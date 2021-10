EA Sports beloofde voor FIFA 22 een revolutie. Het geheim hiervan is de Hypermotion techniek die voor een grote sprong voorwaarts zou moeten zorgen. Grote vraag is natuurlijk of het een schot in de kruising of schiet men de penalty weer finaal het stadion uit?!

Hyper de piep techniek

De Hypermotion engine moet het nieuwe spektakel voor de footie worden. De techniek vervangt de klassieke mo-cap van de spelers voor nieuwe Xsens-technologie. Dit betekent dat er meer animaties als ooit tevoren zijn opgenomen en die zijn vastgelegd tijdens een volledige wedstrijd van 22 topvoetballers.

Het resultaat mag er eigenlijk wel wezen, want balaannames zien er realistischer uit dan ooit tevoren. Al willen we wel de kanttekening maken dat niet alles er realistisch uitzien. Zo slaan spelers bepaalde animaties over. Zo lijken keepers soms de bal met de schouder te pakken om vervolgens de bal op magische wijze in de handen vast te hebben. Of dat spelers hun voeten op onnatuurlijke manieren bewegen.

Gelukkig komt dit allen minder voor dan voorgaande jaren en is het merkbaar dat er toch flink in vernieuwing wordt geïnvesteerd en deze langzamerhand toch zichtbaar worden. We moeten er wel bij vermelden dat de nieuwe Hypermotion techniek alleen gebruik wordt in de current-gen (PlayStation 5 en Xbox Series-consoles) en Stadia. We weten dus niet hoe de footie het doet op de last-gen versie, al hebben we wel beelden voorbij zien komen van die versies en zien die er een stuk minder aantrekkelijk uit.

Minimale veranderingen

Waar de nieuwe technieken voor verbeteringen zorgt in animaties (en 4000 animaties zijn toegevoegd), zijn er qua gameplay en modi weinig veranderingen. Wat wel opvalt is dat het, in tegenstelling tot de game van vorig jaar, moeilijker is om te scoren.

Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat keepers veel sterker overkomen en het bij lange na niet meer een garantie voor een doelpunt is als je willekeurig op de goal schiet. Ook helpt het mee dat de verdediging iets beter mee lijkt te werken, al zouden ze zo nu en dan wel wat meer druk mogen zetten.

De carriere modus heeft ook een redelijk grote toevoeging gekregen, namelijk de mogelijkheid om je eigen club op te richten. Het is niet dat het heel diepgaand is, maar het is wel een leuke toevoeging. Je kunt niet alleen je eigen clubkleuren kiezen, maar zelfs ook het logo en dergelijke en proberen het team naar de top te krijgen.

Volta keert ook weer terug en wat ons betreft is het maar goed dat ze niet weer dwingen om een ‘verhalende modus’ te volgen. Het enige waar je jezelf even doorheen moet worstelen, is de openingsscene waarin je eerst een ongemakkelijke ontmoeting hebt met David Beckham en vervolgens met Thierry Henry en Kylian Mbabbe een training mag voltooien. Het laat maar weer eens zien dat sportgames niet perse een verhalende modus nodig hebben of in ieder geval meer moeite moeten steken om dit geloofwaardig te brengen.

Wat Volta wel qua vernieuwingen toevoegt is ‘Signature Ability’ voor iedere speler. Hiermee kun je een korte tijd doelpogingen, tackles of de snelheid van je speler upgraden. Het geeft de modus wat meer diepgang, maar komt helaas nog steeds niet in de buurt van wat FIFA Street ons voorschotelde. Desondanks konden we ons nog wel vermaken van met de Arcade modus die diverse mini-games in de Volta sfeer voorschotelt.

Ook voor FUT is er een subtiele verandering doorgevoerd. Waar je in voorgaande delen nog je vingers moest kruizen voor het openen van een kaartenpakket, kun je deze nu vooraf inzien. Maar verder dan dat is er eigenlijk niks verandert. Het is dus weer uithuilen en weer helemaal opnieuw beginnen.



Uitgever: EA

Ontwikkelaar: EA Sports

Releasedatum: 26-9-2021

Platforms: PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series-consoles, Stadia

Gespeeld op: PlayStation 5