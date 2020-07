Het echte F1 seizoen kent de meest merkwaardige ooit dit jaar vanwege de coronacrisis. Gelukkig voor ons gamers kunnen wij wel gewoon het normale seizoen ervaren in F1 2020. Of we dit jaar weer genoten hebben, lees je in deze review!

Een eigen F1-team

Het word voor Codemasters steeds moeilijker om te innoveren qua nieuwe features, want de essentie van een F1-game blijft eigenlijk altijd hetzelfde. We kregen vorig jaar al de indruk dat Codemasters aardig de grenzen van de huidige consoles heeft weten te bereiken en het lijkt erop dat ze daarom hun innovatie buiten de baan hebben gezocht.

F1 2020 kent eigenlijk een grote toevoeging en dat is de MyTeam modus. In deze modus ga je namelijk als speler niet alleen aan de slag als coureur, maar ook als eigenaar van je eigen Formule 1 team. Je zult dus niet alleen alles op het circuit in de goede banen moeten leiden, maar ook het boekhoudgedeelte op orde moeten hebben en aan een imago werken.

Zo begin je het nieuwe avontuur met het bepalen van je teamnaam, de kleuren voor je wagen en je teamkleding. Daarna ga je op zoek naar de juiste teamgenoot en een motorleverancier. Je kunt er bijvoorbeeld meteen voor kiezen om er een Mercedes motor in te laten zetten, maar dit heeft uiteraard wel gevolgen voor je budget.

Je zult dus op zoek moeten naar een sponsor en die ook tevreden zien te houden. Elke sponsor heeft zijn eigen doelstellingen en in het begin zijn het wel redelijke eisen die er gesteld worden (afhankelijk op welk niveau je speelt en of je al ervaring hebt met deze serie).

Je kunt er echt wel vanuit gaan dat het je niet in de eerste seizoen lukt om meteen het constructeurskampioenschap te behalen, ongeacht hoe laag je de moeilijkheidsgraad zet is je teamgenoot gewoonweg nog niet ervaren genoeg om mee te rijden met de top. Het is des te leuker om dit wel te bereiken na een aantal jaar door te ontwikkelen.

Blijven onderhouden

De rest van de game is namelijk vrijwel hetzelfde gebleven als de vorige editie. Je kunt, net als in de carrière modus van voorheen, zoals het winnen van punten voor je R&D divisie en daarmee upgrades voor je bolide aanschaffen.

Die punten zijn te verdienen in de trainingsprogramma’s in de vrije trainingen. Deze trainingen bestaan onder andere uit het managen van je banden, het KERS-systeem, je brandstofverbruik en nog een aantal elementen.

Je hebt een heel seizoen de tijd om zo veel mogelijk van de vier verschillende punten van je bolide te upgraden. Al die verbeteringen zullen dan ook meegaan naar het volgende seizoen, maar kunnen dus ook weer in strijd zijn met de regelementen voor het nieuwe seizoen. Gelukkig biedt de game je dan wel de optie om deze upgrades voor een gereduceerd aantal punten aan te passen, zodat ze er wel weer aan voldoen.

Op deze manier zul je altijd bezig zijn met de prestaties van je auto en zul je dus op een gegeven moment ook echt daadwerkelijk verschil merken en je steeds meer kunt gaan aanhaken met de (sup)top van het veld.

Faam opbouwen

Naast het verbeteren van je bolide zul je ook druk bezig zijn met een goede reputatie op te zetten. Dit doe je niet alleen door je eigen team steeds een veer in hun achterste te steken bij de interviews, maar ook door mee te doen aan de ‘International events’.

Door jouw team zoveel mogelijk te laten zien, zul je dus worden opgemerkt en zullen er meer mogelijkheden voor je open staan. Denk aan de mogelijkheid om extra coureursvoordelen dan wel een verbetering in de skills te kopen, alsook een extra slot voor een sponsor op je auto. Dat is weer belangrijk voor een boost in de inkomsten, want geld heb je hard nodig om de verschillende afdelingen in de fabriek te ontwikkelen.

Je hebt nu nog veel meer invloed op de hele team. Zo kun je geld investeren in bepaalde afdelingen, die weer extra’s opleveren bij de R&D. Zo kun je bijvoorbeeld de faalkansen bij bepaalde upgrades aanzienlijk terugdringen of dat bepaalde upgrades sneller uitgevoerd kunnen worden en zo zijn er nog meer voordelen.

Altijd ruimte voor verbetering

Ondanks dat we al heel positief waren over het vorige deel (en dat deel daarvoor), heeft de game ons jammer genoeg op sommige punten toch niet helemaal uit onze racestoel geblazen. Zo zijn de laadtijden van de game erg lang en komen erg vaak voor. Zo zijn er bij het inladen van de vrije trainingen (per stuk), het inladen van de race en kwalificaties er soms laadschermen die pas na een minuut weg gaan omdat het pas geladen is.

Het lijkt erop dat dit iets is wat bij deze huidige generatie gewoonweg niet meer verbeterd kan worden en we dus moeten afwachten op de next-gen versies om deze laadtijden (zo veel mogelijk) weg te nemen.

Ook blijven de interviews nog behoorlijk tegenvallen. Er worden soms vragen gesteld over concurrenten die je geraakt zou hebben, terwijl je tijdens de race niet eens bij een ongeval betrokken bent. De vragen hebben echter wel daadwerkelijk impact op je faam en op je motivatie bij je team, maar zijn vaak niet helemaal volgens de werkelijkheid.

Ook zou de game grafisch (voornamelijk naast de baan) wel een upgrade kunnen. Waar voetbalgames en basketbalgames de spelers bijna één op één weten over te zetten naar hun digitale versie zie je bij de F1-games nog wel behoorlijke verschillen. Gelukkig zijn al deze criteria allemaal redelijk pietluttig, maar zijn het toch dingen die aangehaald moeten worden.

Om nog maar te zwijgen over de soms dubieuze uitspraken van Olav Mol. Niet dat hij daar zelf wat aan kan veranderen, maar de manier waarop zijn uitspraken soms in de game komen, zijn niet zoals we van Olav gewend zijn..

De meest complete F1-game ooit

Desondanks is F1 2020 de meest complete F1-game ooit. Dankzij de MyTeam modus krijgen we ook een kijkje achter de schermen bij een F1-team en dat zorgt ook voor wat aangename veranderingen in de gameplay. Gelukkig is het managen van je team niet zo veel eisend dat je er uren tussen de races door aan zult besteden, maar het geeft een leuke twist aan een game die al een goede basis qua gameplay had.

Ook is het natuurlijk gaaf dat, ondanks de afzeggingen van Hanoi en Zandvoort bij het echte kampioenschap, je deze races wel lekker via F1 2020 kunt racen!

Ondanks alle positieve dingen, blijft er voor Codemasters nog wel werk aan de bak. Zo zijn er nog steeds de lange wachttijden (vooral in de multiplayer) / wat kleine pop-in puntjes en de eerder genoemde punten.

Gelukkig zijn die punten niet frustrerend, maar is iets waar de ontwikkelaar wel aan moet gaan werken. Immers kunnen we volgend jaar op nieuwe consoles spelen en zijn dan hopelijk de meeste van deze punten wel allemaal weggewerkt.