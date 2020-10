Review: Mafia: Definitive Edition

De eerste Mafia game is een van die games die ik jammer genoeg nooit gespeeld heb. Echter heeft de Definitive Edition gelukkig verandering in gebracht. Of deze game anno 2020 nog zijn mannetje kan staan, lees je in deze review!

Het leven als beginnende mafiosi

In Mafia volg je het avontuur van taxichauffeur Tommy Angelo die op het verkeerde moment op de verkeerde plek was (of juist niet). Hij wordt namelijk geconfronteerd met de onderwereld uit Lost Heaven die wordt geteisterd door de maffia.

Echter weet hij een goede indruk bij Don Salieri te maken en voor hij het in de gaten heeft, krijgt hij een aanbod die hij niet kan weigeren.

Verder laat ik het verhaal hier voor wat het is, maar wil wel zeggen dat het erg sterk is. Het raakt alle thema’s die je in een dergelijke genre kan verwachten en draait om loyaliteit, wraak en macht.

Zijn naam (meer dan) waardig?

Bij een Definitive Edition verwacht je niet snel een complete remake van de game en dat is eigenlijk bij Mafia ook het geval. Aan de ene kant zijn alle assets van de grond af opnieuw gemaakt, maar toch laat de game nog wat steken vallen (waar ik zo op terug kom).

De game weet namelijk de jaren 30 erg goed over te brengen. De auto’s, muziek en de hele look van Lost Heaven stralen dit allemaal uit. Wat dat betreft weet Hangar 13 de standaard van ‘definitive edition’ naar een nieuw hoogtepunt te krijgen.

Echter merkte ik wel dat de gameplay erg gedateerd aan voelt. Dat voornamelijk tijdens de vele shoot-outs waarin de game echt steken laat vallen. Vijanden die geen spier verrekken als je op ze schiet of gewoon doorlopen alsof er niet aan de hand is. Om nog maar te zwijgen over de manier waarop deze vijanden bewegen. Ze lopen af en toe gewoon van hun dekking weg en lijken wel gewoon te vragen om afgemaakt te worden.

De vijanden zijn niet heel slim, maar weten daarentegen wel erg effectief met Molotov cocktails te gooien. Waar je ook staat ze weten die dingen tot frustrerend aan toe bijna altijd recht op je hoofd te mikken. Het is erg jammer, want de game is echt wel de moeite waard, maar veel van het goede wordt ongedaan gemaakt door de gedateerde gameplay.

Veel potentie

Mafia The Definitive Edition of beter gezegd de remake had namelijk veel potentie. De game had alleen wat verbeteringen nodig om de game ook anno 2020 aan de top mee te laten doen. Echter schiet het in de belangrijkste dingen gewoon te kort.

Een ander goed voorbeeld is de open wereld Lost Heaven waar de game zich afspeelt. Het origineel schotelde je een verhaal voor en de open wereld fungeerde niet als speeltuin en gaf je ook niet echt een aanleiding om je van het verhaal af te banen.

Helaas geld dat ook voor de remake, want je kunt eigenlijk alleen het verhaal volgen en na het voltooien ervan kun je kiezen om opnieuw te beginnen of bepaalde missies nog eens te spelen.

Het geeft je echt geen moment de kans om zelf op ontdekking uit te gaan. Je volgt de missies die je voorgeschoteld krijgt en daar blijft het wel bij. Je kunt eventueel wel extra tijd nemen door wat om te rijden, maar verder is er niets te doen.

Het enige wat de replaywaarde verhoogt zijn de collectibles die je kunt vinden. Denk hierbij aan comics en verzamelkaartjes van de personages uit de game. Voor mij was dit in ieder geval geen reden om de game opnieuw te spelen.

Nostalgisch avontuur

Ondanks de wat negatieve toon van deze review kan ik me voorstellen dat je dit avontuur wel (opnieuw) wil beleven. Het verhaal zit goed in elkaar en ondanks de wat gedateerde gameplay zitten er nog wel een aantal leuke en diverse missies in de game.

Mafia Definitive Edition weet aan de ene kant de titel ‘Definitive Edition’ meer dan waar te maken, maar past door de gedateerde gameplay dus niet in het rijtje van Resident Evil 2 en Final Fantasy VII Remake. De game weet je zo’n 12 uur bezig te houden, maar de kans dat je dit nog een tweede keer gaat doen is erg klein.

Uitgever: 2K Games

Ontwikkelaar: Hangar 13

Release:25 september 2020

Platform(s): PlayStation 4, Xbox One en PC

Gespeeld op: Xbox One X

Speelduur: 12-15 uur