Review: F1 2021

Codemasters komt ieder jaar weer met een nieuwe Formule 1-game, maar dit jaar doet men dat onder de hoede van EA. Ook heeft men weer een nieuwe modus toegevoegd, maar is dat genoeg om weer 70 euro voor een F1-game neer te leggen.

Elk jaar krijgen we een rijtje aan sportgames, zoals FIFA, NBA 2K en de F1-game voor de kiezen. Het zijn van die games die het van minimale veranderingen moeten hebben. Immers gebeurt er over het algemeen ook vrij weinig bij deze sporten. Toch heeft F1 een groot voordeel, want hier gebeurt er geregeld dat de regels aangepast worden, al moeten we daarvoor helaas nog even tot volgend jaar worden, gezien het regelement vanwege COVID-19 werd uitgesteld.

Breaking Point

F1 2021 moet het op het eerste gezicht dan ook hebben van zijn gloednieuwe verhaal gedreven modus genaamd ‘Breaking Point’. In deze modus volgen we Aiden Jackson, die zijn weg naar de F1 kan bewerkstelligen. De openingsrace is dan ook de laatste race van het seizoen 2019 en draait natuurlijk om het winnen van het kampioenschap F2. Nadat dit eenmaal gelukt is, mag hij een keuze maken uit vijf verschillende F1-teams, waar hij gaat werken met zijn held Casper Akkerman. Ook Devon Butler (uit F1 2019) komt weer om de hoek zetten en met zijn drieën worden een hoop spannende gevechten, zowel op als naast het circuit uitgevochten.

De modus is in een uurtje of 6 uit te spelen en is qua verhaalvertelling niet echt heel sterk. Het is aan te raden om je PlayStation eerst op Engels in te stellen, want anders krijg je de modus in het Nederlands voorgeschoteld en ziet het eruit als een nagesynchroniseerde B-film.

Het is daarentegen wel even lekker om deze modus gespeeld te hebben, aangezien je in no-time diverse circuits aandoet en je op deze manier ook alle opties kunt fine-tunen. Want net als in voorgaande jaren valt er weer een hele hoop aan te passen. Zoals het niveau van de AI-tegenstanders, maar ook hulpmiddelen zoals remmen, je DRS, starthulp en ga zo nog maar even door.

Verfijnen van al goede game

Wat vernieuwingen heeft Codemasters hetzelfde ‘probleem’ als FIFA van EA Sports. De game hoeft eigenlijk niet heel veel te veranderen, aangezien het fundament al als een huis staat. F1 maakt daarentegen wel voor het eerst echt gebruik van de nieuwe generatie consoles en dat is ook wel te merken ook. Hoewel de game er qua graphics niet hele grote stappen op vooruit is gegaan (voornamelijk details naast de baan zien er nog realisticher uit), is het wel te merken in de laadtijden. Deze zijn namelijk nagenoeg verdwenen en dat was ook wel echt nodig!

Een andere toevoeging aan game is de mogelijkheid om de carriere modus met zijn tweeën een carrière te spelen. Deze two-player career is op twee manieren speelbaar: je kan ervoor kiezen om samen met een vriend een team te vormen (co-op), maar je kan het ook met verschillende teams tegen elkaar opnemen (contracts). De modus is in feite dus een kruising tussen de carrière-modus en de multiplayer en kan als de online vervanger van het split screen-racen gezien worden. F1 2021 biedt spelers in dezelfde ruimte echter ook de optie om dus met een gesplitst scherm tegen elkaar te rijden.

Ook zijn de auto’s iets aangepast ten opzichte van vorig jaar, wat ook daadwerkelijk te merken valt aan de snelheid in de bochten. Deze is namelijk net iets langzamer dan vorig jaar, maar de bolides voelen op andere fronten juist weer een stuk stabieler.

Daarnaast heeft Codemasters de AI van de tegenstanders flink wat opgeschroefd, want deze zullen niet zonder een ‘gevecht’ hun plek afstaan. Een alles of niet inhaalactie kan je zomaar eens heel duur komen te staan. Nou ja, tenzij je niet gebruik maakt van de replayfunctie.

Met zijn tweeën in de carrieremodus

Waar aan de multiplayer vrij weinig is veranderd, behalve het nog toegankelijker maken door middel van de ‘social play-optie’. Degenen die zich willen testen tegen de beste spelers, kunnen zich weer storten op de F1 Esports-kampioenschappen. Ook is het weer mogelijk om je eigen kampioenschappen met vrienden op te zetten en races rijden in de ‘ranked’ en ‘unranked’-lobby’s. Ook is het weer mogelijk om je eigen livery te ontwerpen voor online races en daarbij zijn er op het oog iets meer opties dan vorig jaar. Toch blijven de mogelijkheden ietwat beperkt, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Gran Turismo Sport.

Mocht dit niet genoeg of juist te veel uitdaging zijn en je graag met een vriend de strijd om het kampioenschap aan willen gaan, kun je het beste de twee speler carriere modus checken. Je kunt bij elkaar in een team in co-op of juist bij verschillende teams in contracts. Het is zeker een aanrader als je deze game toch graag samen met iemand wil spelen, maar het daarnaast ook tegen AI-tegenstanders op te nemen.

Steeds meer verfijning

F1 2021 is misschien niet de game die je perse moet halen als je F1 2020 nog hebt. De game geeft wat verfrissing met de Braking Point modus, kent wat extra circuits, waarvan een aantal onderweg zijn en kent een iets overzichtelijk menu. Daarentegen is het net een beetje als met het kopen van een nieuwe FIFA: er hoeft maar een ding bij te zitten die je bevalt en je gaat voor de bijl

Niet dat F1 2021 een slechte game is, maar voornamelijk omdat we volgend jaar pas echt grote veranderingen in de Formule 1 verwachten. De game is gewoon goed in alles wat het al deed en Codemasters heeft alles nog wat verfijnd wat de game alleen maar ten goede komt. De Braking Point modus is op zich leuk, maar had wat ons betreft wel wat meer drama mogen bevatten. Vooral die tijden dat je achter een scherm mailtjes en gesprekken over de telefoon voert, hadden ook op andere manieren kunnen worden weergeven. Toch is het een leuke eerste poging en hopelijk brengen ze ons volgend jaar nog meer spektakel!

Uitgever: EA

Ontwikkelaar: Codemasters

Releasedatum: 16-7-2021

Platforms: PC, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles

Gespeeld op: PlayStation 5