt tijdens het spelen variëren erg van elkaar. Elke locatie is uniek en dat is de danken aan de artstyle van de game. De wereld en de personages daarin voelen echt aan. Tijdens het spelen heb ik even moeten stoppen om het landschap en interieur in te nemen. De muziek speelt een grote rol tijdens het spelen van de game. De muziek in NieR Replicant ver.1.22474487139 is sterk aanwezig tijdens het spelen, al helemaal tijdens grote en belangrijke momenten. Het voegt hetgeen waar jij op dat moment mee bezig bent verschillende emoties. Die emoties variëren van rust, wonder, verdriet en een grandioos gevoel. Het enige nadeel is dat de muziek zich herhaalt op bepaalde plekken waardoor het effect kan verminderen.

Conclusie

Je hebt vast wel een idee wat ik van NieR Replicant ver.1.22474487139 vind. Ik zal eerlijk zijn, als je mij zou vertellen dat dit een gloednieuw spel was dan had ik je geloofd. NieR Replicant ver.1.22474487139 is een spel die je daadwerkelijk moet ervaren om er een goed gevoel voor te krijgen. Als je fan bent van games die een goed element hebben van actie, muziek, locaties en een verhaal met personages die groeien; zou het zonde zijn als je NieR Replicant ver.1.22474487139 zou laten liggen.

Uitgever: Square Enix

Ontwikkelaar: Toylogic

Releasedatum:: 23 april 2021

Platforms: PlayStation 4, Xbox One, PC

Gespeeld op: PC