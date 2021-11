Review: Far Cry 6

Ubisoft heeft met Far Cry een geweldige formule in huis, want wie vind het nou niet leuk om met veel bombarie de zoveelste titaan van zijn troon af proberen te stoten? Maar weet de uitgever het met deel 6 ook leuk te houden?!

Een hele bekende bad guy

In Far Cry 6 beleven we de dictatuur van Anton Castillo, gespeeld door niemand minder dan Giancarlo Esposito (die je mogelijk kent van Breaking Bad of the Mandalorian). De sigaar rokende dictator belooft het fictieve eiland Yara om te toveren tot een paradijs, met onder andere een wondermiddel genaamd Viviro, dat ongelooflijk veel geld moet binnen brengen.

Uiteraard zit er onder al deze mooie praatjes een hoop leugens en bedrog. Castillo leidt het eiland met ferme hand en is ook niet schuw om te martelen. Zonder hier verder op in te gaan, kunnen we gewoon wel stellen dat Esposito die rol met verve invult en het een geweldige zet van Ubisoft is geweest om hem als bad guy te gebruiken. Wat mij betreft staat hij zeker in de top drie van alle slechteriken uit deze serie!

Guerrilla

Spelers stappen in de voetsporen van Dani Rojas, waar ze wederom een keuze kunnen maken of dit een vrouw is of een man. Dani is tegenover diens voorgangers niet een toerist die van een vakantie in een hel terecht komt, maar zelf geboren en getogen op Yara.

Dani is eigenlijk van plan het eiland te verlaten en heeft haar ogen gericht op ‘het land van de oneindige mogelijkheden’. Echter zet ze een door een aantal gebeurtenissen een streep door haar plannen en besluit zich aan te sluiten bij een groep Guerrilla’s die niets liever willen dan de dictator van zijn troon te stoten.

Echter is er onder alle Guerrilla leiders een hoop onzekerheid en een gebrek aan vertrouwen ontstaan, mede door de harde aanpak van Castillo en is het aan Dani om ze te overtuigen om de strijd door te zetten.

Een hoop vergeetbare personages

Doordat je in een redelijk rap tempo een hoop guerrilla strijders tegenkomt en Castillo op zo’n grootschalige manier impact heeft, zijn er een hoop personages die je redelijk snel zult vergeten. Er zitten wel een aantal bij die je bij blijven, zoals ‘El Tigre’ een van de Guerrilla legendes die in ’67 de vader van Castillo wisten af te zetten, maar doordat de vele personages zulke extreme dingen hebben meegemaakt, worden ze vaak overschaduwd door de volgende Guerrilla en diens problemen.

Alhoewel Ubisoft echt goed hun werk heeft gedaan om deze personages zo echt mogelijk over te laten komen, is het helaas wel een beetje jammer dat je niet echt de tijd krijgt om een band met deze personages op te bouwen.

Heel geloofwaardig

Qua open wereld voelt Far Cry 6 heel erg gelijk aan de vorige twee delen (5 en New Dawn). Wanneer je van het Guerrilla eiland afkomt, wacht er een gigantische wereld op je. Deze is verdeeld in diverse gebieden en in elk gebied zitten een aantal Guerrilla’s die je moet zien te overtuigen. Ook bevatten deze gebieden diverse checkpoints en zelfs militaire gebieden (waar grote kanonnen staan die moeten voorkomen dat er vliegtuigen zomaar voorbij vliegen).

Al deze gebieden hebben een bepaald niveau en hoewel de game open wereld is, kun je in gebieden boven je niveau wat hevigere weerstand verwachten. Daarnaast zal deze weerstand ook steeds groter worden naarmate je Libertad beetje bij beetje meer aan de macht helpt.

Dit voelt ook erg geloofwaardig, aangezien Castillo op een gegeven moment ook wel merkt welke impact Libertad heeft op zijn ‘paradijs’. Want qua presentatie hebben we eigenlijk weinig op te merken. De game oogt erg mooi en laat je ook echt een eiland zien waarin de impact van de dictatuur in bijna elke hoek van de straat wel te zien is. Is het niet die ene Guerrilla strijder die hulpeloos op zijn knieën zit met een soldaat voor zich dan is het wel een pretpark van prehistorische mensen die omgezet is naar een militaire kamp. Ubisoft heeft blijkbaar een hoop tijd gestoken in het zo geloofwaardig mogelijk presenteren van het eiland en daar kan ik alleen maar met hoed voor af doen.

Dezelfde strijd maar in een ander jasje?

Tijdens missies zul je zien dat Ubisoft eigenlijk hetzelfde ‘receptuur’ gebruikt als in voorgaande delen. Je kunt er voor kiezen om al rennend en schietend door de missies heen te gaan, maar dan kun je op veel tegenstand verwachten. Wanneer er een alarm afgaat, kan het helemaal extreem worden, aangezien er dan ook zelfs tanks en gevechtshelikopters ingezet worden om korte metten met je te maken.

De uitgever lijkt je vooral een wat meer stealthy aanpak te willen hanteren. Zo worden in de eerste missies duidelijk dat je met je telefoon je omgeving kunt bekijken en soldaten kunt pingen en op deze manier je plan van aanpak kunt bedenken.

Daar valt ook een van de nieuwe features op, namelijk het soort vijand dat je tegenover je hebt staan en welke soort kogels deze vijand het snelst doden. Ik moet zeggen dat ik dit eigenlijk een beetje overbodig vond. Je hebt op een gegeven moment een gigantisch arsenaal aan wapens tot je beschikking (waaronder ook nog twee soorten wapens/ tools die erg extreem zijn) en je dus eigenlijk steeds moet onthouden/ kijken op welke wapen je welk soort kogel hebt zitten. Ik heb al een aantal keren meegemaakt dat ik een perfecte headshot van een meter of 200 maakte om vervolgens de vijand maar weinig schade op te laten lopen en even later een alarm af zien gaan. Dat zorgt op een gegeven moment wel een beetje voor irritatie.

Hierdoor merk je eigenlijk dat de game extreem veel wapens heeft, maar waarvan je eigenlijk het overgrote gedeelte niet gebruikt. Het is overigens wel weer goed dat de wapens die beschikbaar zijn een mix zijn tussen wapens uit de Koude Oorlog, Guerrilla wapens en hedendaagse wapens. Het biedt in ieder geval voor iedereen een wapen die je wel bevalt. Ik heb een van de wapens gebruikt die je vroeg in de game krijgt (met geluidsdemper), gecombineerd met een sniper met scope en geluidsdemper en een mp5 voor het geval ik een vijand niet gezien had tijdens het scouten en snel zou moeten reageren.

De gehele sectie van Supremo’s (door Guerrilla gefabriceerde wapens) is een beetje langs me heen gegaan. Niet dat ik het geen poging heb gegeven, maar meer doordat de standaard wapens betere effect hadden dan deze. Het is natuurlijk geen Far Cry zonder gekke wapens, maar dit kon mij eigenlijk geen moment echt bekoren. Wie echter er wel van houdt om vijanden met een CD-werper waar de Macarena op wordt afgespeeld of lekker chaos wil creëren met een jetpack, kan helemaal losgaan.

Mocht dit allemaal niet genoeg klinken, heb je ook nog de beschikking tot een van je dierlijke compagnons. Heel eerlijk gezegd zijn er maar weinig die je helpen als sneaky een kamp te infiltreren, zijn ze soms wel handig om bij de hand te hebben. Zo is het schattige hondje chorizo ideaal om de vijanden bezig te houden, terwijl je langs iedereen heen sluipt.

Een hoop te doen

Gelukkig biedt de game je wel weer een hoop andere dingen om te doen behalve de bekende zijmissies (sloop een kanon of onderschep een wapentransport). Zo kun je op zoek gaan naar onderdelen om de diverse kampen te verbeteren met diverse shops en zelfs andere Guerrilla’s rekruteren en op missie sturen, maar ook vissen, op schatten of dieren jagen.

Deze extra’s voelen soms erg welkom aan en zijn ook een goed excuus om het eiland te verkennen en jezelf te verliezen in alles wat het te bieden heeft. Bovendien kun je deze hele game alleen of met een vriend spelen en dat maakt het natuurlijk alleen maar leuker. De game is namelijk nagenoeg helemaal in co-op te spelen (op de eerste missie na). Qua uren gameplay kun je makkelijk 50 uur spelen zonder de credits te hebben gezien, al is dat wel afhankelijk of je net zo snel afgeleid bent als ondergetekende.

Niet helemaal perfect

Ondanks dat je in heel veel dingen kunt zien dat er veel (extra) tijd in de game gestopt is, zijn er helaas nog wel een aantal dingen die vermeld moeten worden. Zo heb ik een paar keer gehad dat de game bleef vastlopen, waaronder een keer vreemd genoeg tijdens het opstarten van een game ( al moet ik wel eerlijk zeggen dat ik na de laatste paar keer spelen dit helemaal niet meer ervaren heb en het wellicht al opgelost is). Twee keer had ik een vastloper die net op tijd voor ik wilde herstarten ineens weer opgelost was, maar dit was jammer genoeg niet het enige.

Ik vind namelijk de AI van de vijanden soms echt om te janken. In een dergelijke situatie als eerder met de headshot met verkeerde kogel zag ik soms dat een vijand als een kip zonder kop rond rende en helemaal niemand die daar eigenlijk een reactie opgaf. Er zit een hele flinterdunne lijn tussen een extreem domme vijand en een vijand die je met zijn wapen binnen een paar seconden op de grond weet te leggen. Dat laatste was wel in het geval dat ik door Special Forces gezocht werd, maar het geeft wel aan dat er voor Ubisoft nog veel te leren valt over het programmeren van de AI. Het is toch iets wat opvalt, doordat je de missies op eenmaal op een manier speelt waarop de game het je eigenlijk voorschotelt.

Herhaling is eigenlijk niet heel erg

Far Cry 6 doet wat deze serie altijd al doet en wat mij betreft is dat niet heel erg. Sterker nog het is misschien wel de reden dat ik deze game maar moeilijk aan de kant kon leggen, want deze game biedt zoveel content dat je helemaal in kwijt kunt raken. De game is niet perfect, maar de presentatie en de perfecte bad guy hebben me toch erg weten te vermaken.

Far Cry 6



Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft Toronto/ Milaan

-Releasedatum: 7+10-2021

Platforms: PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series-consoles, Stadia

Gespeeld op: Xbox Series X