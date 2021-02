Review: Immortals: Fenyx Rising – A New God DLC (SPOILERS VOOR DE MAIN GAME)

Nog geen twee maanden na release is daar al de eerste DLC voor Immortals: Fenyx Rising. Hierin wordt je als speler meegenomen naar Olympus om daar een reeks trials te doen. LET OP, DEZE REVIEW BEVAT SPOILERS VOOR DE MAIN GAME!

Ik hou er niet van om spoilers te plaatsen, maar een review van A New God DLC kan niet zonder. Heb je de game nog niet uitgespeeld en wil je je nog laten verrassen door de ontknoping? Lees dan niet verder, maar kom later terug. Ik zal de conclusie spoilervrij laten, als je alleen die wil lezen. Voor de rest zal alles spoilers bevatten..

A New God

Als je de titel van de eerste DLC al leest, dan kan je vrij eenvoudig afleiden wat de spoiler is.. Een nieuwe god ja. Om het verhaal van de DLC een klein beetje te kunnen begrijpen moet je de main game hebben gepeeld en daar de ontknoping hebben gezien. Daar kom je er natuurlijk achter dat je al die tijd zelf ook al een halfgod was. Zo, het hoge woord is eruit.

In de DLC zal je de zegen van de andere goden moeten verdienen om jouw plek in het Pantheon (het rijk der alle goden) te verdienen. Dit doe je in Olympus, een plek in de wolken waar de goden je voor flinke uitdagingen zal zetten.

De DLC is niet gedreven op verhaal, het is echt puur op de puzzels, de trials, de uitdaging gezet. Deze uitdaging is best groot, maar niet te groot, zeker niet als je de originele game hebt uitgespeeld, dan zullen veel van de puzzels logisch overkomen, en dan rest alleen nog de uitdaging. Gelukkig is die groot genoeg om mij in ieder geval even zoet te houden.

Content

De complete DLC bestaat uit één soort content, trials. Die trials zijn om de goden te overtuigen dat zij jou hun ‘blessing’ moeten geven. Deze trials vergen dat je de controls helemaal onder de knie moet hebben. Daarom is het maar goed dat A New God nu is uitgekomen, en niet later. In eerste instantie vond ik het merkwaardig dat anderhalve maand na de release de eerste DLC uit is gekomen. Maar na het spelen is het duidelijk dat dit de perfecte timing is.

In de trials wordt je op de proef gesteld en zal je met behulp van een paar nieuwe krachten een aantal verdomd lastige trials moeten klaren. Er is wat dat betreft niets nieuws, de mechanieken zijn dezelfde uit de main game. Je moet bijvoorbeeld een blok op een switch weten te krijgen om zo verder te kunnen, maar natuurlijk moet je dat op een bepaalde manier doen, die je zelf uit moet vogelen.

Nieuwe krachten

Door de DLC heen krijg je een aantal nieuwe, goddelijke krachten. Deze zal je nodig hebben om de trials te halen en die zal je ook echt allemaal moeten gebruiken, en flink goed onder de knie moeten hebben. Ik heb me aan het begin van de DLC flink geërgerd aan de trials, aangezien ik de game alweer een kleine 2 maanden geleden heb uitgespeeld en vlak daarna platinum heb gehaald. Daarna heb ik ‘m nauwelijks aangeraakt en moest dus in korte tijd de controls weer onder de knie krijgen. Gelukkig werkt het meeste harstikke vloeiend en is het ook weer niet zo lang geleden, dat je het allemaal vrij snel in de vingers krijgt.

De nieuwe krachten zijn leuk, ik zal ze niet allemaal verklappen, maar ik kan wel zeggen dat ze niet te afgezaagd zijn. Je zal op nieuwe manieren uitdagingen te lijf kunnen gaan, en dat is alleen maar leuk!

Oordeel

A New God voegt wel degelijk iets toe aan Immortals: Fenyx Rising. Met een set aan nieuwe goddelijke krachten mag je de meest uitdagende trials uitvoeren en zo de goedkeuring van de goden verdienen. Het verhaal is een beetje lafjes, maar dat is niet zo erg, want daar gaat het niet om in deze DLC. Ik heb ze niet geteld, maar ik kan gerust zeggen dat je een stuk of 25 trials mag verwachten, die allemaal niet eenvoudig zijn.

Ik moet hier nog wel even tussendoor zeggen dat ik het op z’n minst een vreemde keuze vind om een DLC met grote verhaalspoilers minder dan twee maanden na release uit te brengen. Toch is het wel weer zo dat je de controls nog goed in je vingers moet hebben zitten om de trials tot een goed einde te brengen.

De trials zijn echt niet eenvoudig, wat bij mij aan het begin voor de nodige ergernissen heeft gezorgd. Maar als ik er eerlijk naar kijk, komen die voornamelijk door mijn onkunde. Ik sprong een aantal keer mis omdat ik de verkeerde knoppencombinatie gebruikte bijvoorbeeld. Dan moet je een stuk opnieuw doen, en dat was in mijn voorbeeldgeval een irritant (lees: lastig) stuk. Deze DLC is bedoeld voor iedereen die niet genoeg kan krijgen van de meest uitdagen parcours en puzzels uit Immortals: Fenyx Rising!

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft

Releasedatum: 28 januari 2021

Gespeeld op: PS5

Prijs: 14,99 euro