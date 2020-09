Jawel daar is hij weer. Nieuw deel, nieuwe kansen! En met de next-gen versie in het verschiet is het uitgever 2K er alles aangelegen om de NBA serie nog een keer uit te laten blinken op de huidige consoles, voordat de focus definitief verschuift naar de krachtigere nieuwe platformen. In deze review lees je alles over of ontwikkelaar Visual Concepts erin geslaagd is NBA2 K21 de basketbal eer hoog te houden.

Jaarlijkse oppoetsbeurt

Om maar met de deur in huis te vallen: NBA 2K21 is meer een oppoetsbeurt dan een volledig nieuwe game. Qua spelervaring, veranderingen in de modi en visuele ontwikkelingen doet de nieuwste iteratie vrijwel niets anders dan zijn voorgangers. Erger nog, waar we in de review van NBA 2K20 concludeerden dat het spel aanvoelde als een 1.5 versie van de eerdere games, lijkt het nieuwste deel in de serie eerder een 1.3 versie. Dit komt grotendeels door de enige significante gameplay verandering die Visual Concepts South heeft doorgevoerd: de schietmeter. Maar daarover zo meer, want er zijn ook wat gameplay veranderingen aangebracht die wèl positief uitvallen.

Allereerst bewegen de spelers zich wat trager. Dit lijkt als je het deel van vorig jaar gewend bent misschien een downgrade maar niets is minder waar. Het spel oogt realistischer qua speelsnelheid en je merkt meer verschil wanneer je afwisselt tussen een grote, logge nummer vijf en een kleine, lenige small-forward. Ook is het verdedigen getweakt zodat je ploeggenoten enerzijds makkelijker vrijlopen in de aanval, maar je team anderzijds minder sterke mandekking heeft in de verdediging. Verder kosten speciale moves je speler minder uithoudingsvermogen maar gaat deze wel sneller achteruit tijdens het rennen. Het is daarom zaak goed in de gaten te houden wanneer je even wat gas terug moet nemen. Dit alles staat echter in de schaduw van de al eerdergenoemde verandering die de schietmeter heet.

Gericht missen

Waar de 2K serie al bekend stond om de hoge moeilijkheidsgraad wat betreft jumpshots doet 2K21 er nog een schepje bovenop. Traditioneel gezien had je in 2K’s basketbalgames twee manieren om te schieten: je gebruikte de rechterpook van je controller of gaf een druk op een knop die, afhankelijk van je controller, luistert naar vierkantje of X. Op het moment van drukken vulde een balkje zich naast de speler en daarna was het een kwestie van loslaten op het juiste moment om met je speler het perfecte jumpshot te maken.

Nu kun je in dit nieuwe deel nog steeds gebruik maken van de twee opties, maar zowel de schietmeter zelf als het gebruik van je pook is flink veranderd. Zo draait het mechanisme nu minder om het timen van de richtmeter, maar om je pookje naar links en rechts te schuiven tot je precies op een lijntje in de meter zit wanneer de bal de handen van je speler verlaat. Het achterliggende idee is hierbij dat dit het gevoel van richten na zou bootsen.

Het feit dat 2K inmiddels een patch heeft uitgevoerd om het schieten vergefelijker te maken zegt in feite genoeg. Na ongeveer 30 uur in het spel te hebben zitten is wel duidelijk dat deze nieuwe manier van schieten niet alleen erg wennen is, maar ook zeker niet intuïtiever of meer organisch aanvoelt dan in voorgaande delen. Het is bovendien goed voor te stellen dat dit alleen nog maar afschrikwekkender werkt voor nieuwe spelers. Je hebt ook na 30 potjes het idee dat je af en toe nog altijd met een stel amateurs aan het schieten bent wanneer een bal weer eens ver naast vliegt.

Het valt te applaudisseren dat 2K wil experimenteren met zo’n fundamenteel onderdeel om te onderzoeken of ze meer simulatie na kunnen streven, maar zorg er dan wel voor dat de traditionele manier ook nog te gebruiken valt. Zo voorkom je de gigantische backlash op sociale media de eerste dagen na release en geef je mensen zelf de mogelijkheid om te kiezen.

Centjes, centjes, centjes

Ken je die gierige Meneer Krabs uit Spongebob nog? Als Electronic Arts de Meneer Krabs van de game industrie is, is 2K Meneer Krabs’ zoontje. Het is vrij bizar om te zien dat een spel waar je 60 euro voor betaald nog altijd zo vol zit met aanmoedigingen om extra punten of kaarten te kopen waarmee je je speler of team kunt verbeteren. Het element van oefenen om behendig en beter te worden is bijna volledig weg wanneer er op de eerste dag al mensen rondlopen in de Neighbourhood met een vaardigheidsniveau van 96. Ongetwijfeld verdient 2K er zoveel aan dat ze dit pay-to-win systeem er echt niet uit zullen slopen, maar het zorgt er wel voor dat je bijna geforceerd wordt extra te betalen wil je überhaupt mee kunnen in onlinewedstrijden. Is dit nieuw? Absoluut niet, maar het is wel iets wat het speelplezier in een modus als MyTeam flink verminderd.

Verder nog iets?

Zijn er dan nog andere relevante veranderingen? Tja, in MyTeam zitten nu seizoenen waarbij je verschillende bonussen kunt krijgen per seizoen en heeft MyCareer weer een nieuw verhaal waarbij je dit keer begint op University level basketbal. MyGM en MyLeague zijn wederom genegeerd inclusief de bugs die er in de vorige delen al in zaten, wat toch wel erg zonde is voor de mogelijkheden die deze modi in zich hebben. Kortom, opvallende vernieuwingen zijn uitgebleven. De kans bestaat dat die we die vernieuwingen wel gaan zien in de Playstation 5 en Xbox Series X versies, aangezien ontwikkelaar Visual Concepts de ontwikkeling van deze versie aan dochterstudio VC South heeft uitbesteed om zelf te kunnen werken aan de next-gen variant die later dit jaar uitkomt.

Conclusie:

NBA 2K21 heeft een lichte oppoetsbeurt gehad en de enige echte verandering aan de schietmeter heeft weinig positiefs opgeleverd. Dat betekent overigens niet dat het spel daarmee direct slecht is. In essentie zijn alle modi nog steeds het spelen waard en afgezien van de overdaad aan mogelijkheden om extra in-game geld te kopen, blijft NBA 2K21 de meest accurate simulatie van het Amerikaanse basketbal. Dat gezegd hebbende moet wel geconcludeerd worden dat dit niet het beste deel uit de serie is. Mocht je daarom van plan zijn om binnen een half jaar een next-gen console aan te schaffen, luidt het advies om nog even af te wachten hoe die versies eruit komen te zien.

Uitgever: 2K Games

Ontwikkelaar: Visual Concepts

Release: 4 september 2020

Platform(s): PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, Nintendo Switch, Google Stadia

Gespeeld op: PlayStation 4

Speelduur: 365 dagen