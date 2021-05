Review: Layers of Vear VR (PlayStation VR)

Bloober Team heeft eigenlijk sinds Observer bewezen wel degelijk een goede horrorgame neer te kunnen zetten. Dat weerhield de Poolse studio niet om het wat oudere Layers of Fear een nieuwe poging te geven, maar dan in VR. Weet dit de game echt drastisch te veranderen?!

In Layers of Fear stap je in de voetsporen van een psychologisch gestoorde schilder, waarvan je gedurende het verblijf in zijn mansion steeds meer over zijn verleden komt te weten. De inmiddels 5 jaar oude game zal bij niet veel spelers een bel doen rinkelen en dat heeft ook wel een goede reden. De game was namelijk behoorlijk voorspelbaar en de jumpscares wisten bij de meeste gevallen het effect niet te bereiken. Sterker nog: het was vaak gewoon een irritant moment.

Nu we vijf jaar verder zijn, is daar helaas niks aan veranderd. Om heel kort door de bocht te gaan, voelt het een beetje als een walking simulator als gestoorde schilder die door zijn eigen ellende (en huis) gesleurd wordt.

De port naar de PlayStation VR heeft in vele opzichte in moeten leveren en niet alleen grafisch. Bloober Team heeft als het ware een soort PlayStation 2-achtige rook gebruikt voor de wat verre afstand, en hoewel de game er beter uit ziet dan op de Switch, zijn alle andere versies ervan een stuk mooier.

Ook qua gameplay heeft de ontwikkelaar ervoor gekozen om de speler de volledige vrijheid te geven qua beweging. Waar het misschien een logischer keuze was geweest om de game met een DualShock 4-controller te moeten spelen, hebben ze toch voor de Move-controllers gekozen. Deze controllers zijn in dit geval helemaal niet handig, want het bewegen gaat met verschillende face buttons (zoals naar links, rechts of voren en achteren, maar ook een stukje naar rechts opschuiven gebeurt dan weer met diezelfde buttons op de andere controller.

Het legt misschien wel op een pijnlijke wijze neer dat de Move controllers eigenlijk nooit echt helemaal geschikt waren voor VR, tenzij het een on-rails game is of je bewegen door je personage te ‘warpen’. Het resultaat is dat je een uur bezig bent met de controls een beetje onder de knie te krijgen en eigenlijk een game spelen die eigenlijk geen moment echt weet te overtuigen.

Kortom is Layers of Fear helaas niet echt een aanrader. De game weet eigenlijk geen enkel moment te overtuigen, speelt ook gewoon niet lekker en komt niet uit de verve door de beperkte hardware. Dit laatste is niet alleen de schuld van de PlayStation VR, want er zijn veel first person games geweest die wel degelijk (iets) beter voor de dag te komen.

Uitgever: Aspyr

Ontwikkelaar: Bloober Team

Releasedatum: 29-0-2021

Platforms: Oculus Quest, PlayStation VR

Gespeeld op: PlayStation VR op PS5