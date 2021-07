Review: Four Kings: Video Poker

Na het populaire The Four Kings Casino and Slots is op 8 juni 2021 Four Kings: Video Poker uitgekomen. De populariteit van poker is sinds het uitbreken van corona en de daaropvolgende lockdowns enorm gestegen. Bekende pokersites zagen hun omzet en hun klanten spectaculair toenemen met cijfers tussen 20 en 30 procent. Het is dan ook een logisch gevolg dat ontwikkelaars van videogames volgen. Four Kings: Video Poker is er zo eentje. Handig om je pokerskills mee te trainen maar meer is het ook niet.

Goedkoop spel

Het voordeel aan een videogame is dat je meestal goedkoper af bent dan spelen in het online casino. Voor nog geen vijf euro haal je een onbeperkt aantal chips in huis. Spelen voor echt geld in een casino of de vele internet video poker opties die beschikbaar zijn tegenwoordig, is natuurlijk spannender. Er zijn honderden veilige pokersites en online vind je gemakkelijk een overzicht terug van betrouwbare sites met elk hun plus- en minpunten.

Te veel een kopie van The Four Kings Casino

Four Kings: Video Poker mag dan wel een goedkoop spel zijn, het stelt helaas ook teleur. Vooral omdat zijn voorganger The Four Kings Casino and Slots gratis was en veel meer mogelijkheden bood. Je kon dan ook verwachten dat de betalende versie speciale features zou hebben maar helemaal niets van dat. Op een scherm kan je wel je statistieken inkijken waaronder de gewonnen en de verloren handen maar dat is het dan ook. Het videopoker-dashboard is helemaal gekopieerd van The Four Kings Casino en zelfs de geluidseffecten zijn dezelfde gebleven. De muziek is wel anders. De jazzmuziek heeft plaats geruimd voor eentonige beats die je niet kan uitschakelen omdat er geen optiemenu is. Ook valt er niets aan te passen, zijn er geen animaties behalve kaarten die bewegen en dus geen extra functies.

Geen wachttijd meer als alle chips opgespeeld zijn

Voor wie de videopokertoestellen van The Four Kings Casino niet kent, het is de bedoeling dat de speler vijf kaarten trekt uit een standaard kaartspel en vervolgens kijkt welke hij wil houden of inruilen voor een andere kaart. Alle traditionele pokerhanden zijn aanwezig: pair, two pair, three of a kind tot Royal Flush. Weddenschappen beginnen bij tweehonderd chips en gaan per tweehonderd omhoog tot een maximale inzet van duizend chips. Aan het begin van het spel ontvangt de speler vijftigduizend chips om op te spelen of een fortuin mee te vergaren. Verlies je al je chips, dan is het spel nog niet gedaan. Er verschijnt een bericht dat er fouten werden gemaakt en de speler als compensatie opnieuw vijftigduizend chips ontvangt. En dat is een voordeel op Four Kings Casino waar de speler 15 minuten moet wachten eer hij opnieuw kan spelen. Deze wachttijd is bij dit spel volledig weggevallen.

Makkelijk spelletje

Het is een simpel spel, ideaal als ontspanning maar het biedt weinig om de aandacht vast te houden. Na een minuut of twintig begint het te vervelen. Veel tactisch inzicht komt er niet bij kijken en het heeft geen multiplayer functie. Het is dus alleen jij tegen de computer. Four Kings: Video Poker is beschikbaar voor Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC en Switch. Deze laatste heeft deze maand het nieuwe model aangekondigd, het Nintendo Switch OLED-model dat in oktober verkrijgbaar is.

Uitgever: Digital Leisure Inc.

Ontwikkelaar: Digital Leisure Inc.

Releasedatum: 08-06-2021

Platforms: PlayStation, Nintendo Switch, Xbox en Windows.

Gespeeld op: Xbox