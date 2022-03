Review: Elden Ring

Rise, Tarnished. Het is weer tijd om van FromSoftware’s digitale martelwerktuig te genieten.

Je kunt niet over Elden Ring beginnen, zonder te beginnen over de Soulsborne-games die ervoor kwamen. Waar het allemaal begon met Demon’s Souls op de PS3, werd de serie pas echt gelanceerd naar een legendarische status met Dark Souls. Het spel was niet alleen een hit, maar werd zelfs een eigen genre. Niet alleen dat, de term ‘Dark Souls hard’ werd een term die wij tot de dag nog steeds gebruiken. De spellen staan niet alleen bekend om hun geweldige sfeer, prachtige werelden en gigantische eindbazen, maar ook om de hoge moeilijkheidsgraad en de gebrekkige beschrijvingen en aanwijzingen in de het spel zelf. Als men het over Dark Souls hard heeft, dan hebben we het over een zeer lastig spel.

Uiteraard bleef het niet bij maar één deel: Dark Souls II én III zouden ook nog volgen, evenals het legendarische Bloodborne en Sekiro. De games brachten allemaal iets unieks met zich mee: Dark Souls II gaf ons Power Stances, Sekiro draaide allemaal om sluipen en parries, terwijl Bloodborne ons extreem creatieve en dynamische vijanden bracht. Het is belangrijk om dit duidelijk te maken, omdat Elden Ring de accumulatie is van al deze games. Dit is dé opsomming van al FromSoftware’s werk over de jaren heen; een ode aan een reeks die ons al een decennium lang pijn én plezier brengt. Het resulteert in dé ultieme FromSoftware-ervaring tot nu toe, toegankelijk voor zowel beginners als veteranen.

De Elden Ring

Jaren geleden werd de Elden Ring vernietigd. Stukjes van de ring werden verspreid over The Lands Between, welke de Great Runes werden genoemd. Dit land had ooit de gratie van de Elden Ring en de Erdtree, maar wordt nu geregeerd door de Demigod- kinderen van Queen Marika. Ieder van haar kinderen heeft een Great Rune in het bezit, wat hen corrumpeert en hen machtig maakt. Jij als speler bent een Tarnished, een groep die in het verleden was verbannen uit The Lands Between. Je wordt weer teruggeroepen om alle Great Runes te verzamelen, ze bij elkaar te brengen en de Elden Lord te worden.

Ik kan uren schrijven over alle lore die Elden Ring met zich meebrengt, maar dit is niet het doel van de review. FromSoftware houdt nooit een directe manier aan van verhaalvertelling, dus veel komt voort uit beschrijvingen van wapens, korte gesprekken met NPC’s en vele aannames om alle gaten te vullen. Het is en blijft een uniek manier om het verhaal over te brengen. Je zou verwachten met het aanstellen van George R.R. Martin dat het verhaal wat minder abstract zou zijn, maar niets is minder waar. Het is aan jou, als je wil, om alle puzzelstukjes bij elkaar te voegen.

The Lands in Between

De eerste minuten van Elden Ring voelen zeer vertrouwd aan. Wellicht iets té vertrouwd. De bekende berichten op de vloer, de graphics, de animaties; je lijkt in deze introductie wel een uitbreiding van Dark Souls III te spelen, met de Power Stances van Dark Souls II erbij inbegrepen. Je hebt de optie om een korte trainingsgrot in te duiken, maar je kan ook direct naar buiten gaan om direct jouw mening bij te stellen. De deuren van de grot slaan open en je ziet The Lands Between, een gigantische wereld waarin jij als Tarnished je weg moet vinden. De wereld zelf is prachtig vormgegeven. Hoewel Elden Ring grafisch geen meesterwerk is – met de nodige performance issues – heeft FromSoftware qua art design heeft weer een homerun geslagen. De prachtige kastelen op de achtergrond, de Erdtree altijd in het zicht, de sombere bergen en de gevaarlijke rotspartijen zijn mij na 40 uur spelen nog steeds niet gaan vervelen. Er is altijd een mooie horizon te zien, met plekken die je kunt ontdekken en monsters die te verslaan zijn.

Je zal het de eerste uren niet door hebben, maar dit stuk land is enorm groot. Naarmate je stukken ontdekt, zal jouw kaart ook steeds verder uitzoomen en meer laten zien van waar je heen kan gaan. Het is een langzame realisatie van hoeveel er wel niet te ontdekken is in Elden Ring. Tel daarbij op dat FromSoftware niet de kern van hun spellen heeft losgelaten als het aankomt op game design. Elden Ring vertelt je bar weinig over waar je heen moet, met her en der lichte suggesties wanneer je bij een Site of Grace (een rustpunt, net als een Bonfire) aankomt. Er zijn geen quest logs, geen automatische waypoints, geen trackers: het is aan jou, de speler, om te bepalen waar je heen gaat.

Hierin kan je ook niet goed of fout gaan. Er zijn nauwelijks barrières die jou in de weg staan, behalve dan het feit dat je in bepaalde gebieden wel erg snel in elkaar geslagen wordt door veel te sterke vijanden. De wereld zelf is gevuld met groepen vijanden, maar ook met vriendelijke NPC’s die jou op weg kunnen helpen, items verkopen of jou een side mission kunnen geven. Ook zijn niet alle monsters agressief, of geven ze jou geen aandacht. Het lijkt op deze manier een levende wereld te zijn, waarin jij als Tarnished de boel flink komt opschudden.

Een echt avontuur

Op zichzelf is de wereld van Elden Ring niet baanbrekend of extreem uniek. Je hebt de graslanden, de lavalanden en de moeraslanden. Je kunt bessen en plantjes verzamelen om items te craften en de wereld heeft verschillende checkpoints (Sites of Grace) om op terug te vallen, mocht je dood gaan. Je hebt talloze dungeons, grotten en kastelen waarin een variatie aan bekende – en minder bekende – monsters zich schuilhouden. Het is echter de manier waarop de game dit allemaal brengt. De kaart laat zien waar je bent en wat er ongeveer naast je is, maar toont niet extreem veel detail.

Zoals eerder gezegd: er wordt niet vertelt waar je heen gaat en moet. Jij als speler ontdekt op jouw eigen tempo alle geheimen van The Lands Between. Als je een deur vindt in een rotspartij waar je per ongeluk tegenaan bent gelopen, dan is dat omdat jij dit zelf hebt ontdekt. Zie jij een kasteel op de achtergrond? Dan kan jij daar heen rijden en zelf ontdekken wat er allemaal gaande is. Voor je het weet wandel je eerst door een ravijn heen en kom je langzamerhand op een zeer natuurlijke wijze in een meer klassiek level terecht. Dit is allemaal te danken aan het ingenieuze levelontwerp van FromSoftware: alles wat je ziet heeft een doel, is ontworpen om jou te laten ontdekken en jou de motivatie te geven om toch nog eventjes verder te kijken. Achter elk hoekje kan wel iets spannends zitten, of een schat die jou verder kan helpen in jouw quest.

Het is een gevoel van avontuur wat ik al lang niet heb gevoeld in een spel en de vergelijking met Breath of The Wild is daarbij accuraat. Meer dan bij de Zelda-titel, heb ik het gevoel bij Elden Ring dat je wordt beloond voor jouw exploratie, waarbij Breath of the Wild het weapon degredation systeem dit gevoel toch een stuk tegen hield. Alleen al op basis van het avonturenaspect kan ik iedereen die dit gevoel zoekt aanraden deze titel een kans te geven. Want stel je voor: je rijdt op een weg en rechts van jou zie je een toren uitsteken vanachter de heuvels. Je bent benieuwd, dus je snelt je er heen. Over de heuvel zie je opeens een kamp met bepantserde soldaten, daarachter een kronkelende weg richting de toren, dat nu een fort blijkt te zijn. Na het ontwijken van de soldaten volg je de weg richting een vallei, waarin je plotseling gebombardeerd wordt door magische pijlen. Met meesterlijke bewegingen ontwijk je dit, om vervolgens aan je linkerhand een leger rijdende, vuurspuwende hoofden te zien. In pure paniek race je hier voorbij, om te zien dat de voordeur dicht is. Ren je om dit fort heen, dan zie je dat je via de rand omhoog kan klimmen, een ladder op kan en zo aan de achterkant het fort omhoog kan. Hierna realiseer je dat je potverdorie opeens in een level zit en je dit fort van top tot teen kunt verkennen. Drie uur later, diep in het fort denk je opeens: wat was ik hiervoor ook alweer aan het doen….

Een combinatie van FromSoftware’s werk

Dat Elden Ring een accumulatie is van de Soulsborne games, komt ook door de combat. De Power Stances van Dark Souls II zijn teruggekomen met zogenaamde Ashes of War, vaardigheden die je kan plaatsen op wapens om ze een alternatieve aanval te geven. Denk hierbij aan het rondslingeren van jouw Goedendag, of het schieten van magische dolken met jouw zwaard, of talloze andere aanvallen die je door het spel heen kan vinden. Op deze manier kan jij jouw wapens meer afstellen op jouw wensen, of meer aanpassen naar de huidige situatie. Is de baas gevoelig voor Bleed aanvallen? Dan is het mogelijk jouw wapen een Bleed ability te geven met de juiste Ashes of War. Het geeft de speler meer opties om obstakels te overkomen, maar beloond je ook meer voor het vinden van de juiste items door het verkennen van de wereld om je heen.

Daarbij is het sluipen en springen van Sekiro teruggekeerd. Sneaken is een daadwerkelijke tactiek, waarbij je stiekem in de rug kan steken van onoplettende vijanden, maar ook om draken heen kan sluipen om ze niet wakker te maken. Ook is het (eindelijk!) mogelijk om te springen, zodat niet de kleinste richel jouw progressie tegenhoudt. Ook kan je dit in combat zelf gebruiken, door krachtige sprongaanvallen uit te voeren, of zelfs over bepaalde aanvallen heen te springen.

De groteske ontwerpen van de monsters lijken ook terug te keren vanuit Bloodborne, met glibberende tentakels en andere bovennatuurlijke monsters die Madness op je kunnen uitvoeren. Ook lijken alle bazen een tweede fase te hebben, waarbij ze vaak van vorm veranderen of een extra wapen ter beschikking krijgen. Daarnaast zijn de combo-aanvallen terug, die vaak lastig te volgen zijn en zeer intimiderend kunnen overkomen.

Meest toegankelijke FromSoftware titel

Met alle klassieke elementen van deze games bij elkaar gebracht, lijkt dit een ultieme versie te zijn. De combat is beter dan ooit te voren; de vijanden dodelijk en snel en de wereld onvergeeflijk voor degene die niet opletten. Toch heeft FromSoftware zijn uiterste best gedaan om Elden Ring de meest toegankelijke Souls game ooit te maken. Door de open wereld is het makkelijker om jouw Tarnished sterker te maken door te levelen of door de juiste items/gear te vinden. Ook is het mogelijk om Summons te vinden. Met de Summon Bell roep je vriendelijke wezens op die jou op bepaalde punten in de wereld assisteren. Dit is ideaal om grote groepen vijanden te verslaan, of ter afleiding van een lastige baas.

Desalniettemin is Elden Ring niet makkelijk: vrienden van mij die al jarenlang Souls games spelen, lopen toch echt vast op de eerste grote baas: Margith the Fell. Deze knaap zal menig nieuwkomers de stuipen op het lijf jagen met zijn genadeloze combo’s en onverwachte tweede fase. Ook ervaren Souls speler zullen moeite hebben met zijn grote hoeveelheid aanvallen. Ik zal maar eerlijk zijn en zeggen dat het mij zeker twintig pogingen heeft gekost om Margith te vellen, waarbij ik mijn controller steeds verder in duwde naarmate de tijd verstreek. Hopelijk is er niets stuk gegaan…

Niet alleen zie je de toegankelijkheid terug in de combat. Er zijn nu NPC’s die wat directer zijn in wat er moet gebeuren, of waar je wellicht het beste kan zoeken. Ook geven Sites of Grace een gouden straal aan van de richting waar je eventueel zou kunnen zoeken. Het zijn allemaal suggesties en grote gebieden waar je kunt zoeken, maar het is beter dan de hoeveelheid abstracte onzin die je moest ontrafelen in voorgaande titels (ik kijk naar jou en de World Tendencies, Demon’s Souls!). Alleen de echt puristen zullen deze nieuwe, behulpzame elementen een negatieve ontwikkeling vinden om Elden Ring een hogere plek te geven game geschiedenis.

Performance, oh performance…

Niets in het leven is perfect, ook niet Elden Ring. Ik ga helaas niet om dit onderwerp heen: de game heeft fikse performance issues. Ik hoor spelers met een goede game PC die nauwelijks de 50fps kunnen halen op lagere grafische settings en veel technische problemen ondervinden. Elden Ring heeft ook last van framerate issues op de current-gen consoles. De PS5-versie heeft vaak last van framedips, zelfs in Performance mode. de FPS schommelt tussen de 40 en de 60fps, wat voor een spel uit 2022 op de current-gen console onder de maat is. Elden Ring is geen grafisch meesterwerk op technisch vlak en loopt achter op Bluepoint’s Demon’s Souls remake qua graphics. We zijn inmiddels een maand verder, maar helaas is er nog niets aan gedaan om de performance te verbeteren.

Souls titels hebben altijd performance issues gehad. Dark Souls kon geen 60fps draaien op PC zonder een fan made patch en Bloodborne heeft ernstige framerate issues op de PlayStation 4. We zijn echter tien jaar verder en we hebben krachtige consoles, dus ik kan deze problemen helaas niet door de vingers zien. Toch heb ik mij hier tijdens het spelen niet zeer aan geërgerd. Wellicht dat het komt omdat de game zó goed is dat ik er overheen kijk, of omdat de framerate tijdens combat niet zwaar lijkt te dippen maar vooral tijdens exploreren. Hoe dan ook, ik wilde dit toch aankaarten voor iedereen die de performance van een spel hoog in het vaandel heeft.

FromSoftware’s pièce de résistance

Zelfs met deze smet op het blazoen, is Elden Ring voor mij dé ultieme Souls-ervaring. De open wereld is magnifiek in elkaar gezet, de combat is beter dan ooit en de artstyle en design- en niet te vergeten de muziek! – zijn top notch. Iedere keer als ik het met vrienden over Elden Ring heb, vertellen zij mij een ander verhaal. Iedereen speelt Elden Ring op zijn of haar manier en heeft daarbij hun eigen verhalen te vertellen. Elden Ring zal de game geschiedenis in gaan als één van de legendarische titels van z’n tijd en zal daarbij ook de nodige Game of the Year awards ontvangen. FromSoftware verdient hierbij alle lof, maar krijgen voor mij een extra veer in hun kont als ze de performance issues kunnen verhelpen.

Uitgever: Bandai Namco Games

Ontwikkelaar: FromSoftware

Releasedatum:: 25 februari 2022

Platforms: PlayStation 4, Xbox Series X and Series S, Xbox One, PlayStation 5, Microsoft Windows

Gespeeld op: PlayStation 5