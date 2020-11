Review Dirt 5

Dirt 5 keert terug naar diens roots, want waar meer recentere delen nog de keus gaven tussen simulatie en arcade is deel 5 gewoon een arcade racer pursang. Niet dat we dat erg vonden, maar wel iets waar je rekening mee moet houden als je van plan bent deze game te kopen.

Verhalende race-games hoeven niet

Dirt 5 probeert het overigens wel op een hele andere boeg te gooien in de singleplayer. Je stapt namelijk in de raceschoenen van een rookie die onder de hoede van AJ (ingesproken door Troy Baker) een veute uitvecht met de rivaal (Bruno Durand, ingesproken door Nolan North) van je mentor. Eigenlijk kun je het niet eens een verhaal noemen, maar het geheel wordt eigenlijk een soort van bij elkaar geluld door middel van podcasts. Het was een leuk idee, maar het voegt voor de rest niks toe aan de game.

Ook het feit dat het gevoel van progressie volledig ontbreekt en er tussendoor wel cut-scenes zijn, maar die eigenlijk niet echt hun doel lijken te bereiken.

Gelukkig is dit gedeelte maar een heel klein onderdeel van de carrièremodus. Deze bestaat namelijk uit vijf hoofdstukken waarin je in elk hoofdstuk een pad kunt kiezen. Deze bestaan weer uit verschillende evenementen en door deze te voltooien, ontgrendel je weer andere events.

De game laat je qua keuze helemaal vrij om te bepalen op welke volgorde je deze events speelt en daardoor voelt de game wat minder lineair aan. Ondanks dat er veel verschillende events zijn, lijken ze in de kern veel op elkaar. Wat ondergetekende persoonlijk het vetst vond, zijn de Gymkhana modus, de Pathfinder events en de races op het ijs.

De game daagt je niet alleen uit om als eerste over de finishlijn te komen, maar ook om tijdens het racen uitdagingen te doen. Deze variëren van een bepaalde tijd in de lucht te zweven tot een x aantal keer te driften tijdens de race.

Als je deze weer voltooid, zul je meer reputatie bij je sponsor krijgen en meer geld verdienen en kun je andere dingen vrijspelen. Het systeem is op zich leuk, al zitten er soms wat uitdagingen bij die nagenoeg onmogelijk lijken. Zo was er een uitdaging waar je 15 keer moest driften op een circuit dat niet eens zoveel bochten had. Het idee is leuk, maar eigenlijk net zoals het ‘verhaal’ niet helemaal goed uitgewerkt.

Een ander opmerkelijk detail is dat je volgens je mentor AJ meer sponsoren kunt ontgrendelen door goed te presteren, maar deze zijn al bij het begin van de game allemaal toegankelijk.

Het racen

We hebben nog niet eens het belangrijkste gedeelte behandeld: het racen zelf. Het is dus een echte ‘ouderwetse’ arcaderacer en dat is op zich niet eens zo heel erg. Het zorgt er namelijk voor dat de drempel (zo ver die er nog was) ontzettend laag is. Rally-games als WRC en Dirt Rally hebben een veel hogere leercurve en op deze manier lijkt Codemasters rally racen en de andere off-road disciplines voor iedereen toegankelijk te willen maken.

Daarentegen is het wel zo dat het besturen van de bolides zelf niet echt uitdagend is. Ook als je alle assists uitzet blijft het kinderlijk eenvoudig om je wagen binnen de lijnen te houden.

Gelukkig bekent dit niet dat de races snel voorspellend en eentonig zijn, want het is de AI die je het vuur aan de schenen brengt. Ze schuwen er zelfs niet voor om af een toe een flinke tik uit te delen. Hierdoor zitten alle races boordevol actie en is het zeker een vermakelijke racegame.

Het betekent wel dat de meest kleine foutjes ervoor kunnen zorgen dat je de race niet meer naar je hand kunt zetten. Immers zijn de tegenstanders wel bekwaam genoeg om je een echte uitdaging te geven. Wat dat betreft is het feit dat je over de besturing niet druk hoeft te maken wel een pluspunt.

Als er dan een punt die aangehaald moet worden als een minpunt, is het feit dat je ondanks de felle competitie niet echt een gevoel van snelheid hebt. Als dit echt goed geregeld was, zou deze game je namelijk elke race nog verder op het puntje van je stoel laten zitten.

Daarnaast is er wel een soort van schademodel, maar dit is puur cosmetische schade. Je kunt met volle snelheid tegen de vangrail aanrijden om zo de bocht door te komen en dit spoort eigenlijk alleen maar aan tot valspelen. Het hoeft natuurlijk niet realistisch te zijn, maar er zit hier nog wel ruimte om dit juist niet aan te moedigen.

Uitstekende circuits

Gedurende de singleplayer zul je de hele reis overgaan om de meest diverse races ooit voorgeschoteld te krijgen. Van een race in de woestijn in Amerika naar ijzige gebieden in Noorwegen tot de favela’s in Brazilië. Daarbij heeft de game ook dynamisch weer en een dag en nachtcyclus, wat het geheel nog interessanter maakt. Zo verandert een woestijn in een modderbad na wat regen en is het heel gaaf om een race in de nacht te starten en met zonsopgang te eindigen.D

Daarnaast hebben de weersomstandigheden ook daadwerkelijk impact op de gameplay en voel je ook het verschil tussen rijden op asfalt, ijs of zand.

Qua graphics krijg je een zeer divers palet aan kleurrijke omgevingen voorgeschoteld en kunnen we alleen ‘klagen’ over de pop-in van schaduw en heel af en toe wat flikkeringen, maar over het algemeen draait de game zo glad als een rallywagen over een ijsbaan.

Naast de singleplayer en multiplayer modus kent de game ook een modus genaamd Playground. Hierin kunnen creatievelingen onder ons hun eigen circuit maken. Alhoewel de opties op dit moment nog wat beperkt waren, kwamen er toch al een aantal leuke creaties voorbij. Dit zal de komende maanden dan ook ongetwijfeld flink worden uitgebreid en we kunnen niet wachten om hierin flink uitgedaagd te worden.

Uitgever: Koch Media

Ontwikkelaar: Codemasters

Releasedatum: 6 november 2020

Platforms: Pc, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X

Gespeeld op: PlayStation 4 Pro