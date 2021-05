Review: New Pokémon Snap – het perfecte plaatje?!

Na drie generaties lang gehoopt te hebben, heeft Nintendo dan toch besloten om met New Pokémon Snap te komen. Heeft het wachten zich uitbetaald?!

Meer dan alleen wat grafische verbeteringen

Nintendo heeft in ieder geval flink de tijd gehad om na te denken over hoe zij vernieuwing aan Pokémon Snap konden toevoegen. De game ziet er, voor een Nintendo Switch-game, erg goed uit. Niet alleen de Pokémon, maar ook de menu’s zijn voorzien van vrolijke kleuren en dat geeft de game alleen maar extra charme.

Daarnaast ziet alles in de game er goed uit, is er goed op details gelet en zijn ook de animaties van de Pokémon erg goed uitgewerkt. Het is aan jouw de taak om deze Pokémon op de gevoelige plaat te leggen.

Hiermee doel ik dus letter op jou! Je speelt namelijk als een nieuw personage dat je, in grote lijnen, zelf kunt creëren. Je hebt namelijk keuze uit vier mannelijke of vier vrouwelijke personages en dat is het eigenlijk wel. Maar eenmaal achter de gloednieuwe camera en in de Neo-One maakt het toch niet meer hoe jouw personage eruit ziet, maar hoe de foto’s worden!

Je ogen de kost geven

De game leert je in eerste instantie de basics en daar zul je het in eerste instantie ook mee moeten doen. Hiermee doel ik op het feit dat je alleen met je camera begint en langzaamaan extra mogelijkheden krijgt om de Pokémon te lokken of juist te verjagen. Later krijg je namelijk onder andere Flufffruit (appels) en zelfs een muziekdoosje om de Pokémon op te vrolijken. Ook wordt al vrij snel duidelijk dat in de Lental regio zich Illumina Pokémon bevinden. Dit zijn mysterieuze Pokémon die gloeien en hele bijzondere foto’s opleveren!

Het begint misschien wat aan de trage kant, maar ik kon dat wel waarderen. Het geeft je toch even de mogelijkheid om even op je gemakje de eerste levels eens te bekijken en te zien waar de Pokémon zich schuil houden en welke opties er allemaal zijn om er het perfecte plaatje van te schieten.

Bovendien zal je de levels meerdere keren opnieuw gaan spelen, want de levels ‘evolueren’ namelijk naarmate je er vaker onderzoek hebt gedaan. Door foto’s te maken en bij de professor in te leveren, verzamel je XP en des te meer XP des te hoger je rank als onderzoeker wordt. Dit zorgt weer voor dat levels, vaak subtiele, veranderingen krijgen en toch weer de moeite waard zijn om nog eens te bezoeken.

Daarnaast krijg je ook allerlei verzoeken van mede-onderzoekers, waarbij je bepaalde Pokémon in een bepaalde pose moet zien te fotograferen of juist moet onderzoeken welke Pokémon zich op bepaalde plekken schuil houden. Het zorgt er in ieder geval voor dat de replaywaarde van de game hoog is.

Daarnaast zijn er ook nachtelijke versies van de levels en die geven weer een heel ander beeld. Zo zijn er hele andere Pokémon in hetzelfde gebied te vinden, maar zijn er ook allerlei geheimen te ontdekken! Helaas is het wel jammer dat je pas tegen het einde van de game een boost functie krijgt, aangezien sommige levels minder interessant zijn en je soms het hele level door moet als je een idee hebt om een bepaalde Pokémon nog beter in beeld te krijgen.

De ideale ontspanningsgame met een toch hoge prestatiedrang

De foto’s worden na elk level voorzien van een score, die gebaseerd wordt op de pose van de Pokémon, de afstand van de camera en of er (andere) Pokémon zijn meegenomen in het plaatje. Heb je één Pokémon perfect gefotografeerd, kan dan tot vier sterren opleveren!

In het begin zal dat niet zo snel lukken, maar als je eenmaal onder de knie krijgt wat de game eigenlijk wil, zal je merken dat het echt uitdagend kan zijn om de 200 Pokémon allemaal op zo’n perfect mogelijk manier op de gevoelige plaat te krijgen. Alhoewel het vrije korte verhaal in zo’n 10 uur is uit te spelen, kan je nog uren bezig houden met het verbeteren van je foto’s en zelfs per aantal sterren, kan je zelfs nog je scores verbeteren. Kortom je bent uren zoet!

Mocht dit allen nog niet genoeg zijn, is er ook nog de mogelijkheid om al je foto’s te bewerken met allerlei effecten en online te knallen of de foto’s van andere te bewonderen.



Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum: 30 april 2021

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op: Nintendo Switch