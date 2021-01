Review: Kingdom Hearts – Melody of Memory

De Kingdom Hearts serie heeft al heel veel jaren een speciaal plekje in mijn hart. De balans tussen duisternis (Square Enix) en vrolijkheid (Disney/Pixar) was en is nog steeds meesterlijk. Helaas is de franchise de afgelopen jaren zover uitgebreid dat er qua verhaallijn voor mij geen touw meer aan vast te knopen is. Kingdom Hearts: Melody of Memory waagt een poging om dit verhaal op een muzikale manier iets te verduidelijken. Daarnaast doet mijn collega ook een poging om het verhaal te doorgronden (let hierbij op spoilers). Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4 en Deel 5.

Guitar Hero/Kingdom Hearts

Square Enix heeft met Melody of Memory een ritme game gemaakt, gebaseerd op muziek uit de franchise. Een zeer geslaagde combinatie wat mij betreft en op sommige momenten zeer uitdagend. Het leuke aan deze ritme game, in vergelijking met bijvoorbeeld Guitar Hero, is de manier van levels doorlopen. Op de maat van de muziek moet je namelijk allerlei monsters uit de Kingdom Hearts wereld verslaan. Dit verschilt per wereld en soms ook per moeilijkheidsgraad. In de wereld van Hercules kom je bijvoorbeeld andere wezens tegen dan in de Kleine Zeemeermin.

De hoofdmodus start met een korte tutorial, zodat je daarna meteen aan de slag kunt. Gaandeweg worden de knoppencombinaties lastiger en de missies ingewikkelder. De basisbesturing is met een beetje gevoel voor ritme of reflexen makkelijk onder de knie te krijgen. Daarmee is de game makkelijk uit te spelen, als je tenminste niet voor de 100 procent wilt gaan. Echter komen er genoeg momenten voorbij waarop je wordt uitgedaagd om bepaalde missies te voltooien op een hogere moeilijkheidsgraad. Sommige levels waren hierdoor opeens extreem lastig.

Beelden zeggen meer dan duizend woorden. Bekijk daarom eerst even de aankondigingstrailer. Hier laat Square Enix op een duidelijk manier het ritme systeem zien. Voor mij als muzikant voelde de gameplay in ieder geval goed en nauwkeurig aan.

Hierdoor wordt Melody of Memory niet saai

Een potje Guitar Hero of een andere ritme game is leuk, maar wordt al gauw eentonig. Square Enix heeft hier gelukkig iets op bedacht. De hoofdmodus neemt je op bepaalde momenten mee in het verhaal van Kingdom Hearts. Dit gebeurt na een aantal levels door middel van (opgepoetste) tussenfilmpjes. De game doet een poging om op deze manier het ingewikkelde verhaal samen te vatten. Echter is het vrijwel onmogelijk om hier iets van te begrijpen als je de games uit de hoofdserie niet hebt gespeeld. Daar is het verhaal gewoon te complex voor.

Een andere gave toevoeging zijn levels waarbij je een eindbaas moet verslaan. Het voelt hier meer alsof je ook echt met een gevecht bezig bent in plaats van een muzikaal level te spelen. Natuurlijk draait het nog steeds om het ritme van de muziek, maar door de andere vormgeving en gameplay zijn deze levels een welkome afwisseling.┬áDe hoofdmodus biedt dus genoeg content voor flink wat uren speelplezier, mits je ook echt de moeilijkere missies wilt voltooien. Het behalen van deze lastigere missies geven namelijk extra beloningen in de vorm van verzamelkaarten, speciale filmpjes en items. Items kunnen helpen bij het doorlopen van extra lastige levels. Sommige vullen bijvoorbeeld het HP op, maar er is ook een item waardoor Mickey Mouse komt helpen. Ik heb zelf amper gebruik gemaakt van hulpmiddelen door mijn ongelooflijke skills (pun intended), maar ze voegen zeker nog iets extra’s toe!

Is er nog meer?

Kingdom Hearts: Melody of Memory draait vooral om de hierboven benoemde hoofdmodus. Square Enix heeft echter geprobeerd de game nog wat verder op te rekken met wat andere mogelijkheden. Er is bijvoorbeeld nog een ‘versus’ omgeving, waarin je het kunt opnemen tegen computers of online. Tegen computers blijft het niet zo lang interessant en helaas werkt het online gedeelte nog niet heel lekker. Bij mijn online matches was er toch vrij veel vertraging, waardoor een ritme game als deze niet goed loopt. Je kunt overigens ook alle behaalde levels in je eentje opnieuw spelen in een apart menu. Daar kun je ook per Disney of Kingdom Hearts wereld zoeken.

Het leukste extraatje vind ik de mogelijkheid om de verhaalmodus samen te spelen in co-op. De rolverdeling is hierin gelijkwaardig. Het is dus niet zo dat de tweede speler bijvoorbeeld alleen items kan aanklikken om de andere speler te helpen. Het maakt het spelen van de levels meteen een stuk dynamischer, omdat je van elkaar afhankelijk bent. Het is wel jammer dat er geen mogelijkheid is om het offline tegen elkaar op te nemen. Dat had nog wel een leuke toevoeging kunnen zijn.

Een game in de Kingdom Hearts wereld kan niet zonder een kluis aan verzamelobjecten. Op deze plek in de game kun je naar heartlesslust genieten van artwork, beelden en natuurlijk alle soundtracks. Meestal maak ik hier bij games niet vaak gebruik van, maar toch leuk dat hier alles overzichtelijk terug te vinden is. Er is buiten de verhaalmodus om dus best nog wat leuke content te vinden of terug te vinden.

Voor de echte liefhebber

Square Enix heeft een game afgeleverd die eigenlijk bedoeld is voor de diehard fans. Het is namelijk niet echt de moeite waard als je de hoofdgames nog nooit gespeeld hebt. Voor mij komt de muziek en het ingewikkelde mooie verhaal wel binnen, maar ik heb dan ook heel veel Kingdom Hearts games gespeeld. Het is daarom een feest van herkenning en deels ook nostalgie. Daarnaast is de combinatie van een geslaagde muziekgame en deze franchise in mijn geval een schot in de roos.

Ik probeer iedereen enthousiast te maken voor Kingdom Hearts: Melody of Memory, maar lees tegelijkertijd wel deze bijsluiter. Er zullen mensen zijn die hem een 5 geven en anderen weer een 9. Zo’n game is dit helaas.

Uitgever: Square Enix

Ontwikkelaar: Square Enix

Releasedatum: 13-11-2020

Platforms: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Gespeeld op: Nintendo Switch