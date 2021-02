Review: Hitman 3 – het einde van de World of Assassination trilogie

IO Interactive heeft het derde en tevens laatste deel van de World of Assassination-trilogie uitgebracht. Grote vraag is: weet men deze trilogie met Hitman 3 ook waardig af te sluiten?

Replaywaarde

De trilogie die in 2016 begon met een episodische game sluit anno 2021 het boek met Hitman 3. In dit deel staan weer zes locaties op Agent 47 te wachten en is er weer een flinke lijst met doelwitten om af te vinken.

Dat is natuurlijk hetgeen deze reeks zo leuk maakt. Zet de gladgeschoren sluipmoordenaar op een vliegtuig of een motor en laat hem naar een locatie rijden of via een parachute bereiken en laat hem het werk doen. Nou ja, jij bent uiteindelijk degene die het klusje moet klaren.

Hoe je dat doet, ligt helemaal aan jouw en dat zorgt er juist voor dat deze game zo leuk blijft. Het daagt je namelijk uit om missies nog een keer te spelen, maar dan met andere uitkomsten. Bovendien speel je naar iedere keer toch weer nieuwe moordgadgets en zelfs andere startposities voor je missies vrij, waardoor het niet snel gaat vervelen.

Dit was een van de sterke punten uit de voorgaande delen en dat weet men ook in het derde deel erg goed uit te werken. Om het geheel nog beter te maken, kun je de missies uit de eerste twee delen ook gewoon (nog) een keer of tien allemaal doorspelen. Hoe IO Interactive dit precies heeft weten te fixen, aangezien Square Enix het eerste deel uitgaf en Warner Bros het tweede deel is een raadsel, maar je kunt in ieder geval je slag slaan.

Je ogen en oren flink de kost geven

De missies voer je dus uit op jouw manier en tempo, maar als je goed de omgeving verkent en luistert naar de gesprekken die er gevoerd worden, kom je al een heel eind op weg. Echter heeft IO Interactive voor het derde deel wel wat veranderingen doorgevoerd.

Zo is er een missie waar je in de schoenen van een detective terecht komt en je een moordzaak moet zien op te losssen. Echter is dat niet je doel, want je bent er immers om een doelwit om zeep te helpen. Om niets te spoilen, wil ik toch even zeggen dat er hele leuke creatieve oplossingen zijn.

De veranderingen zijn niet altijd even goed uitgevoerd, maar in grote lijnen heb je weer een aantal locaties waarin je jouw meest krankzinnige manieren ten uitvoeren kunt brengen. Een van de toevoegingen die ik persoonlijk niet helemaal bij Agent 47 vond passen, was de camera die je in je mik geschoven krijgt. Deze gadget wordt in de eerste missie in je handen geduwt en zal je in sommige missies moeten gebruiken en dat voelt een beetje vreemd in een game waar de ontwikkelaar je juist lost wil laten.

Meer focus op het verhaal

IO Interactive wil het verhaal van de World of Assassination niet alleen afronden, maar wilde ook het verhaal van Agent 47 en Diana Burnwood wat meer uitdiepen. In plaats van de stripboekachtige-scènes, zijn er echte cut scènes die je meer de persoonlijke kant van de kale agent proberen te tonen. Het is een moedige poging van de ontwikkelaar, die ik persoonlijk niet helemaal begrijp.

Immers komt Agent 47 niet over als iemand die zijn persoonlijke kant wil laten zien en er eigenlijk gewoon is om van punt a naar b te gaan de trekker over te halen en door te gaan.Ondanks dat kunnen we de poging wel waarderen, aangezien het uiteindelijk wel tot het hoogtepunt leidt van de strijd tegen the Constant.

Is het een waardige afsluiter?

Deze antwoord is eigenlijk vrij simpel te beantwoorden met een volmondige ja. Het zet namelijk de trend van zeer vermakelijke actiegame met een ontzettend hoge replaywaarde neer. Dan heb ik nog niet eens gesproken over alle pracht en praal die deze game te bieden heeft en is er voor PlayStation eigenaren ook nog eens de VR-versie!

Grootste VR-game ooit

Mocht dit allemaal niet genoeg zijn om je over te halen, is er voor de PlayStation 4 en 5-eigenaren de mogelijkheid om de game ook nog in VR te spelen. Daarmee bedoelen we dus eigenlijk alle drie de games uit de World of Assassination trilogie.

Echter is dit extraatje niet hetgeen je definitief overhaalt om deze game in huis te halen, want het levert flink in op de grafische pracht en praal. Dit komt ten eerste doordat de PlayStation VR gewoonweg niet krachtig genoeg is, maar ook doordat je alleen de PlayStation 4-versie in VR kunt spelen. Wellicht dat later (als er een opvolger van de PlayStation VR op de markt is) het ook nog mogelijk wordt met de PS5-versie, maar tot nu toe moeten we het met de last-gen versie doen.

De VR-versie levert vooral in op draw distance en het feit dat alles er erg blurry uitziet. Dit resulteert weer in pop-in van voorwerpen, maar ook van NPC’s die voor je ogen verdwijnen en op een bepaalde afstand weer ineens verschijnen.

Dit is jammer genoeg ook niet het enige nadeel wat de VR-versie met zich meeneemt, want alhoewel de game gemaakt lijkt voor motion controls (en daar ook gebruik van maakt) is het niet mogelijk om de game met de Move controllers te spelen. Houd er dus rekening mee dat je een DualShock 4 controller achter de hand houdt, want anders zul je net als ondergetekende eentje moeten aanschaffen.

Het probleem is dus dat je wel motion controls gebruikt voor het slaan, wurgen en dergelijke, maar gevoelsmatig niet de juiste controller voor aan het gebruiken bent. Het is natuurlijk wel een kwestie van gewenning, maar als je de tutorial doorgespeeld hebt en de eerste paar levels ermee aan de slag bent geweest, valt het op zich wel mee.

Ondanks dat werkt het allemaal wel naar behoren en zul je voor het eerst de avonturen ‘door de ogen’ van Agent 47 beleven en dat is erg gaaf. Denk eens aan al die mogelijkheden die er al zijn, maar dan in met het feit dat je het door first person view kan ervaren. Het levert af en toe hilarische gebeurtenissen op, zo kwam ik er achter dat het heel grappig is om iemand een bitchslap te geven in plaats van een vuist in het gezicht, waardoor ze knock-out raken.

Hitman in VR is een leuke ervaring, maar is niet de reden om deze game, laat staan een VR-bril, in huis te halen. Als je al een VR-headset hebt en je de game in huis hebt gehaald om de standaard game te spelen, is het zeker leuk om een keer gespeeld te hebben. Het is overigens ook niet echt IO Interactive’s schuld dat de game kwalitatief inlevert, maar meer het feit dat er met de PlayStation VR op dit moment niet meer haalbaar is.

Gelukkig biedt de standaard versie van de game genoeg redenen om de game (en daarmee de trilogie) in huis te halen en mocht je deze nog niet gespeeld hebben, is nu het meest ideale moment om met de World of Assassination-trilogie aan de slag te gaan!

Uitgever: IO Interactive

Ontwikkelaar: IO Interactive

Releasedatum: 20-1-2021

Platforms: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X en Switch

Gespeeld op: PlayStation 5 (VR middels PlayStation 4-versie)