In 2018 blies Santa Monica ons omver met de (soort van) reboot van God of War. Vier jaar later is het aan de PC-gamers om het avontuur (opnieuw) te beleven. Weet Sony ook hen te overtuigen?!

Een degelijke port van een geweldige game

Ik ga in deze review niet meer in op het verhaal van God of War of de gameplay, want daar is namelijk niks aan verandert. Mocht je willen weten waarom deze game de Game of the Year van 2018 werd, check dan vooral de review van Dwayne eens.

In deze review wil ik eigenlijk alleen ingaan op wat de PC-versie te bieden heeft en hoe Jetpack Interactive de game naar de pc heeft weten te porten.

Om met de deur in huis te vallen: de game is een degelijke port van wellicht de beste games van de PlayStation 4, maar doet eigenlijk net iets te weinig extra’s voor de PC. Ik zal hier later nog op terugkomen, want er is ook goed nieuws.

Smooth af boy!

Het sterkste punt van de PC-versie van God of War is toch wel het feit dat de game niet meer 30fps (zoals op de PlayStation 4) draait, maar tot 120fps. Hierdoor speelt de game zo veel soepeler dan diens console-versie en dat terwijl de game vaak tussen de 90 en 110 fps blijft hangen. Ik zal heel eerlijk toegeven dat ik de game nog niet op de PlayStation 5 heb gespeeld (waar de 60fps inmiddels behaald wordt), maar het wordt nog wat als God of War Ragnarok uitkomt.

Daarnaast maakt de game wel gebruik van Nvidia’s DLSS techniek, waardoor de game soepel blijft draaien en bijna geen grafische verliezen kent. Inderdaad ik zeg bijna, want hoewel de game in het overgrote deel schittert, lijkt deze af en toe wat dipjes te hebben. Zo zijn golven in het water soms behoorlijk gerafeld en lijkt het alsof de camera nog even moet focussen, wat overigens niet gebeurd. Hetzelfde geld ook in grotten en donkere gebieden, waar de belijningen van voorwerpen en muren soms super blurry worden. Nogmaals de game is voor het overgrote gedeelte gewoon de super mooie game die we uit 2018 kennen, maar soms net niet helemaal lekker opgepoetst lijkt.

Vier jaar later

Ook heeft Sony er niet voor gekozen om Jetpack Interactive te veel werk aan deze port te geven. Zo er geen ondersteuning voor Ray-Tracing en is er geen FOV (Field of View) slider. Hierdoor zul je dus niet anders dan moeten wennen aan het camerastandpunt van de game, dat zich net boven het personage bevindt.

Aangezien er veel momenten zijn dat je niet alle tegenstanders kunt zien, zal je dus ook vast zitten aan de UI-indicatoren die aangeven dat vijanden je van een bepaalde kant proberen aan te vallen. Als je het origineel gespeeld hebt, zal dat waarschijnlijk geen probleem zijn, maar ik kan me voorstellen dat je als PC-gamer speelt dat dit even wennen is.

Het is op zich ook wel begrijpelijk dat Sony niet te veel gaat investeren in een game die vier jaar geleden al is verschenen, maar het is jammer dat het bedrijf nog steeds niet gebruik wil maken van de extra opties die PC’s hedendaags te bieden heeft.

Op naar Ragnarok!

Ondanks dat alles blijft God of War een fenomenale game! Het is echt niet zo dat Jetpack Interactive een slechte klus geklaard heeft. Immers loopt de game een stuk beter dan de port van Horizon: Zero Dawn in 2020 op de PC deed en werd God of War destijds niet voor niets de Game of the Year. Echter is het niet helemaal logisch dat je nog eens 50 euro zou neer moeten leggen voor een game die je voor iets meer dan een tientje op de PlayStation 4/5 kunt halen. Echter als je de game nog niet gespeeld hebt en je hebt een beetje een degelijke PC dan is het echt meer dan de moeite waard!

Kleine disclaimer

Om toch nog even wat meer perspectief te bieden over deze review. We hebben voor God of War een Steam code gekregen van Sony. Ik heb zelf geen high-end PC, maar wel een Lenovo Legion 5 met een Nvidia RTX2060. Ik heb op deze laptop de game op Ultra settings kunnen spelen, maar heb hem niet in 4K kunnen spelen.

Uitgever: Sony

Ontwikkelaar: Jetpack Interactive/ Santa Monica Studios

Releasedatum: 14-01-2022

Platforms: PC, PlayStation 4 (20 april 2018), PlayStation 5 (19 november 2020)

Gespeeld op: PC