Review: Monster Hunter Rise – Monsterlijk goed

Begin dit jaar besloot ik mijn liefde voor de Monster Hunter-reeks van de daken te schreeuwen. Dat bleek reden genoeg voor onze hoofdredacteur Joey om een review code mijn kant op te sturen. Of mijn liefde voor de MH-franchise ook met Rise stand heeft weten te houden lees je dan ook hieronder.



In Monster Hunter Rise kruip je in de huid van een naamloze jager die op pad wordt gestuurd om allerlei monsterlijk gespuis een kopje kleiner te maken. Dat doe je door quests aan te nemen en in verschillende maps vaak moeilijke- en intense gevechten te ondernemen tegen allerlei wezens; zowel alleen, als online- of lokaal met meerdere mensen. Na elk gewonnen gevecht vergaar je materialen van je gevallen prooi – hierbij kun je denken aan huiden, ingewanden, botten en tanden, etc. – waarmee je vervolgens sterkere uitrusting kunt maken. En met die sterkere uitrusting kun je vervolgens weer de strijd aangaan met nog sterkere monsters.

Bovenstaande formule vormt eigenlijk al jaren de essentie van zo’n beetje elk deel in de franchise. Ook in het nieuwste Monster Hunter-deel zijn er dus weer tientallen monsters om de strijd mee aan te gaan. En het toffe is dat elk van die monster gedraagt zich min of meer uniek gedraagt. Dat zorgt ervoor dat elke ontmoeting met een nieuw monster fris aanvoelt en je constant op zoek bent naar de juiste tactiek, of de juiste uitrusting om als winnaar het strijdveld te verlaten. Dat kan in het begin intimiderend zijn, een gevecht duurt immers al snel tien tot twintig minuten. Maar als je de smaak eenmaal te pakken hebt, kan ik je garanderen dat je alleen nog maar meer wilt.

Slimme verbeteringen

Wat daar zeker ook aan bijdraagt, zijn de nieuwe- en vooral slimme gameplay-technische verbeteringen die Rise implementeert. Waar voorgaande Monster Hunter-games (m.u.v. World) nog log en traag aanvoelden, kenmerkt het nieuwste deel zich vooral door een hoger- en dynamischer speeltempo. En dat voelt zeer welkom en erg verfrissend aan. Weg zijn bijvoorbeeld de laadtijden tussen verschillende gebieden in de maps. Per ongeluk de verkeerde uitrusting meegenomen op je jachtuitje? Dan wijzig je deze toch gewoon even in het basiskamp zelf! Ook hoef je niet langer op zoek naar je doelwit; deze staat al vanaf het begin gemarkeerd op de map. Scheelt weer een hoop zoeken en geklooi met verfballen.

Nieuw is ook de toevoeging van de Palamute; een hondachtig wezen die je niet alleen helpt tijdens gevechten, maar je ook kunt gebruiken als vervoersmiddel. En dat is vooral handig omdat je jezelf nu sneller door de map heen kunt bewegen. Over sneller bewegen gesproken: nieuw zijn ook de zogenaamde Wirebugs. Met deze insecten kun je draden afschieten om hoge plekken te bereiken, inkomende aanvallen te ontwijken, een speciale aanval uit te voeren of monsters te berijden. Liefhebbers van de Palicoes hoeven overigens niet te huiveren; ook de iconische katten zijn weer terug om je te voorzien van de nodige hilariteit en om je te ondersteunen tijdens gevechten.

Naast alle gameplay-gerelateerde verbeteringen valt Rise ook op grafisch gebied in positieve zin op. Dit deel is het eerste uit de franchise dat is gebouwd met behulp van de RE Engine. En dat is te merkbaar ook. Nog nooit heeft een Monster Hunter-game er zo mooi uit gezien op een console van Nintendo. De speelbare maps zien er werkelijk prachtig uit. Datzelfde geldt trouwens ook voor het brede en veelzijdige aanbod aan monsters. Meer dan in de voorgaande delen bewegen- en gedragen deze zich in dit deel ook als echte dieren. Je zou je nog bijna schuldig gaan voelen na weer een gewonnen gevecht.

Nog steeds als vanouds

Alle verbeteringen daargelaten, blijft Rise nog steeds een Monster Hunter-game pur sang. Dat is dus ook inclusief allerlei onnozele karakters en cutscenes. Voor mij zit daar een groot deel van charme, maar niet iedereen zal het kunnen waarderen. Ook het verhaal is flinterdun; liefhebbers van narratieve ervaringen zullen dan ook van een koude kermis thuiskomen. Ook de zogenaamde rampage-quests kon ik niet echt waarderen. Hierbij verdedig je à la Tower Defence een fort tegen een horde grote monsters. Het voelde voor mij nogal overbodig. Deze quests heb ik dan ook lekker links laten liggen.

Dat Rise door-en-door Monster Hunter is, betekent dus ook nog steeds een game inclusief allerlei complexe spelmechanieken. Veel daarvan voelde voor mij als vertrouwd, vooral omdat ik de serie al een tijdje ken. Voor nieuwkomers kan het echter even slikken zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld zo’n 14 verschillende wapens die de speelervaring significant anders weten te maken. Ook zul je in het begin worden overdonderd met héél veel menuutjes met héél veel tekst. Het zorgt ervoor dat de eerste momenten met Rise traag aan kunnen voelen. En in die eerste momenten kan het aantrekkelijk zijn om de game te laten voor wat het is. Toch zou ik je op het hart willen drukken om door te zetten. Want wie doorzet krijgt in dit geval meer dan waar voor zijn of haar geld.

Beter dan ooit

Zodra je eenmaal de smaak te pakken hebt, dan wil je namelijk niets anders meer. De lange- en intense gevechten zullen vanaf dan aanvoelen als een dodelijke maar hypnotiserende dans. En het gevoel van triomfantelijkheid, wanneer je monster na monster aan je wapen weet te rijgen, is gewoonweg onbeschrijfelijk. Dat van die gedode monsters toffe bepantsering en tal van toffe wapens kunnen worden gemaakt, zorgt dat je terugkomt voor meer.

Ook het versnelde tempo van Rise maakt de game verslavender dan ooit. Heb je even zin in een potje tussendoor? Geen probleem. Zin in een wat langere speelsessie? Prima, want ook daar leent de game zich uitstekend voor. Tel daarbij op dat de game – zoals we gewend zijn van de Monster Hunter-reeks – bomvol content zit, en je begrijpt dat je al snel tientallen, zo niet honderden uren in deze game kunt stoppen.

Monster Hunter Rise is niet perfect en zeker ook niet geschikt voor elk type speler. Dat ik een game zo moeilijk weg kan leggen, is iets wat ik echter lange tijd niet meer heb ervaren. Op de vraag die ik aan het begin van de review stelde, kan ik dan ook volmondig ‘ja’ zeggen: ‘mijn liefde voor Monster Hunter heeft stand gehouden en is wellicht sterker dan ooit’. Als jullie het dan ook niet erg vinden ga ik nu weer mijn long sword slijpen. Er wacht namelijk nog meer dan genoeg monsters op me.

Monster Hunter Rise is (tijdelijk) exclusief voor Nintendo Switch en op 26 maart uitgekomen. De game is ook uitvoerig getest in handheld-modus.