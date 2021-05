Review: Doom 3 VR; van niet VR-game naar een leuke VR-ervaring

Doom 3 was in 2004 een bijzondere game omdat ID Software voor het eerst in het bijna dertig jarige bestaan van de serie richting een survival horrorgame ging…Is dat genoeg om anno 2021 nog genoeg om daar een VR-versie van te maken?!

BFG edition in VR

Alhoewel de game in 2012 nog een remaster kreeg, is Doom 3 alweer 17 jaar oud. In de game stap je in de schoenen van een nameloze marinier die naar een basis van de Union Aerospace Corporation op Mars wordt gestuurd. Daar krijg je een korte introductie, maar voor je het weet breekt de pleuris uit. Het gevolg is een lineaire shooter, waarbij veel verschillende monsters je van het leven proberen te veroveren. Daarbij leunt het spel erg op ‘jump scares’, van die momenten waarop er ineens een monster een deur probeert open te breken of er een op het oog levenloos lichaam ineens toch beweging krijgt of een vijand die je vanachter probeert neer te meppen.

Ondanks dat de vele clichés voorbij zullen komen, zijn er toch genoeg moment geweest dat bij mij mijn hart in mijn keel zat en dat komt voornamelijk door de goed uitgevoerde VR-versie.

Veel beperkingen

Alhoewel ik schrijf dat het een goede VR-ervaring is, wil ik toch even uitsluiten dat de game er niet veel beter uitziet dan het origineel. De remaster wist destijds ook niet de glorie te herstellen, maar de PlayStation VR zorgt, met diens beperkingen, ervoor dat de game ook echt gedateerd oogt. Het is zelfs een beetje wazig, maar ook de verouderde modellen, de animaties en de AI maken het er allemaal niet veel beter van. Je kunt gewoon merken dat ontwikkelaar Archiact echt tegen de limieten van de hardware heeft gezeten, maar heeft gelukkig wel de overal ervaring een stuk beter gemaakt dan de gemiddelde VR survival game. Daarnaast heeft de ontwikkelaar een constante 60fps weten te behouden, zelfs in de drukkere momenten in de game en dat is wel erg lekker.

Daarmee doel ik voornamelijk op de bewegingsvrijheid die je hebt. Het mikken en schieten werkt verbazingwekkend goed. Je kunt alle wapens van alle kanten bekijken en je munitie wordt op de wapens zelf weergegeven. Daarnaast draag je een smart watch die je hoeveelheid health en armor laten zien. Bovendien heb je hierdoor ook geen balkjes meer in je beeld staan die eventueel je ervaring kunnen verpesten.

Daarnaast is er als je iets niet bevalt ten opzichte van het gezichtsveld of als je linkshandig bent of hoe groot je bent alles aan te passen om je een zo’n fijn mogelijke ervaring te kunnen bieden. Door de verrassende soepelheid raad ik je wel aan om het staand te spelen met AIM-controller, aangezien dat de ervaring het vetst maakt. Hoe gaaf het is om met een mini-gun of shotgun vijanden neer te maaien in VR maakt deze game zeker de moeite waard om een poging te geven!

Uitgever: Bethesda

Ontwikkelaar: Archiact

Releasedatum: 29-03-2021

Platforms: PlayStation VR

Gespeeld op: PlayStation 5