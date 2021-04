Review: Immortals: Fenyx Rising DLC 2: Myths of the Eastern Realm

De tweede DLC van Immortals: Fenyx Rising is uit en neemt je mee naar een nieuw gebied, met een nieuwe hero en een nieuw verhaal. Het hele verhaal van Fenyx en haar avonturen is losgelaten, maar je krijgt er een gamevariant in der Chinese mythologie voor terug. Check hier onze bevindingen! 

Aangezien deze DLC in tegenstelling tot de vorige (link bevat spoilers) niet de held uit de main game bevat zitten hier geen spoilers in! Benieuwd naar de main game? Check dan gerust de review. Dit stuk gaat echt puur en alleen over de tweede DLC.

Het verhaal van Ku

Zoals gezegd speel je niet meer als Fenyx, maar ben je een jonge Chinese held genaamd Ku (mannelijk zonder optie als vrouw). Hij wordt net als Fenyx in de main game wakker op een eiland waar iedereen in steen is veranderd en waar monsters de klok slaan. Klinkt bekend? Dat is het ook. Maar nu hebben de vijanden een skin waardoor ze eruit zien als Chinese monsters. Bij sommige monsters heeft dit een hartstikke tof effect, maar bij andere monsters valt het tegen. Dat zijn wel de monsters die een wat unieker uiterlijk hebben, die zijn wat lastiger om uit hun rol in de main game te denken.

Net als Fenyx zal Ku vrij snel een god ontmoeten, namelijk Nuwa. Nuwa is de Chinese god die verantwoordelijk is voor al het leven op aarde. Haar doel is om het balans in de wereld te herstellen nadat een nieuwe grote slechterik die in de war heeft gegooid. Zij wil helemaal niet dat jij haar helpt, maar jij, koppig als je bent, wil graag de held zijn. Elk woord wat Nuwa zegt vat je op als een hint en daar haal je een missie uit, tot je haar daadwerkelijk hebt geholpen.

Het verhaal brengt je nog langs een paar andere personages die grappig proberen te zijn, maar daar jammerlijk in falen waardoor het een flauwe bedoening is. Gelukkig is het verhaal, en de losse zij activiteiten met hun eigen verhaalstukjes, interessant genoeg om die flauwheid te vergeten.

In balans

De wereld waarin je gedropt wordt, ziet eruit als yin yang. Helaas wordt dit best wel toffe effect op de kaart weggeblazen zodra je de rook op de map vrij speelt. De omgeving geeft weinig verschillen met die in de main game, op een paar iconische punten na. Zo ligt er een megalomaan groot skelet van een draak half op een heuvel en zijn de gebouwtjes in de Chinese stijl met van die iconische Chinese tempel daken. Verder is het vooral erg duidelijk dat het merendeel uit de main game komt.

De monster zijn dezelfde als die in de main game, maar dan met een toffe Chinese skin. Het voelt op sommige momenten een beetje inspiratieloos, maar aan de andere kant is het wel fijn om in een DLC de gevechten vertrouwd in te gaan.

Om nog even in een paar korte punten door te gaan, ook de skills van Ku zijn grotendeels dezelfde als die van Fenyx. De hebben iets andere kleurtjes, en je hebt een paar leuke kleine extra’s zoals een paar zwaarden die als hittezoekende raketten achter je vijand aan gaan.

Mythes uit het Oosten

Dit was de DLC waar ik het meest naar uitkeek, een nieuw verhaal, met een nieuwe held in een nieuwe wereld. Ondanks dat er toch wel erg veel uit de main game gebruikt is, voelt het toch vers en is het vooral gewoon meer van hetzelfde. Wat voor mij echt ontbreekt (en voor mijn vrouw die net als bij de main game enthousiast meeluisterde) is het commentaar van Zeus en Prometheus. In de DLC heeft Ku soms een mening of een leuk stukje tekst over een situatie of een god/mythe, maar het effect is niet hetzelfde.

Ku zelf is gelukkig een leuk personage waarbij het niet moeilijk is om je met hem mee te laten leven. Zijn accent is vergelijkbaar met het gebrekkige Engels van Jacky Chan, wat het toch een beetje een ongemakkelijk cliché meegeeft. Aan de andere kant had het ook niet helemaal gepast als Ku een Brits accent had.. Al met al is Ku wel een toffe peer.

Meer van hetzelfde

Nog meer? Nee, dit is meer de conclusie die als perfecte subtitel ‘meer van hetzelfde’ heeft. De DLC is namelijk vooral meer van hetzelfde. Dat is overigens helemaal niet slecht! De main game is fantastisch en meer daarvan is natuurlijk alleen maar goed. Myths of the Eastern Realm is bedoeld voor iedereen die geen genoeg kan krijgen van Immortals: Fenyx Rising. Dat met een nieuwe held, een nieuw verhaal, een nieuwe wereld en nieuwe goden. Het is een beetje een korte versie van een game zoals bijvoorbeeld Far Cry New Dawn, maar dan iets korter en niet met de belofte dat het een hele game is! Klinkt goed toch? Dat is het ook. Eigenlijk is dit een heerlijke 5 uur durende spin-off van de main game, met een stukje oosterse mythologie. Daardoor is het ook een fijne aanrader voor iedereen die meer Immortals: Fenyx Rising wil!