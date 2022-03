Review: Never Alone (Arctic Collection) – Echt de moeite

Wat heb ik ontzettend genoten van deze prachtige indietitel. Zelfs al is Never Alone: Arctic Collection alweer zeven jaar oud.

Heel mooi neergezet

Meestal leid ik mijn reviews wat mysterieus in, zodat jullie als lezer nog niet weten wat ik van een game vind. Vandaag maak ik een uitzondering. Wat is dit toch een ongelooflijk mooie indiegame zeg. Zelfs na zeven jaar oud, doet de game niet onder voor titels die vandaag de dag uitkomen. Never Alone: Arctic Collection vertelt het verhaal over Nuna en haar relatie met een vos. Ze moeten de storm tegenhouden die hun dorp bedreigt. Het verhaal is een cultureel stukje erfgoed van de mensen uit Alaska. De ontwikkelaar heeft er daarom voor gekozen om die mensen ook aan het woord te laten door middel van korte filmpjes. Veel van die filmpjes zijn tijdens het doorlopen van de game te behalen. Ik vind het een ontzettend gave toevoeging, waarbij je ook iets leert over de bevolking in Alaska.

En ja, er is ook een optie om deze filmpjes door te spoelen of op een later moment terug te kijken. Hier is een apart menu voor gemaakt.

Sfeer neemt je mee

Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat je wordt meegenomen in het verhaal. De omgevingen zien er mysterieus uit, er zijn spookachtige wezens die te hulp schieten en de soundtrack maakt het af. De keuzes die gemaakt zijn doen echt niet onder voor een grote triple A titel. Alles hangt echt goed met elkaar samen. Het is allemaal niet moeilijk, maar wel uitdagend genoeg om door te willen spelen tot het eind. Een eind wat niet lang op zich laat wachten overigens, want na twee middagen was ik wel grotendeels door de game heen.

Alles draait om het verhaal. De gameplay is leuk, vooral ook door de wisselwerking tussen de vos en het meisje. Soms is het flink puzzelen geblazen. Het meisje moet een hendel overhalen, waardoor de vos weer verder kan enzovoorts. Het lijkt wat dat betreft een beetje op Unravel. Naast het puzzelen is het echter ook gewoon een sidescroller, dus genoeg variatie aan gameplay. Jammer genoeg moeten indiegames altijd keuzes maken, vanwege hun budget. Never Alone: Arctic Collection is daarbij geen uitzondering.

Waar gaat het dan mis bij?

Het is soms zo jammer dat een indiegame beperkte middelen heeft. Een kleine studio kan gewoon niet alle elementen uit een game goed doen. Dat is ook logisch, maar games als Never Alone: Arctic Collection gun je dat gewoon niet. Het gaat helaas mis bij de besturing en bugs tijdens het spelen.

Zo groot is het probleem eigenlijk niet. Ik ben games uit het Nintendo 64 tijdperk gewend. Maar er zijn soms momenten dat de game gewoon vastloopt. Als een sprong net verkeerd gaat of als je iets probeert wat eigenlijk niet kan, kom je vast te zitten. Door het automatisch opslaan komt het uiteindelijk altijd wel goed, maar zo’n situatie ontstaat best wel vaak. Daarnaast werkt de besturing ook niet altijd mee. Het voelt alsof er een vertraging is tussen het indrukken van een knop en de acties die Nuna of de vos moeten doen. Ik ben dit soort bugs ondertussen wel gewend, maar eigenlijk kan het gewoon niet. De maatstaven voor games worden steeds hoger en fouten zoals deze worden keihard afgestraft. Het zorgt ook voor minder spelplezier en haalt juist die ontzettend mooie beleving onderuit.

Never Alone moet je gespeeld hebben

Ondanks wat missers vind ik dat je als (indie)gamer, Never Alone: Arctic Collection geprobeerd moet hebben. De originele manier van een verhaal vertellen maakt het al de moeite waard. Dit wordt nog eens aangedikt door sferische gameplay en een mooi ondersteunde soundtrack. Voor 15 euro kunnen we die bugs en vrij korte spelduur wel over het hoofd zien toch?