Review: HyperX Pulsefire Haste

Eind vorig jaar kwam HyperX met een nieuwe game muis op de markt, De HyperX Pulsefire Haste. Wij van Gamingnation kregen de kans om de muis te beoordelen. Wat kan je verwachten van deze muis, gericht op de eSports markt?

HyperX staat sinds het laatste jaar bekend om simpel uitziende, lichte, maar zeer accurate muizen die zeer geschikt zijn voor de professionele gamers onder ons. Het is vergelijkbaar met een merk als Razer, waarin het eenvoudige uiterlijk de uitstekende hardware van binnen verhuld. Met de HyperX Pulsefire Haste worden we toch gedeeltelijk verrast: hoewel de muis nog steeds de bekende layout heeft – de muisknoppen, de zijknoppen, de DPI-knop en het scrollwiel zitten op de gebruikelijke plekken – heeft deze muis wel een heel bijzonder design. De buitenkant is namelijk als een honingraat, zodat je de binnenkant kan zien én de muis een unieke uitstraling heeft.

Niet alleen geeft dit een bijzonder uiterlijk, maar door de gaten wordt het gewicht van de chassis ook verminderd. Dit zorgt er voor dat de muis maar 59 gram weegt. Als je dit vergelijkt met bijvoorbeeld de HyperX Pulsefire Raid – wat al een lichte muis is – die 203 gram weegt, is dat een reductie van 70% in gewicht. Voor de ‘casual gamers’ onder ons is dat een fijn gevoel, maar onder de eSports fanaten onder ons is dit een wereld van verschil. Het lichte gewicht wordt gecomplimenteerd met de Pixart 3335 Sensor, die tot 16.000 DPI gezet kan worden. Dit zorgt ervoor dat de muis ontzettend gevoelig en accuraat over het scherm beweegt. Gamers die veel twitchfinger shooters zoals Call of Duty spelen, kunnen beamen dat dit het verschil maakt. met de DPI-knop kan je dit verhogen en verlagen tijdens het gamen.

Zoals je uit het verhaal kan opmaken, is deze muis bedoelt voor de gamers die van snelle, lichte muizen houden. Persoonlijk ben ik meer van de langzamere, zwaardere, comfortabele muizen. De HyperX Pulsefire Haste biedt helaas weinig comfort: het design is niet ontworpen voor grotere handen en ik mis een plek waar mijn duim in kan vallen. Ik heb tijdens het gamen de muis moeten vastklampen als een grijphaak, omdat de vormgeving niet ergonomisch is. Dit is nogmaals een kwestie van smaak en wat voor type games je speelt, maar houdt er rekening mee als je erover nadenkt om deze muis aan te schaffen. Zo zijn er gamers die het jammer zouden vinden dat de muis nauwelijks gebruikt maakt van RGB, maar ik vind het persoonlijk juist erg mooi dat alleen het scroll wiel licht opkleurt, zodat het er niet uit ziet als een kermis in Brabant.

Toch wil ik nog een kanttekening plaatsen wat betreft het uiterlijk. Het is uiteraard mooi dat de buitenkant open is en dat dit zorgt voor een gewicht reductie, maar het zorgt wel voor een ander probleem: de kwetsbare onderdelen zijn open en bloot. Dit betekent dat als jij tijdens het gamen chips aan het eten bent, de chipsresten in de binnenkant van de muis kunnen komen. Als je wat drinken over jouw muis laat vallen, dan is de kans groot dat de muis direct kapot gaat. Zelfs als dat niet gebeurd, komt er wel erg gemakkelijk stof in te zitten. Hoewel de structuur stevig is, maakt dit het apparaat wel erg kwetsbaar en snel vies. De muis is niet makkelijk open te maken, dus even snel schoonmaken van binnen zit er ook niet in.

Is de HyperX Pulsefire Haste jouw €60,- waard? Als jij een snelle, lichte game muis zoekt zonder al te veel poes pas maar met een uitstekende sensor en een stoffen draad, dan is de muis een uitstekende keuze. Verwacht echter geen talloze opties of een ergonomisch comfortabele muis: als je dat zoekt, kan je beter naar een andere muis zoeken. Al met al is de nieuwste game muis van HyperX een geslaagd product voor de eSports markt waar het op doelt!