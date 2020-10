Review: Lost Ember (Nintendo Switch)

Indie ontwikkelaar Mooneye Studios heeft Lost Ember naar de Nintendo Switch gebracht. Voor mij de reden om ermee aan de slag te gaan.

Het begin

Bij het starten van de game valt al meteen iets op; de mooie en tegelijkertijd wat mysterieuze muziek bij het menuscherm. Voordat Lost Ember echt begint verschijnt er eerst een korte beeldtest zoals ik die al wel eens eerder bij games heb gezien. Het laden daarna was een beetje gek, het leek er in eerste instantie op alsof het beeld vaststond. Gelukkig was dit niet het geval.

Lost Ember wordt geïntroduceerd door het verhaal waar het allemaal om draait. De tocht naar de ‘City of Light’ en het verleden van een zondig mens. Mensen die goed zijn geweest mogen namelijk naar deze stad van licht, maar mensen die hebben gezondigd reïncarneren in dieren. Wij kruipen in de huid van de wolf. Op de zoektocht naar zijn verleden wordt hij begeleid door een lichtgevende bal. Deze bal is onderweg naar de City of Light, maar lijkt verdwaald. Samen proberen ze achter elkaars verhaal te komen. Een boeiend verhaal waarin er een mooie samenwerking ontstaat en waarbij ze elkaar te hulp schieten. De bal spreekt overigens als enige in de game en heeft een fijne stem om naar te luisteren.

Ongelooflijke kwaliteit

Na de introductie begint Lost Ember pas echt. Er opent zich een betoverende wereld die redelijk vrij en open aanvoelt. Eerst leren we de verschillende vaardigheden van het wolf zijn, maar al gauw blijkt het dat je ook andere dieren kunt overnemen. Op een speelse manier start de game dus eigenlijk met een tutorial. Het echte onderzoeken en exploreren begint daarna pas, want wat ziet het eerste gebied er toch prachtig uit (voor een indie game). Ik heb niet vaak zo’n mooie grafische game gezien van een indie-ontwikkelaar. De gebieden die volgen zien er ook allemaal mooi uit en onderscheiden zich goed van elkaar. Een bosrijk gebied, ruïnes, watervallen, rotspartijen, alles oogt goed.

Deze grafische kwaliteit wordt ook nog eens ondersteund door sfeervolle orkestrale muziek. Bij een indie game hoor ik dit zelden en daar krijgt Lost Ember van mij dan ook flinke pluspunten voor. De muziek past goed bij de omgeving en verandert op de juiste momenten of valt juist weg om de natuurgeluiden meer te benadrukken. Het lijkt erop alsof ze goed gekeken hebben naar The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Hier doen ze qua muziek een beetje hetzelfde, eenvoudige maar fijne melodische nummers afgewisseld met stilte of omgevingsgeluiden. Op het moment van schrijven staat de soundtrack zelfs aan! Helaas moeten er ergens concessies worden gedaan. Op het gebied van performance valt bijvoorbeeld wel wat aan te merken.

En toen had Lost Ember geen budget meer

Lost Ember wordt gemaakt door Mooneye Studios. Waarschijnlijk zegt deze naam jullie niets en daar gaat het eigenlijk al mis. Het is zo zonde dat zo’n prachtige game niet de mogelijkheden krijgt die het verdient. Op heel veel punten scoort de game namelijk heel erg goed en komt in mijn ogen zelfs dichtbij een triple A waardig cijfer. Echter kan ik niet anders dan ook de punten benoemen waar Lost Ember steken laat vallen. Zo is de beweeglijkheid van de wolf een pluspunt, alleen kan de omgeving dat geregeld niet goed aan. Het laden van gebieden gaat gepaard met hevige drops in framerate waarbij het beeld soms zelfs even vaststaat. Dat kan eigenlijk echt niet. Daarnaast zitten er echt nog wel wat bugs in de game, waarbij eentje er bij mij zelfs voor zorgde dat ik een heel gedeelte van het verhaal opnieuw moest doen.

Over het verhaal gesproken, het idee en het thema werken goed alleen is de uitwerking soms wat omslachtig of onduidelijk. Door de vrij open wereld ontdek je steeds flarden van het verhaal, waardoor het op sommige momenten niet helemaal duidelijk is waar het over gaat. In grote lijnen neemt het verhaal je gelukkig wel mee en is het erg knap en op een originele manier gepresenteerd. Soms was het verhaal trouwens wel lastig te volgen vanwege de kleine ondertiteling, zowel docked als in handheld modus. Zonder ondertiteling lukte ook wel, maar als er dan net teveel omgevingsgeluid bij komt, is de lichtgevende bal niet altijd goed te verstaan.

Heeft veel potentie

Met een speelduur van ongeveer 4-6 uur kan Lost Ember niet op tegen het zware geschut van de rijkere studios. Hoewel, de game komt er qua sfeer, bedoeling en grafische kwaliteit wel erg dichtbij in de buurt. Wat ziet deze game er toch prachtig uit en klinkt de soundtrack als muziek in mijn oren. Het is alleen jammer dat Mooneye Studios toch ook wat steken heeft laten vallen. De framedrops, bugs en soms onnodige verhaalelementen haalden me geregeld uit de sfeer die Lost Ember wil overbrengen. Hopelijk gaan we in de toekomst meer zien van deze studio, deze game belooft namelijk veel goeds.



Uitgever: Mooneye Studios

Ontwikkelaar: Mooneye Studios

Releasedatum: 24-9-2020 (Nintendo Switch), 22-11-2019 (andere platformen)

Platforms: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Steam

Gespeeld op: Nintendo Switch