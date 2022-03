Review: Gran Turismo 7

Polyphony weet ons al 25 jaar te verbazen met hun simracer Gran Turismo. De games bevatten eenmaal enorm veel liefde voor auto’s. Weet men met Gran Turismo 7 op de PlayStation 5 dit naar een nieuw hoogtepunt te krijgen?

De game begint opmerkelijk genoeg met een nieuwe modus, genaamd Music Rally. Deze modus lijkt gemaakt te zijn om de tijd te doven om de volledige game te installeren. In de modus moet je zorgen dat je binnen een bepaalde tijd bij een checkpoint bent om de timer te verlengen. Het is inderdaad een checkpoint race, maar alleen wordt deze voorzien van een soundtrack, die naarmate de tijd strekt steeds zachter gaat spelen.

Het is niet een hele belangrijke modus, want blijkbaar was het voor Polyphony niet nodig om deze nog in de rest van de game te verwerken, maar als aparte modus aan te bieden. Daarentegen heb je wel meteen de kans gekregen om alvast te wennen aan een drietal bolides en kunnen zien wat deze game allemaal te bieden heeft.

Ongelooflijk oog voor detail

Gran Turismo 7 weet de grafische standaard wat betreft racegames een stuk hoger te leggen. Wat hebben de ontwikkelaars ongelooflijk veel liefde in het ontwikkelen van de wagens gestoken. Niet alleen de buitenkant, maar zelfs de stiksels van het leren stuur kun je zien! Je mist eigenlijk nog alleen de geur van een nieuwe auto!

Ook alles wat naast de bolide plaatsvindt heeft flink wat meer detail gekregen en vooral wanneer het op de baan regent, zit het tegen realisme aan. Je zult soms door de regenspetters heen net de contouren van een auto kunnen zien en dus echt goed in de gaten moeten houden wanneer deze mogelijk gaat remmen of de instuurt voor de volgende bocht!

Daarnaast deelt de ontwikkelaar diens liefde voor de verschillende auto’s in de vorm van de café eigenaar Luca. In de singleplayer vormt zijn café het middelpunt van alle auto’s die je gedurende de singleplayer zult vrijspelen. Middels een korte filmpje en wat tekstbalken zal Luca je de meest interessante details over je vrijgespeelde wagens delen, maar ook vertellen wat er allemaal voor je op het menu staat!

Een overvol menu

Het menu is eigenlijk jouw leidraad in de game. Bij elk menu moet je verschillende races rijden en op minimaal de derde plek zien te beëindigen, zodat je nieuwe “menu’s” vrij kunt spelen. Helaas betekent dit wel dat belangrijke features als de multiplayer en de nieuwe modus eerst vrijgespeeld moeten worden. Zo duurt het een uurtje of vijf voor je met de multiplayer aan de slag kunt en kan het soms behoorlijk lang duren voor je eindelijk op jouw favoriete circuit(s) kunt racen.

In eerste instantie leek met dit systeem me helemaal niks, maar al spelenderwijs vond ik het eigenlijk best leuk. Ik vond het namelijk wel leuk om details over verschillende auto’s voorgeschoteld te krijgen, maar als dit niks voor je is, kun je het ook allemaal redelijk snel skippen.

Subliem rijgedrag

Waar Gran Turismo 7 vooral in schittert is het feit dat de game echt ontzettend goed is qua realisme in rijgedrag. Bovendien is de game niet zo’n zware simracer als een Assetto Corsa of iRacing, want het biedt ook nieuwkomers ontzettend veel (ondersteunende) opties. Denk hierbij ondersteuning voor sturen en remmen, maar ook ABS en een remzone. Het spel probeert je daarin overigens wel uit te dagen, door te stellen dat je misschien nog wel sneller kunt als je bijvoorbeeld de ondersteuning voor het remmen uitzet.

De game speelt overigens erg goed op de DualSense en dat heeft voornamelijk te danken aan de haptische feedback, die je daadwerkelijk het gevoel geeft wanneer je bijvoorbeeld iets te ver over de curbstone gaat of juist over onverhard wegdek scheurt.

Alhoewel de game toch iets lekkerder weg speelt met een racestuur, moet ik zeggen dat de DualSense echt wel goed alternatief is. Als je nog meer uitdaging zoekt, zou ik je aanraden om de controller als stuur te gebruiken. Het is namelijk mogelijk om deze als een soort gyrosensor te gebruiken, maar vergt wel enorm veel training!

Ontzettend veel content!

Mocht dit allemaal niet genoeg overtuigingen voor je zijn om de game in huis te halen, wil toch nog even duidelijk maken hoeveel content de game te bieden heeft. Naast de standaard races, kan je op elk circuit ook een time trial spelen, maar ook is er circuitervaring, waar je diverse sectoren van een bepaalde race zo snel mogelijk moet zien te voltooien. Daarnaast keren ook de diverse licenties weer terug en valt er nog een hoop te beleven in de fotomodus, maar ook in de garage.

Want fans krijgen na jaren hun zin, want Polyphony heeft nu het tuning gedeelte nog meer uitgebreid. Je kunt wederom los met allerlei onderdelen om de prestatiepunten (PP) van je wagen te verbeteren, zoals andere banden, remschijven en turbo’s. Echter blijft het daar niet bij, want je kunt daarnaast ook aan de slag met een zeer uitgebreide livery editor! Daar kun je kiezen uit verschillende velgen, maar ook uit honderden verschillende kleuren (in verschillende typen) en vele vormen en logo’s om je auto helemaal te pimpen.

Als je daar eenmaal klaar mee bent, heb je ook nog eens een uitgebreide fotomodus waar je jouw bolide op de foto kunt zetten. Hierin kun je uit diverse achtergronden kiezen op de meest exotische plekken op de wereld, maar ook gewoon lekker langs de grachten van Amsterdam! Ook hierin zijn de opties te uitgebreid om in een alinea te bevatten, dus je kunt je fantasie helemaal loslaten!

Evolutie?!

Ondanks alle positieve punten van Gran Turismo 7 zijn er helaas toch een paar punten die helaas nog niet met zijn tijd mee zijn gegaan. Ten eerste is dat het schademodel dat nog steeds ver achter lijkt te liggen. Als je met 200 kilometer per uur de bocht te ruim neemt en tegen de vangrail knalt, is de schade zo miniem dat je gewoon door kunt rijden. De auto’s krijgen wel wat oppervlakkige schade, maar meer dan dat zul je niet krijgen. Daarnaast is de AI wel iets op de schop gegaan, maar om nou te zeggen dat het veel beter is geworden?! Elke race begint wederom met een rollende start en zal je vanaf achteraan de grid naar voren moeten zien te komen. Hoewel dit veel inhaalacties opleveren, viel me af en toe op dat ik in het rechte stuk op Monza soms ruim 5 seconden inhaalde op degene die voor me zat.

De uitdaging van Gran Turismo 7 ligt wat dat betreft meer op het zo netjes mogelijk over de circuit zien te rijden en zo veel mogelijk snelheid te zien behouden zodat je zo veel mogelijk tegenstanders in kunt halen.

Wat ik daarentegen wel kon waarderen, is dat de tegenstanders niet meer zo statisch over de racelijn rijden, maar soms ook andere lijnen lijken uit te proberen. Alhoewel dit soms voor wat onverwachte handelingen zorgt, was het wel een verademing met de voorgaande delen uit de Gran Turismo serie. Helaas is het niet zo dat tegenstanders niet zullen proberen om een eventuele botsing te voorkomen, ondanks dat je degene al lang en breed hebt ingehaald..

Het niveau van de AI is helaas nog steeds niet van hoogstaand niveau en kan ik niet wachten om te zien wat Sophy voor deze serie te bieden heeft. Immers werd deze niet voor niets net voor de release van Gran Turismo 7 uit de doeken gedaan.

Maar gelukkig kun je meer tegenstand vinden in de multiplayer waarin je niet alleen de race rijdt, maar ook een zo snel mogelijk tijd neer kunt zetten, zodat je niet perse vanaf achteraan hoeft te beginnen. Ondanks de negatieve punten, overheerst er voor mij toch een positief gevoel als ik aan Gran Turismo 7 denk. Het is een van de weinige racegames waarvoor ik mijn Playseat tevoorschijn haal! Het rijgedrag van de auto’s voelen zo goed aan en de game blijft me toch op een positieve manier bezig te houden met races, maar ook met het knutselen aan de diverse wagens die ik in mijn collectie heb!

Uitgever: Sony Interactive Entertainment

Ontwikkelaar: Polyphony Digital

Releasedatum:: 4 maart 2022

Platforms: PlayStation 4, PlayStation 5

Gespeeld op: PlayStation 5