Review: Mortal Kombat 11 Ultimate

Mortal Kombat 11 Ultimate is de naam van de “ultieme” versie van het bloederige vechtspel van 2019. Bij deze nieuwe editie zit alle DLC die er sinds de release is toegevoegd. Bovendien heeft deze versie een likje verf gekregen in de vorm van 4K op de next-gen consoles. Daardoor is het de eerste vecht-game met een next-gen upgrade. Zonder voorgaande ervaring met Mortal Kombat 11 bied ik jullie mijn kritische blik van het totaal-pakket!

De “godfather” van vechtspellen

Wie nog nooit Mortal Kombat heeft gespeeld is A: nog onder de 18 of B: heeft geen interesse in videogames. Want iedereen met maar een greintje liefde voor gaming moet ooit een potje gespeeld hebben. Het over-de-top bloedspektakel is al bijna drie decennia populair gebleven dankzij de tomeloze inzet van NetherRealm Studios. Samen met Street Fighter is het de grootvader van het vecht-game genre en verdiend het ook respect voor zijn imposante leeftijd. Voor wie er nog sceptisch is naar de impact van Mortal Kombat op de industrie, weet dit: Mortal Kombat is dé reden dat er leeftijdskwalificatie op games zit. Het is misschien moeilijk te begrijpen waar alle ophef over was als je naar het eerste deel kijkt, maar als er een ding is wat je leert na een potje Mortal Kombat 11 Ultimate is dat het absoluut niet milder is geworden!

Veel Keuzes

Mortal Kombat 11 Ultimate geeft je bij het opstarten de keuze uit vier onderdelen. Zo is er Konquer welke bestaat uit de Story-modus, Towers of Time (een soort daily challenges), Klassic Towers (de standaard toernooien) en Krypt. In deze laatste modus kan je op het eiland van Shang Tsung kisten openen met de munten/koins die je wint in de game. Hier zitten dan onder andere cosmetische aanpassingen in voor vechters of concept-art. Dit is overigens de enige plek in de game waarin je door een driedimensionaal speelveld kan wandelen. Het vreemde aan deze modus is dat deze niet in 60fps loopt vergeleken de rest van de (speelbare) gedeeltes. Maar dat kan komen door de grootte van het gebied wat meer rekenkracht vergt ten opzichte van de tweedimensionale gevechten. Verder is Fight, welke uit de subsecties local (lokaal tegen cpu of mekaar), Tournament (een speler vs speler modus met tournament settings). Dan is er Online (vanzelfsprekend) en AI Battle waarin je een samengesteld team van AI vechters tegen een ander team laat vechten. Dan is er nog Kustomize waar je een vechter kan aanpassen qua uiterlijk en move-set. En als laatste Learn waar je de tutorials vindt en kan oefenen met fatalities.

Sterk verhaal

Één van de meest onderscheidende aspecten van Mortal Kombat als vecht-game is de nadruk op het verhaal. Er zijn weinig vecht-games (laat staan games in het algemeen) die zo een uitgedachte mythologie en wereld(en) hebben. Mortal Kombat 11 Ultimate zet deze traditie op een overtuigende manier voort. Zo heeft de Story-modus twee delen: dat van de originele versie en de opvolgende Aftermath DLC. In beide gevallen wacht je een presentatie van Hollywood-kaliber waarin nieuwkomers en oudgediende allianties maken en breken. In het plot zijn een aantal continuïteit trucjes uitgehaald om eerder gestorven personages terug te laten keren. Wat de ene keer zorgt voor een leuke verassing en de andere keer net iets te slecht verzonnen aanvoelt. Verder valt er weinig vervelends te zeggen over de story-modus. De verhouding interactie en filmpje kijken leunt echter wel erg op de laatste. Het geheel voelt daardoor meer als een CGI-film met hier en daar momenten waar je even je controller moet oppakken om te matten. Maar gezien dat de rest van het spel honderd procent button-mashing is is het een welkome afwisseling.

Leuk voor iedereen (boven de 18)

Want op knopjes raggen is natuurlijk waar het gros van de fans voor komen. Althans, echte fans zullen vooral komen voor het nog verfijndere vechtsysteem. De game biedt een uitgebreide tutorial modus om je de fijnere kneepjes van het hersens inslaan bij te brengen. Maar je hoeft geen pro te zijn om plezier te hebben met Mortal Kombat 11 Ultimate. Het is namelijk een game waarbij je prima de tweede controller in de handen van bijvoorbeeld je opa kan schuiven en een leuke tijd hebben. Want een tegenstander kan immers nog steeds dodelijk zijn als die “maar wat doet”. Verder zijn er, om eventueel oneven gevechten een beetje uit te balanceren, zogenaamde “Fatal Blows”. Zo kan een speler wanneer zijn levensbalk in de laagste sectie beland een sterke tegenaanval activeren. Als de eerste klap hiervan raakt start er een filmpje waarin de tegenstander op meerdere manieren doorboort/gebroken/gehakt wordt. Dit resulteert (opmerkelijk genoeg) niet altijd in de dood van de tegenstander, maar zorgt sowieso dat zijn levensbalk een flinke oplazer krijgt. Uiteraard beschikt elke vechter over (iconische) special moves (“Get over here!”) en de nodige spectaculaire grotesque fatalities. Daarnaast kan elke special move versterkt worden door de amplifier balk die zich oplaad door succesvolle aanvallen/blokkeringen.

Everybody was 4K fighting

Zoals ik al eerder vertelde heeft deze versie een upgrade voor de next-gen (nu current-gen trouwens) consoles in de vorm van 4K. Bovendien zijn de laadtijden een stuk korter op de PlayStation 5 en Xbox Series X. Doordat de game al in 60fps liep is er qua performance geen enorm verschil, dus verwacht geen verschil van dag en nacht met last-gen. Op de PlayStation 5 versie die ik speelde is ook geen gebruik gemaakt van de haptische feedback of de adaptieve triggers van de DualSense controller. Het maakt ook niet heel veel uit, want de upgrade is immers gratis. Het feit dat er al iets aan optimalisatie gedaan is al mooi meegenomen. Het blijft aan het einde van de dag de best uitziende vecht-game die je op dit moment op consoles kan spelen. De mate van detail is erg indrukwekkend. Zo zijn de achtergronden dit keer een echte blikvanger. Er gebeurt altijd iets interessants op de achtergrond en je kan duidelijk zien dat er veel tijd en aandacht aan besteed is. Bovendien zijn alle locaties interactief en kan je bijvoorbeeld een lijk (of toeschouwer) naar je tegenstander werpen. Wat verder opvalt is dat de tussen-filmpjes in het verhaal in 30fps zijn terwijl de gevechten dus in 60fps zijn. Hierdoor vloeit het wat onwennig in elkaar over. De keuze is echter wel te verdedigen, want 30fps geeft een wat filmischer gevoel aan de cut-scenes. Bovendien wisselt de beeldverhouding ook van letterbox naar beeldvullend en weer terug om deze overgang te benadrukken.

Hoor wat breekt daar kinderen

Qua geluid is Mortal Kombat 11 Ultimate op alle fronten perfect gearrangeerd. Zo klinkt elk gebroken bot of doorboorde darmkanaal akelig realistisch. De stemmen zijn van hoog niveau en komen vooral in de story-modus zeer goed tot hun recht. Zo speelt in Aftermath Shang Tsung een belangrijke rol en wordt deze vertolkt door de dezelfde acteur als in de eerste film. Zijn manier van praten en de gelijkenis van het personage met de acteur Cary-Hiroyuki Tagawa zijn een hoogtepunt van deze verhaaluitbreiding. Verder raakt de muziek alle belangrijke punten van Mortal Kombat. Het is episch, mysterieus, oriëntaals (weet niet of dat nog een politiek correcte omschrijving is) en iconisch voor Mortal Kombat. Of de game ook beter klinkt op PlayStation 5 en Xbox Series X durf ik niet te zeggen, maar het is in ieder geval ruim voldoende.

Komplete kollektie

Maar goed, even op een rijtje wat je in deze versie krijgt bovenop de hoofdgame: Ten eerste een grafisch zetje (als je Playstation 5 of Xbox Series X bezit). Ten tweede de Aftermath verhaallijn. Verder krijg je beide combat packs waarin oude favorieten worden vergezeld door Robocop en Rambo (ja echt!). Ten vierde (bijna) alle skin-packs en ten vijfde nieuwe cosmetics voor het customizen van je favoriete vechter. En als laatste extra snelle laadtijden, waardoor je non-stop kan genieten van geweldadig bloederig spelplezier. Het is hierdoor met recht de ultieme versie.

Uitgever: Warner Bros. Interactive Entertainment

Ontwikkelaar: NetherRealm Studios

Releasedatum: 17 november 2020

Platforms: Nintendo Switch, Pc, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X

Gespeeld op: PlayStation 5