Review: Marvel’s Avengers (Avengers Initiative)

Vorige week schreef ik het eerste deel van mijn Marvel’s Avengers review, waarin ik de singleplayer campaign besprak. De review die je nu leest draait enkel en alleen om het multiplayercomponent, de Avengers Initiative. In deze review ga ik dieper in op de soorten multiplayeraspecten, de vijanden, de diepgang in de combat en hoe goed de superheldenactie combineert met de moderne loot/GAAS elementen.

Wat is een GAAS en hoe beoordeel je het?

Voor diegene die niet weten wat GAAS is: dit betekent Game As A Service. Steeds meer ontwikkelaars merken dat het zeer profijtelijk kan zijn om tijd en moeite te steken in één spel, door steeds meer elementen gedurende de levensspan toe te voegen. Denk hierbij aan nieuwe wapens en andere gear, maar ook nieuwe verhaallijnen en geheel nieuwe werelden. Een bekend voorbeeld hiervan is Destiny, een spel dat erg kaal begon maar door de jaren heen steeds meer werd aangekleed. Marvel’s Avengers neemt dezelfde vorm aan in de Avengers Initiative, inclusief de ‘gear grind’ die we kennen van looter shooters, maar komt dit het spel ten goede?

Zoals ik al eerder had benoemd in mijn vorige review, is de singleplayermodus een toffe ervaring met een leuk verhaal en gave combat, maar die helaas wordt geplaagd door performanceproblemen en bugs. In een singleplayerervaring is dit makkelijker te beoordelen: immers, buiten een paar performance patches en wat bug fixes zal er waarschijnlijk weinig aan veranderen. Voor de multiplayermodus gelden echter andere regels, aangezien hier duidelijk de focus op ligt. Het is daarom lastig om een GAAS als Marvel’s Avengers te beoordelen, omdat de ervaring elke week kan veranderen voor de speler. Ik zal daarom een algemeen gevoel beschrijven dat ik de afgelopen drie weken heb ontwikkeld, inclusief mijn ervaring die ik de dag van het schrijven heb opgedaan. Ik hoop hiermee op een eerlijke conclusie te komen en te kunnen beschrijven wat spelers kunnen verwachten, mochten ze het spel willen aanschaffen. Met dat zeggende, laat de review beginnen.

De War Table

In de Avengers Initiative ga je in een team van vier spelers – dit kan een combinatie zijn van spelers en AI-teamgenoten – de strijd aan met de AIM robots en Adaptoids waar we bekend mee zijn geworden in de Avengers Campaign. Via de War Table kan je uit verschillende gebieden kiezen, die weer bestaan uit missies die dagelijks en wekelijks kunnen verschillen. Deze worden onderverdeeld in vijf verschillende soorten Warzone (co-op) missies: Iconic, Faction, Vaults, Hives en Villian Sector. Iconic missies draaien om één superheld, zoals wanneer Thor ontdekt dat er een bedrieger is die zijn identiteit heeft gestolen, Faction missies kan je verkrijgen van verschillende factieleiders en verhogen jouw reputatie bij de behorende factie, Vaults vinden zich plaats in een fabriek met meerdere lagen, Hives zijn lange uitdagingen waarin je veel verdiepingen met vijanden moet verslaan en de Villian Sector zijn missies die eindigen in een gevecht met een schurk. Deze missies duren minstens een half uur, dus zoek je iets korters kan je ook Drop Zone missies spelen die ongeveer vijf minuten duren. Ten slotte heb je ook de HARM-missies, een virtuele omgeving met verschillende uitdagingen die steeds meer en meer vijanden in dezelfde kamer laat spawnen.

Er lijkt dus genoeg variatie te zijn in de keuken en in het begin kan dit ook overweldigend zijn: je krijgt veel informatie over welk Power Level je moet zijn, je kan met jouw Gear aan de slag die veel statistieken hebben en ook geüpgradede kunnen worden, je ziet wat voor Modifiers er zijn geplakt op de missie die het makkelijker óf moeilijker voor de speler kunnen maken en je ziet ook wie er allemaal in jouw team komen. Hoewel ik zelf niet zo’n fan ben van de gehele inrichting – het doet mij iets teveel denken aan Destiny – functioneert de War Table goed en kan je makkelijk missies kiezen en heb je een duidelijk overzicht van wat je kan verwachten. Iets wat ik wel mis is het snel wisselen tussen personages zodat ik hun Gear kan aanpassen: nu moet ik eerst de War Table in, daar een personage kiezen en dan kan ik pas aanpassingen maken. Het had een stuk fijner en sneller geweest als je dit vanaf het Gear menu zelf zou kunnen doen, zeker als je heel wat uurtjes achter elkaar speelt en graag van superheld wisselt tijdens het spelen.

Matchmaking

Ik wilde eerst nog een hele boze paragraaf schrijven over de matchmaking in Marvel’s Avengers. Als er iets belangrijk is in een spel met de focus op multiplayer, dan is het wel dat je vlot in een degelijk team terecht komt. In de eerste weken na de release was de matchmaking namelijk een drama: het kon wel vijftien tot 20 minuten duren alvorens er ook maar één persoon in jouw team terecht kwam. Veel spelers klaagden hierover online en je kon er weinig aan doen, waardoor je vaak opgescheept zat met de AI-teamgenoten. Het is fijn dat je in ieder geval kan spelen, maar je speelt een coöperatieve lootergame niet om met een zielloze computer samen te spelen.

Dit probleem lijkt echter opgelost te zijn sinds patch v.1.3.1, samen met honderden andere problemen: Binnen enkele minuten heb ik een volledig team om missies mee te spelen. Zelfs de Quick Match-functie lijkt te zijn gefixt, aangezien deze eerst voor geen meter werkte. Het is nu gelukkig een stuk eenvoudiger om een potje te spelen met andere spelers, iets wat eigenlijk al na de bèta en vóór de release opgelost had moeten worden.

Overigens is het gemis van een drop in – drop out feature erg vervelend, want als een speler halverwege een missie jouw team verlaat bestaat er niet de mogelijkheid dat het gat wordt opgevuld door een andere speler: helaas moet je het dan doen met een AI-teamgenoot. Ik vind het erg jammer dat dit mist in een multiplayer-titel uit 2020 van een grote studio!

Gebrek aan Social features

Afijn, met een variatie aan missies en een degelijke matchmaking ben je er nog niet. Als je iets moet hebben in een spel die je forceert om samen te werken, dan zijn het wel de nodige social features. Je weet wel, functies waarin je beter kan samenwerken met andere spelers. Helaas is dit erg gebrekkig binnen Marvel’s Avengers: Er is wel een Social tab, maar hier zie je alleen maar jouw huidige teamgenoten. Je kan geen vrienden binnen de game maken, je kan niet snel het potje induiken van jouw vrienden, je hebt geen rankings, je kan geen statistieken vergelijken. Zelfs na een missie te hebben uitgespeeld kan jij niet zien hoe goed jij het hebt gedaan, of het vergelijken met jouw vrienden. Het is toch juist tof om te zien hoeveel slechteriken jij hebt omgelegd in verhouding tot anderen? Niet alleen dat, je kan ook dan zien hoe nuttig je bent geweest zodat je weet op welk gebied je nog moet oefenen. Er is uiteraard wel voicechat, maar dit durf ik geen social feature te noemen, maar een vereiste. Ik hoop dat Crystal Dynamics hier binnenkort verandering in gaat brengen, want in vergelijking met concurrenten zijn de Social Features erg mager binnen Marvel’s Avengers.

Grinden voor gear

Het hart van de Avengers Initiative mag toch wel de gear grind worden genoemd. Het is uiteindelijk de drijfveer voor spelers binnen dit genre om verder te blijven gaan. Het vinden van nieuwe gear, het balanceren van jouw personages en zo goed mogelijk te min/maxen om zo efficiënt (of compleet broken) te zijn. Ik moet zeggen dat Marvel’s Avengers hier goed in is geslaagd. Ik lees een hoop geklaag online dat de gear saai zou zijn, maar daar ben ik het niet mee eens. Nee, de gear veranderd niet het uiterlijk van jouw personage: hier zijn de skins voor die je apart kan vrijspelen en kopen. Gear komt in verschillende categorieën op basis van waarde: Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary en Exotic, wat allemaal redelijk standaard is voor een loot game. De gear boost jouw kracht, maar geeft jouw aanvallen nieuwe bijeffecten en kan ervoor zorgen dat je op een geheel andere manier gaat spelen.

Ter voorbeeld heb je de Pym Particle-gear, die ervoor zorgt dat vijanden na een aantal klappen krimpen, zodat ze minder sterk worden en sneller door gaan. Buitenom dat dit visueel erg geinig is om naar te kijken, kan het ook gebruikt worden door spelers om snel van vijanden af te komen. Zo zag ik een speler die de Pym Particles misbruikte om Taskmasker – één van de vijanden in de Villain Sector – te krimpen, om vervolgens te zien hoe de Hulk hem vast grijpt en hem van het platform werpt (vanaf 1.20):

Dit is maar één voorbeeld van hoe Gear jouw gameplay kan beïnvloeden. Er zijn zes verschillende elementen: Cosmic, Cryo, Gamma, Particle, Plasma en Shock, ieder met verschillende buffs en debuffs. Het is aan jou om de juiste Gear te verzamelen en geven aan jouw personages, op basis van hoe jij graag speelt.

Er zijn wel een aantal kleine irritaties die ik heb omtrent de Gear: zo kan je stats niet re-rollen, zoals in bijvoorbeeld Diablo III. Als jij net een uur lang een missie hebt gespeeld en eindelijk jouw Legendary Gear ontvangt, kan het zo zijn dat het stuk gebaseerd is op het verkeerde element: heb jij een Plasma build en krijg je een Gear stuk met Shock element, dan heb je daar eigenlijk niks aan. Het zou daarom fijn zijn dat je de statistieken kan re-rollen, zodat het niet helemaal voor niks is geweest. Wat ook fijn zou zijn geweest is dat als je Gear gaat kopen en het wil vergelijken, de Gear vergeleken zou worden met de betreffende held, niet met de held waar je op dat moment mee speelt. Speel je als Ms. Marvel en je wil wat kopen voor de Hulk, dan vergelijkt de Shop het met de Gear van Ms. Marvel en niet met die van de Hulk. Erg suf, want dit betekent dat ik elke keer naar de War Table moet gaan, van held moet wisselen en dán pas naar de Shop kan wandelen om mijn Gear te vergelijken.

Buiten deze kleine irritaties, vind ik dat Marvel’s Avengers goed om gaat met de loot. Je krijgt de nodige modules om Gear te upgraden en het dopamine gevulde moment dat je een gaaf stuk Gear krijgt na een half uur vechten, is toch behoorlijk verslavend.

Robots…Adaptoids…en robots…nog meer robots….

In het begin van de review gaf ik nog aan dat er genoeg variatie in de keuken is te vinden, als je kijkt naar de type missies. Hoewel dit in het begin zo zeker zal aanvoelen, zal je na flink wat uurtjes toch wat moe worden van het gebrek aan daadwerkelijke variatie in vijanden en levels. Jouw vijanden zijn robots en adaptoids van AIM: niet meer, niet minder. Hoewel ze onderling wel verschillen in uiterlijk én manier van vechten, kan ik toch niet ontsnappen van het gevoel dat je met een IP als Avengers meer variatie had kunnen brengen. Dit zie je erg pijnlijk terug in de Villian Sector, aangezien er maar twee villains te vinden zijn in deze missies: Taskmaster en Abomination. Juist ja, de twee vijanden uit de bèta zijn de enige herkenbare villains! Zelfs het gevecht met Monica en MODOK komen niet terug in de Avengers Initiative, wat ik erg jammer vind: het gevecht met MODOK was erg tof en zou ik graag willen spelen met vrienden.

Hier komt trouwens wel weer het GAAS-model kijken: Crystal Dynamics heeft allang aangegeven dat ze meer en meer gaan toevoegen aan het spel. Zo kunnen PS4-spelers Spider-Man als superheld verwachten, maar we kunnen binnenkort ook genieten van Black Panther, Hawkeye én Kate Bishop. In de lijn van verwachting ligt ook dat er meer Villians zullen worden toegevoegd en ook verschillende soorten vijanden, al is dat laatste niet bevestigd. Als ik het spel echter beoordeel zoals het nú is, vind ik de line-up erg mager. Het aantal superhelden vind ik prima – de variatie onderling is geweldig en ik heb nooit het gevoel dat mijn keuze beperkt is – maar een aantal slechteriken erbij had geen kwaad gekund.

Waar ik mij nog meer zorgen over maak, is het aantal soorten levels en missies. Je rent té vaak door dezelfde fabriekshallen en alles lijkt op elkaar bij AIM, dus de herhaling slaat snel toe als je veel Vault en Drop Zone-missies speelt. Ik had graag een aantal iconische momenten uit de singleplayer campaign willen zien in de multiplayer, want deze levels waren zeker geschikt om samen te spelen met vrienden. Laat ons spelen op een brug zoals de Golden Gate Bridge, of op de bovenkant van de Helicarrier, of zelfs in de villa van Tony Stark. Dit soort levels zouden meer variatie brengen, maar ook een stuk herkenning geven voor de spelers die hebben genoten van het verhaal. Hopelijk zullen we meer variatie zien in de toekomst!

Frustrerend maar verslavend

Ik zal heel eerlijk zeggen dat Marvel’s Avengers mij kan frustreren. Dan bedoel ik niet de verschillende bugs waar ik ook tegen aan loop in de Avengers Initiative – zo viel ik met Captain America door de lift en bleef ik voor altijd vallen – of de wisselende performance met soms onverklaarbare frame drops, maar de moeilijkheidsgraad. Man, wat loop je soms tegen een muur van vijanden aan die allemaal irritante vaardigheden hebben en allemaal op een andere manier moeten worden uitgeschakeld. Het gebeurde mij in de eerste weken iets te vaak dat ik binnen enkele seconde dood neerviel, omdat ik eerst uit de lucht werd geschoten door een straal, vervolgens werd gestaggered door een ijs aanval, om daarna compleet af te worden gemaakt door allerlei stralen vanuit alle hoeken.

Het spel verwacht echt dat jij je 100 procent concentreert en ogen in je achterhoofd hebt. Je moet de parry en de perfect dodge meesteren om op hoger niveau te overleven, maar ook naar jouw eigen krachten spelen. Als jij met Iron Man constant in melee blijft, dan leg je het snel af. Iedere superheld heeft een rol: zo is Iron Man de ranged Battlemage, Thor de AoE wizard, Black Widow de 1v1 Rogue, Captain America de Taunt Tank, Ms. Marvel de gebalanceerde Healer en de Hulk de Barbarian die vijanden van hun stuk brengt. Het kan zeer, zeer hectisch worden op het scherm en het is dan ook makkelijk om de cues te missen die nodig zijn om aanvallen te blokkeren of te ontwijken. Zeker in het begin kan het erg ontmoedigend zijn als het niet wil lukken, of als je een team hebt wat er niks van bakt.

Als het echter allemaal lekker loopt: man, wat is Marvel’s Avengers dan verslavend. Het is echt heer-lijk als alles op zijn plek valt en jij het speelveld domineert doordat jij goed speelt. Het zijn jouw skills die de dag redden. Het is heel anders dan bijvoorbeeld Destiny, waar uiteraard ook vaardigheden bij komen kijken, maar bij Marvel’s Avengers wordt dit tot een veel hoger niveau gebracht. Het chainen van aanvallen, het juist plaatsen van jouw superaanvallen, het perfect ontwijken van een aanval en het plaatsen van een perfecte parry waardoor de vijanden om jou heen allemaal neervallen: het is extreem verslavend en geeft een enorm gevoel van voldoening.

Op het moment dat het lekker gaat vergeet ik direct alle tekortkomingen van het spel: de bugs, de performance problemen, het gebrek aan variatie; alles valt weg wanneer ik een laserstraal van een vijand met Captain America terug in zijn smoel kaats, vervolgens mijn schild tegen zijn knieschijven gooi, met een saltosprong boven hem hang om vervolgens met volle kracht in hem te beuken met mijn schild als een menselijk raket, om hem daarna met mijn finishing move zijn tanden tegen de tegels te rammen. Of neem Iron Man, waarmee ik over het slagveld vlieg en alle irritante turrets en kleine vijanden opblaas met mijn raketten, vijanden afzwak met mijn lasers, om vervolgens met een knal in het midden te belanden, een paar rake klappen uitdeel en weer als de sodemieter weg vlieg. Thor, waarmee ik hordes vijanden kapot knal met mijn donderkrachten, om vervolgens een vijand tegen de muur vast te zetten met mijn hamer en met mijn vuisten op hem sta in te rammen. Of neem Ms. Marvel, waarmee ik zo groot als een huis wordt en de vijanden met mijn blote handen als vliegen weg sla, om vervolgens een robot op 10 meter afstand vast te grijpen waarna ik hem hulpeloos aan sla tegen zijn kameraden, om hem daarna vervolgens als oud vuil weg te smijten. Dit is dé kracht van het spel en het is dé reden dat het spel zich kan onderscheiden van zijn concurrenten.

Niet probleemloos, maar verslavend en vol potentie

Marvel’s Avengers heeft potentie, extreem veel potentie. Het is erg jammer dat de launch niet lekker is gelopen: veel spelers zijn inmiddels weggelopen, zeker op PC. Dit heeft allemaal een goede reden: in de eerste weken was het spel vaak onspeelbaar en de kritiek op het spel is zeer terecht geweest. Ik merk echter wel dat de ontwikkelaars goed luisteren naar de spelers: de laatste patch heeft niet alleen de nodige bugs opgelost en de matchmaking werkend gemaakt, maar voegt ook nieuwe gameplayelementen toe die de spelers graag willen. Zo kan Captain America nu ook zware deuren kapot maken én kan hij vijanden opzij beuken terwijl hij met zijn scherm vooruit rent, iets wat fans graag wilden zien. Ik heb daarom een ander gevoel bij dit spel dan bijvoorbeeld bij Anthem: daar zag ik onoverkomelijke problemen in de gameplay mechanieken én in de manier waarop het verhaal werd verteld. Anthem zou ik niet zo gauw naar terug gaan, maar zelfs na de review blijf ik Marvel’s Avengers spelen.

Dus wat raad ik aan? Als je het spel met korting op de kop kan tikken over een aantal weken, zou ik het zeker proberen. Als het spel genoeg spelers blijft houden, dan verwacht ik dat Marvel’s Avengers er alleen maar beter op wordt. De meeste problemen kunnen opgelost worden door meer content toe te voegen én door de performanceproblemen op te lossen, want de kern van het spel steekt goed in elkaar. Als ik het spel echter moet beoordelen op de huidige status: het is een goed, maar geen geweldig spel waar de frustratie soms de overhand kan nemen. Ben je een fan van loot en GAAS games dan raad ik het je aan, maar anders zou ik zeker ergens anders kijken op het moment van schrijven.

Uitgever: Square Enix

Ontwikkelaar: Crystal Dynamics, Crystal Northwest, Nixxes Software BV, Eidos-Montréal

Release: 4 september 2020

Platform(s): PS4, Xbox One, PC

Gespeeld op: PS4

Speelduur: zolang je wil