Review: Marvel’s Avengers (Avengers Campaign)

Begin deze maand kwam het langverwachte Marvel’s Avengers uit van Crystal Dynamics en Square Enix voor de PlayStation 4, Xbox One en PC. Een spel wat voor veel beroering zorgt in de gamewereld, aangezien het fans en critici door de midden lijkt te splijten. Gezien de grootte van het spel – het spel is enorm! – heb ik besloten om de review van Marvel’s Avengers in twee delen te splijten: de Avengers Campaign (singleplayer) en de Avengers Initiative (multiplayer). We beginnen met de Avengers Campaign!

Het gebeurt bij ons niet vaak dat een review in meerdere delen wordt gesplitst – een recent voorbeeld is de review van Assassin’s Creed Odyssey van mijn collega Roel – maar in dit uitzonderlijke geval heb ik besloten om twee reviews te schrijven. Niet alleen omdat het spel enorm veel content heeft, maar omdat het voor mijn gevoel ook twee totaal verschillende spellen lijken te zijn.

A-Day

Voor de duidelijkheid: de Avengers Campaign is de (grotendeels) singleplayerervaring waarin je het hoofdverhaal volgt van het spel. Je begint als Kamala Khan, een jonge meid die een superfan is van de Avengers. Ze is aanwezig op een speciale Avengers feestdag waar ze een VIP-behandeling krijgt, omdat ze één van de winnaars is van een fanfic competitie.

Op het feest zullen de Avengers de nieuwe helicarrier introduceren die draait op Terrigen, een brandstof die niet vervuild en oneindig is. Uiteraard gaat het goed mis en valt Taskmaster de Golden Gate brug aan en is het aan de Avengers om in te grijpen.

Dit is de scène die al in eerdere trailers én in de bèta naar voren is gekomen en wordt gebruikt als een introductie van hoe het spel werkt. Terwijl je denkt dat de superhelden de dag weer zullen redden, gaat het uiteindelijk toch compleet mis: een groot deel van de stad stort in, Captain America lijkt dood te gaan en honderden mensen worden geïnfecteerd door Terrigen Mist, wat ze superkrachten geeft en ze Inhuman maakt.

De Avengers vallen door hun falen en de dood van Captain America uit elkaar en een nieuw bedrijf genaamd AIM lijkt de nieuwe hoeder van de wereld te zijn geworden, in plaats van de Avengers. Vijf jaar later besluit Kamala Khan, die nu ook superkrachten heeft gekregen vanwege de Terrigen Mist, om op zoek te gaan naar de Avengers, aangezien AIM de jacht heeft ingezet op de Inhumans om ze te ‘genezen’.

Goed verhaal én goede stemacteuren

Om verdere spoilers te voorkomen zal ik de uitleg van het verhaal hier stoppen, maar ga maar uit van actie, drama én een plottwist die je door de 10 a 12 uur van het verhaal zullen loodsen. Dit komt voor een groot deel door het goede schrijfwerk: hoewel het geen extreem innoverend verhaal is (is dat ooit nodig voor een goed superheldenverhaal?), heeft het mij van het begin tot het einde geboeid. Niet alleen is het verhaal zelf interessant, maar ook de personages zijn leuk en complex genoeg geschreven.

Dit wordt versterkt door het zeer goede werk van de stemacteuren, die de bekende helden goed neerzetten. Het is lastig na een decennium aan MCU om andere acteurs te werk zien gaan als de iconische figuren, maar na een paar minuten ben je gewend aan ze. Thor heeft een diepe, indrukwekkende stem maar kan ook grappig zijn als de arrogante, maar gevatte God van de Donder. Captain America is de stoere, maar altijd correcte leider van de groep en Black Widow is de scherpe dame van de groep. De Hulk daarentegen – of liever gezegd, Bruce Banner – is weer een complex personage, dat duidelijk aan het strijden is met zijn tweede persoonlijkheid. Hij lijkt bijna altijd zachtjes te praten en goed na te denken over wat hij zegt, om er maar voor te zorgen dat hij niet té kwaad wordt. Ook Tony Stark is top neergezet, al moet ik zeggen dat ze naar mijn idee iets teveel naar zijn MCU-tegenhanger hebben gekeken. Hij is grappig en heeft een groot ego, maar ik blijf toch de vergelijkingen trekken met Robert Downie, Jr., iets wat maar weinig (stem)acteuren zullen winnen. Het is ook heel erg leuk om te zien dat de ontwikkelaars allerlei Easter Eggs in het spel hebben gestopt: het is duidelijk dat ze dit spel met liefde voor de franchise hebben gemaakt en zelf ook enorme fans zijn van Marvel.

In ieder geval vond ik de gehele Avengers groep zeer goed geportretteerd en de emoties kwamen goed naar voren. Ook Kamala Khan – Ms. Marvel – is erg goed neergezet als het jonge meisje dat een enorme fan is van deze grootheden en langzaam moet groeien in haar rol als held. Ze is grappig en gevat en in goede maten ook (opzettelijk) cringey als fangirl, maar ze kan ook emotioneel en geconflicteerd overkomen. Ik ben blij dat ze voor haar hebben gekezen als hoofdpersonage, omdat spelers van Marvel’s Avengers ook fans zijn en het geeft je het gevoel om in haar schoenen te staan!

Game as a Service

Een goed verhaal met toffe personages is leuk voor een film of een boek, maar bij spellen draait het toch altijd om de gameplay. Hoe zit dit bij Marvel’s Avengers? Hier ben ik zelf erg verdeeld over.

Om te beginnen gaat het om een GAAS: Game As A Service. Dit betekent dat het een liveservice spel is, dat tijdens zijn levensspan constant updates zal ontvangen met nieuwe content, nieuwe helden en nieuwe missies. De beste vergelijking die je kan trekken is met Destiny, wat in eerste instantie niet het meest rijkelijk gevulde spel was, maar door de jaren heen de nodige updates heeft gekregen om het spel meer aan te kleden.

Qua opbouw lijkt Marvel’s Avengers ook op Destiny: de menu’s lijken er verdacht veel op, maar ook de soorten missies die je hebt en de manier waarop je Gear en Skills verzamelt. In de kern is het namelijk een ‘looter shooter’, waarin je Gear moet verzamelen om jouw Power Level te verhogen en van verschillende perks mag genieten. In de Avengers Campaign wordt je hiermee geïntroduceerd en zal je ook verschillende soorten Gear verzamelen en jouw skill-punten moeten verdelen, al ligt de boventoon meer op de gameplay en het verhaal zelf. Ik zal in deze review dit gedeelte een stuk minder belichten, aangezien ik dat graag wil bewaren voor de Avengers Initiative, omdat dit daar de hoofdrol in speelt. Daarom wil ik meer de nadruk leggen om de gameplay zelf en ja: deze is ongelooflijk bevredigend……als alles werkt zoals het hoort.

Zeer bevredigende gameplay

In Marvel’s Avengers speel je in een team van vier genaamd het Strike Team en kan je één van de ontgrendelde helden spelen. In de Avengers Campaign kan jouw teamgrootte wisselen op basis van de missie die je speelt en in sommige missies kan je ook niet zelf jouw superheld kiezen.

De meeste missies kan je niet online met andere spelen, al zitten er wel zijmissies bij die je online kan spelen. Mocht je niet online kunnen spelen of geen spelers kunnen vinden, worden de gaten gevuld met AI-compagnions. Als je eenmaal aan de slag kan, speelt het spel heerlijk weg.

Elke superheld voelt compleet anders aan en laat je het spel totaal anders ervaren. Neem bijvoorbeeld Iron Man: hij kan rondvliegen, schieten van afstand met verschillende projectielen en kan zelfs zijn Hulkbuster oproepen om zelf in te stappen, of klaar te zetten voor één van zijn teamgenoten. Als je als hem speelt, ben je veel meer bezig met het controleren van het slagveld en jouw positionering. Je kan niet teveel klappen ontvangen, dus als het te heet onder je voeten wordt moet je gauw wegwezen.

Ben je daarentegen de Hulk, dan ben je juist middenin het geweld: hoe meer je bezig bent met aanvallen, hoe sterker en onsterfelijker je wordt. Je kan met vijanden gooien, je kan ze alle kanten laten opvliegen met een Thunderclap en je doet er alles aan om de vijand van zijn stuk te brengen. Dit speelt weer heel anders dan Black Widow, die juist bezig is met individuele vijanden en vliegensvlug ontwijkt. Ze kan onzichtbaar worden en haar pistolen gebruiken op afstand, wat haar een zeer technisch onderdeel maakt van het team.

Zo kan ik door blijven gaan over alle helden, maar laat één ding zeker zijn: voor elke speler is er wel een superheld die bij zijn of haar smaak past. Het is heerlijk om vijanden neer te slaan, alle klappen voelen en horen goed aan en jouw vaardigheden zijn tof om te gebruiken. De grootste kracht van Marvel’s Avengers ligt naar mijn idee daarom ook in de kern gameplay, waar veel liefde, tijd en moeite in is gestoken. Het vechten zelf is verrassend complex te noemen, met verschillende Skills die je kan vrijspelen die jouw manier van spelen weer totaal veranderen (zoals de lasers en de raketten van Iron Man, geweldig!). Het is absoluut geen button masher en vereist jouw hoogste concentratie, aangezien de kleinste foutjes voor problemen kunnen zorgen. Hoewel de AI teamgenoten adequaat genoeg zijn om geen last te zijn, zal je in de Avengers Campaign zelf het voortouw moeten nemen in het uitspelen van missies, dus wees erop voorbereid om te multitasken en niet teveel te leunen op jouw medespelers. De gevechten kunnen zeer intens zijn, tegen het frustrerende aan, maar omdat het zo goed in elkaar steekt blijf je terug komen voor meer.

Bugs, glitches en performanceproblemen

Als het hierbij was gebleven, was ik enorm positief gebleven over Marvel’s Avengers. Helaas is het op z’n zachtst gezegd geen perfect product, zelfs als we de Avengers Initiative buiten beschouwing laten.

Laat ik beginnen bij de performance: deze is matig tot droevig te noemen op de PlayStation 4. Het spel ziet er (in de meeste gevallen) goed uit: de personages zijn goed gedetailleerd, herkenbaar en de animaties zien er allemaal goed uit. Dit gaat echter wel ten koste van hoe het spel draait op de console. Op zijn best haal je 30fps eruit, maar zodra het wat drukker wordt op het scherm kan de framerate dramatisch naar beneden vallen. Dit is wel iets verbeterd met verschillende patches, maar het is mij helaas te vaak opgevallen dat ik naar een slow motion-versie kijk. De pop-up kan in grotere levels ook verschrikkelijk zijn en niet blockbuster anno 2020 waardig. Ik heb het gevoel dat dit spel te hoog gegrepen is voor de current-gen consoles, dus hopelijk wordt de performance een stuk beter.

Wat wellicht nog veel erger is zijn de talloze bugs. Elke keer als ik het spel speelde, kwam ik weer een grote bug tegen: ik ben met Captain America door de grond gevallen, de muziek is een keer blijven haperen, ik heb een missie niet kunnen uitspelen omdat een vijand vast zat in de muur en ga zo maar door. Dit zijn geen bugs die je verwacht in een eindproduct die ook een bètafase heeft gehad, zeker niet van een grote ontwikkelaar als Crystal Dynamics. Als je ook online gaat kijken, vind je honderden berichten van mensen met gamebreaking bugs, spelers die hun gekochte gear kwijt zijn geraakt en mensen die hun totale progressie opeens zijn verloren. Hier ga ik het echter nog meer over hebben in de Avengers Initiative review.

Vermakelijke campaign, met de nodige problemen

Ter conclusie: ik vind de Avengers Campaign in essentie een vermakelijke ervaring, waar je zo’n 10 tot 12 uur in kwijt kan. De gameplay zelf is erg verslavend en boeiend. Het wordt echter geplaagd door performance problemen én door bugs, die ik gezien de ontwikkeltijd én de ervaring van de studio niet zomaar van de tafel kan afschuiven bij deze review. Was de focus van Marvel’s Avengers op de campaign geweest, dan was het een toffe superhelden ervaring geweest. We hebben echter nog de Avengers Iniative die besproken moet worden…..tot volgende week!