Review: Final Fantasy XIV: Endwalker

Het misschien wel de populairste MMO van dit moment; Final Fantasy XIV. Een fantastische mix van welkbekende gameplay zoals je die kent uit MMO’s en de wereld van Final Fantasy. Na een aantal succesvolle uitbreidingen is hier Endwalker, de vierde toevoeging alweer. Brengt deze genoeg om de fans weer bezig te houden of slaan ze de plank volledig mis?

Final Fantasy XIV heeft een bijzondere geschiedenis. In 2010 kwam de eerste versie uit van het spel. Deze faalde grandioos. Het was niet af, werkte niet lekker en werd simpelweg een beetje uitgespuwd. Helaas. Maar, in 2013 was daar Naoki Yoshida, een director die het opnieuw leven in blies en de MMO opnieuw uitbracht onder de naam Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Het was direct een hit. Het verhaal speelt zich af vijf jaar na het origineel stopte; met het vernietigen van een groot deel van de wereld door Bahamut, een elder primal. Jij komt in beeld als Warrior of Light, een uitverkorene die helpt met opbouwen van een van de drie grote steden; Lima Lominsa, Ul’dah of Gridania. Je valt hierdoor op waardoor je samen komt te werken met de Scions of the Seventh Dawn, een organisatie die hun zinnen heeft gezet om andere Primals te stoppen en zo voor wereldvrede te zorgen. Graag zou ik de opvolgend uitbreidingen voor Endwalker ook uitleggen, maar we zijn dan al gauw een paar a4tjes verder vermoed ik dus dat laat ik achterwege. Vanaf hier ga ik verder in op het verhaal in Endwalker. Let op, vanaf hier kunnen (lichte) spoilers voorkomen.

De eerder genoemde organisatie, Scions of the Seventh Dawn, reizen ditmaal af naar een tweetal eerder onbezochte eilanden; Old Sharlayan, gelegen op het eiland Northern Empty en Thavnair, gelegen op Islabard. De groep wordt hierdoor gedwongen opgesplits. Jij krijgt als Warrior of Light de keuze waar je als eerste wilt beginnen met je missie. Old Sharlayan heeft een focus op kennis en geleerden. Jullie doel is om hier het Forum te ondervragen naar eventuele achtergehouden kennis over de Final Days, evenals om de ruime bibliotheken en boekenverzamelingen te raadplegen naar dit catastrofale evenement. Al gauw komen jullie er achter dat het Forum groots aan het inslaan is qua resources, wat je naar het gebied Labyrinthos brengt; een enorm ondergronds researchcentrum en opslagruimte.

Met de andere groep ga je naar Thavnair, een eiland ten zuidoosten van Eorzea gelegen. Hier helpen je een groep met alchemisten die opzoek zijn naar een oplossing om dichterbij een spontaan omhooggekomen toren te benaderen, welke een gevaarlijke pulse uitzend. Je komt er vrij snel achter dat deze door Fandaniel is gemaakt. Deze toren, ook wel Tower of Zot genoemd, huisvest ook de Magus Sisters, ook primals. Dit ontrafelt meer van de plannen, wat je avontuur ook naar andere delen van de wereld brengt.

Interactief boek

Ik ben dol op verhalen, voornamelijk fantasy en science fiction. Final Fantasy is natuurlijk een heerlijke combinatie van de twee; het brengt prachtige elementen van het leven vroeger samen met bijzondere technieken en technologie die we nog steeds niet in het echte leven hebben. Net als met (nagenoeg) alle games in de reeks, is hier ook ongelofelijk veel aandacht besteed aan de verhaallijn. Deze is dan ook bijzonder uitgebreid. Gezien het al een tijd geleden is dat ik het spel speelde wilde ik me even inlezen op het verhaal. Ik had de keuze uit pagina’s lange artikelen of Youtube-video’s van ruim twee uur. Ik was direct overweldigd, en razend enthousiast. En dan heb ik niet eens alle content gemist!

Hierbij moet ik wel aangeven dat als je nieuw aan het spel begint, ondanks dat je met een nieuw personage het verhaal vanaf het begin doorloopt, dat het een enorm web is en overweldigend kan overkomen. Let je een aantal missies niet op, of sla je cutscenes over, dan kan het maar zo zijn dat je de kluts volledig kwijt raakt. Het vergt wel een stukje investering om het maximale er uit te halen. Ben je echter puur en alleen uit op de MMO-gameplay die het spel biedt, dan heb ik natuurlijk niets gezegd, en kun je lekker je gang gaan!

Ondanks dat ik het heel interessant vind om te zien hoe deze personages zich richting het einde van de verhaallijn vorderen, was ik niet direct opzoek naar een interactief e-book. De eerste uren was ik namelijk voornamelijk bezig met het lezen van uitgebreide verhaalvertelling, het leren kennen van nieuwe personages en het bekijken van lange conversaties in de cutscenes. Missies bestonden uit het rondlopen door de nieuwe gebieden en opnieuw gesprekken voeren. Zoals ik in het begin al vertelde ga je opzoek naar informatie, en hier word je erg letterlijk in meegenomen. Ik wilde het heel graag volgen, maar het voelde na een tijde wel als een klus. Natuurlijk wilde ik meer weten over de geschiedenis van het gebied, maar ik popelde om aan de slag te gaan met nieuwe monsters en uitgebreide, levensreddende missies! Het kan erg overweldigend overkomen en ik kan me ook goed voorstellen als menig speler dit heeft overgeslagen, om zo maar verder te kunnen spelen.

Toch kan ik hier ook een positief woordje over kwijt; de verhaalvertelling is wel erg tof gedaan. De manier waarop het verteld wordt, hoe de hele puzzel in elkaar valt en je weer allerlei nieuwe dingen in deze grote, dynamische wereld leert is erg bijzonder. Kun je je voorstellen dat het gemixte gevoelens met zich mee bracht? Je wilt door, maar ook graag meer weten. Ik had geen zin meer om te lezen, maar wilde ook zien hoe de Scions zicht uit benarde situaties met het Forum weet te wringen. Net als de wereld daar, was ook ik in conflict.

Nieuwe bijbaantje

Nu is een verhaal erg belangrijk voor een game, zeker een MMO, maar het blijft natuurlijk wel een game. Dus gaan we ook een kijkje nemen naar alle veranderingen, de nieuwe jobs, de nieuwe dungeons en trials.

Als aanvulling op de vele classes, hier ook wel jobs genoemd, zijn er twee bijgekomen; de Sage en de Reaper. Ik heb ze helaas niet uitgebreid kunnen testen, waar ik mij vooral op mijn vaste job heb gefocust, maar ik heb wel veel van ze mogen genieten in mijn partys tijdens het doorlopen van dungeons. Beide starten op level 70 en hebben geen job-vereisten vooraf. Je start een missie in een van de steden en voilà, je kunt beginnen. De Sage is een healer, welke er dus voor zorgt dat je teamgenoten de vele aanvallen van vijanden en bazen overleven. Waar andere zich meer focussen op het aanvullen van je health points, gaat de Sage aan de slag met barriers, zodat de defensie van je team wordt verhoogd, en ze dus minder snel doodgaan. Als tank zijnde, ik speel namelijk als Warrior, was ik bijna niet dood te krijgen hierdoor. Verkijk je er echter iet op, ondanks dat het een healer class is, doen ze ook behoorlijk wat damage, met het grootst aantal damaging spells van de healer jobs.

De Reaper daarentegen, is er een die klappen uitdeelt. Zoals je misschien al uit de naam kan halen, gaat deze krijgen het gevecht aan met een gigantische zeis. Naast dit angstaanjagende wapen kunnen ze ook Voidsent-avatars oproepen, om ze te ondersteunen. Dit zijn monsters waar jij als Reaper een bijzonder band mee hebt. De Reaper verzamelt souls van verslagen vijanden, die ze uiteindelijk in krachtige aanvallen kunnen omzetten, voor zichzelf of voor hun Voidsent.

Ik ga hier nog uitgebreid mee verder, dus hopelijk kan ik het snel aanvullen met een artikel over hoe ze precies spelen en wat ze exact kunnen. Over de korte tijd dat ik ze gespeeld heb, want ik kon ze niet helemaal links laten liggen, kan ik wel wat zeggen; het voelt erg verfrissend. Een iets andere manier van supporten is uitdagend en erg effectief, zeker in combinatie met de toffe aanvallen. De Reaper is onwijs sterk en het voelt supervet om met zo’n gaaf wapen aan de slag te gaan! Het lijkt wel op andere melee jobs, maar is toch ook weer anders, doordat je met je opgeroepen avatar bijzondere aanvallen kunt uitvoeren.

Bied het voldoende vernieuwing

Simpelweg content toevoegen is voor mij niet voldoende om een uitbreiding te laten slagen. Als de speler alleen maar bezig is met ‘grinden’ -non-stop hetzelfde blijven doen voor resultaat op de lange termijn- dan wordt ik daar niet vrolijk van, zo bewees de recente MMO New World wel. Dus is alles wat Square Enix heeft toegevoegd wel voldoende? Ik vind het zelf erg belangrijk dat nieuwe content verfrissend aanvoelt en daadwerkelijk wat toevoegt. Doe je weer hetzelfde, maar in een ander gebied, of met een ander wapen of is het écht anders. Het korte antwoord op deze specifieke vragen is dat voor mij voldoende varieert. Zoals aangegeven zijn de nieuwe jobs, tot zover ik met ze heb kunnen spelen, erg fris en zeker het proberen waard. Het doet het toch weer iets anders.

De nieuwe gebieden die je kunt bezoeken zijn prima, maar niet allemaal even interessant om doorheen te lopen. Ik kon Labyrinthos heel erg waarderen. Een ondergrondse researchfaciliteit en opslag, compleet met kunstmatig ecosysteem? Sign me up! De side quests die je daar krijgt zijn leuk om te doen en sluiten goed aan bij manier waar op de omgeving in elkaar steekt; het is dus gerelateerd aan het aanvullen van goederen, het helpen van de onderzoekers en assisteren bij het levend houden van dit ecosysteem.

Het gebied, los van de stad, op het andere eiland waar je komt vond ik zelf wat minder. Thavnair is wat exotischer, het land oogt daardoor iets kaler gezien men vooral langs het water leeft. Dit is overigens volledig logisch om te doen natuurlijk, in een warm klimaat, dus daar valt niets van te zeggen. Wat ik wel heel erg leuk vind zijn de Arkasodara, een nieuwe stam waar je mee te maken krijgt. Het zijn in wezen olifanten die op twee benen lopen. Het is heel erg vriendelijk volk die jij te hulp schiet bij verschillende taken en gevaarlijke opdrachten. Dit gaat vast niet gebeuren, maar voor in de toekomst lijkt het me tof als ze een speelbaar ras zouden worden. Een brute olifant met een enorme zeis klinkt toch fantastisch? Toch?

De grotere steden waar je weer van alles kunt vinden deden me helaas ook niet veel. Het zijn wederom vrij standaard hubs met winkeltjes en retainers, waar men craft en spullen verkoopt, zonder al te veel charme. Ik heb hier de noodzakelijke missies gedaan, op het moment dat ik er was heb ik snel mijn overbodige spullen verkocht, maar als ik verder een stad nodig had, ging ik liever naar een andere.

Een belangrijk onderdeel -voor mij heel erg- zijn de dungeons. Deze instanties die je met een groep van vier man in totaal doorloopt maken een MMO extra leuk; het bevat teamwerk, een tof verhaal die aansluit op de hoofdmissie en een berg uitdaging. Zeker als je de rol van tank of healer speelt ben je druk in de weer. Neemt niet weg dat de DPS -de damage dealers– een minstens zo belangrijke rol hebben. Ze zijn ook in Endwalker weer onwijs leuk om te doen en komen, ondanks dat het enigszins hetzelfde format heeft, toch weer vernieuwend over. Vooral als je een nieuwe job levelt ben je veel met dungeons in de weer, dus het is fijn als deze enige uitdaging geven.

2013

Als het over een MMO gaat vind het grafische aspect altijd een lastig onderdeel. Natuurlijk kan ik me voorstellen dat een game van zo’n grote omvang niet de grafische uitstraling van bijvoorbeeld God of War heeft (maar hoe tof zou dat zijn?). Het is dan ook onrealistisch om het daarmee te vergelijken. Toch wil ik wel een opmerking maken hierover: het is tijd voor vernieuwing. We hebben inmiddels gezien dat Square Enix echt wel de expertise in huis heeft voor mooie games, dus waarom kan ik op sommige moment pixels tellen in Final Fantasy XIV. Dit geld overigens meer voor de game in het algemeen dan voor Endwalker, maar feit is wel dat in deze uitbereiding wederom niets veranderd lijkt.

Ja, als je je er niet te veel op focust is het grafisch zeker geen slechte game, maar het kan naar mijn idee wel beter. Zoals ik zei, in bepaalde cutscenes, waar je ingezoomd bent op de personages, zijn rondingen hoekig en details op bijvoorbeeld armor erg pixel-achtig. Maakt het de algehele ervaring minder leuk? Nauwelijks. Zou ik er blij van worden als dit een upgrade krijgt? 100%.

Verdict

Als veteraan van Final Fantasy XIV is dit een uitbreiding die je niet mag missen. Het concludeert het langlopende verhaal, het heeft bordesvol met nieuwe content en allerlei leuke extra’s naast het hoofdverhaal om te doen. Kom je als nieuwe speler om de hoek kijken, dan kan het wel eens overweldigend overkomen. Het is een enorme wirwar aan namen, gebieden, gebeurtenissen en andere jargon die erg verwarrend zijn als je het niet vanaf begin af volgt.

Interesseert het verhaal je echter geen zier, slinger dan het spel aan en geniet van honderden uren aan heerlijke gameplay die je uitdaagt en bezighoudt. De vele dungeons, bijzondere nieuwe monsters en twee jobs zijn ook zeker van voldoende kwaliteit om je te vermaken, zonder iets van het verhaal mee te krijgen.