Review: Destiny 2: The Witch Queen

De nieuwe uitbreiding is uit voor Destiny 2, genaamd The Witch Queen. Dit is de vierde uitbreiding voor het spel, dat zorgt voor een nieuwe locatie genaamd Savathûn’s Throne World. In deze review lees je of de uitbreiding de moeite waard is en of het mogelijk is om zonder ervaring te starten.

Nadat eerdere uitbreidingen een succes waren met verse content, is het tijd om een nieuwe locatie te ontdekken genaamd Savathûn’s Throne World. Vooraf heb ik even gekeken op de website van Bungie en daar wordt gesproken van een heksenkoningin genaamd Savathûn, wat de locatie en naam van de uitbreiding veelal logisch maakt. Gaat de nieuwe uitbreiding Destiny 2: The Witch Queen een succes zijn?

Destiny 2

Indien je aan de slag wil gaan met de nieuwe uitbreiding, heb je het spel Destiny 2 nodig. Dit is een free-to-play game dat gratis te downloaden is. Voordat ik begin met de review, schrijf ik dit stukje omdat ik sinds Destiny 1, het spel niet meer gespeeld heb. Hieruit ontstond de vraag of het nog wel de moeite waard is om Destiny 2 te gaan spelen en überhaupt te beginnen met de nieuwe uitbreiding. Ik heb dus voor de nieuwe uitbreiding een aantal dagen behoorlijk wat uren Destiny 2 gespeeld en kan dus zeggen dat het de moeite waard is. Het free-to-play stuk biedt genoeg variatie en content waarmee je een tijd vooruit kan.

The Witch Queen

De uitbreiding start op planeet Mars en heeft een goede intro van de verhaallijn. Zelfs als iemand die geen kennis heeft van voorgaande uitbreidingen, zit ik direct in het verhaal. The Witch Queen genaamd Savathûn is namelijk naar Mars gekomen met haar enorme schip. Het is aan jou om op het schip te komen. Hieraan zit een leuk weetje, want geen enkel Guardian is dat nog gelukt. Gaat dit jou wel lukken?

Na de eerste missie krijg je toegang tot Savathûn’s Throne World en kun je aan de slag met de verhaallijn. Het verhaal is goed in elkaar gezet waarbij je begint met instructies van Fynch. Dit een ‘Hive Ghost’ die is overgelopen om de mensheid te helpen en toevallig krijg jij contact met hem. Eenmaal in het verhaal ga je de strijd aan met The Witch Queen genaamd Savathûn en haar leger. Savathûn is een krachtig wezen, die al tijden in strijd is met de Guardians. Aan jou is het de taak om meer te weten over haar bestaan en hoe de Guardians haar kunnen verslaan.

Savathûn is één van de drie leiders van de kwaadaardige groepering ‘the Hive’. Zij heeft een sterk leger neergezet en heeft gezorgd voor een nieuwe kracht waar zij en haar leger gebruik van maken. Hiervoor heeft ze op een sneaky manier, dezelfde krachten gekregen als de Guardians namelijk het licht. Dit maakt haar leger nog sterker. In een variërend verhaal moet je onderzoeken, hoe je bij Savathûn in de buurt kunt komen en hoe je haar gaat verslaan.

The Throne World

Nadat je de eerste missie voltooid hebt, is het tijd om aan de slag te gaan op de nieuwe wereld The Throne World. Dit is een nieuw soort wereld met eigenlijk drie verschillende soorten locaties. Zo kom je terecht in moerras-achtige landschappen, ondergrondse gangenstelsels en het fort van Savathûn zelf. Zo wissel je tijdens het verhaal af van duistere en donkere locaties naar lichte locaties.

Dit maakt het leuk om de wereld te ontdekken omdat je per missie op een ander landschap bevindt. De steeds veranderende landschappen maken het een stuk leuker om de verhaallijn te blijven volgen.

Tijdens het ontdekken van The Throne World kom je dus in aanraking met allerlei vijanden die behoren tot het leger van The Hive. Omdat ik hiervoor een tijd Destiny 2 heb gespeeld, kan ik zeggen dat dit de engste en duisterste vijanden zijn, die ik tot nu toe ben tegengekomen. De combinatie van duistere grotten, de juiste soundtrack die je meeneemt in het spel en een regelmatige aanval van The Hive zorgen voor een goede spanning.

Weapon crafting en de graive

Tijdens de start van de nieuwe uitbreiding, krijg je de beschikking over een nieuw wapen. Het nieuwe wapen wordt de Graive genoemd en is een combinatie van een zwaard en een pistool. Hiermee kun je dus Melee-gevechten uitvoeren maar ook schieten op vijanden op afstand. De combinatie van dit wapen is uniek en biedt nieuwe variaties in het spel Destiny 2. Zo heb je weer een unieke manier voor het verslaan van je vijanden.

Daarnaast biedt het spel de mogelijkheid om wapens te creëren uit materialen en deze te upgraden naar wens. Zo kun je wapens verbeteren die je erg fijn vindt en zo nog een tijd doorgaan, tegen steeds sterker wordende tegenstanders. Tijdens missies vind je allemaal verschillende materialen die kunnen bijdragen aan de creatie van het ultieme wapen.

Helaas komt er hier wel een nadeel bij kijken. Ik ben iemand met nog weinig ervaring in het spel Destiny 2 en daarmee vrij weinig kennis over alle mogelijkheden. In het begin was ik hier dus helemaal niet mee bezig, terwijl dit een belangrijk onderdeel is voor het verslaan van de vijand. Ik blijf dan ook bij de meeste uitrusting en wapens hangen door een melding dat ik iets mis. Of ik heb een te laag level of ik mis een belangrijk onderdeel. Wellicht is er een duidelijke uitleg, maar het zou fijn zijn als er meer kennis werd gedeeld in het spel. Dit geldt ook voor de materialen die je regelmatig kunt vinden. Van de helft van de materialen, heb ik nog geen idee wat ik er mee moet.

Is the Witch Queen het waard?

Ik had hierboven al geconcludeerd dat Destiny 2 de moeite waard is. Het free-to-play stuk is leuk om mee te beginnen en biedt genoeg variatie om mee aan de slag te gaan. Destiny 2 zou ik dan ook aanraden om te spelen, indien je nog geen ervaring hebt in het spel. In het begin is de nieuwe uitbreiding dan niet eens nodig.

Indien je ervaring hebt met de gameplay en de mogelijkheden die het spel biedt, dan is The Witch Queen een mooie uitbreiding. Destiny 2: The Witch Queen bestaat uit een nieuwe wereld die veel te bieden heeft, een verhaal dat interessant is en je krijgt toffe vijanden om te verslaan. Het is dan ook de moeite waard, om de strijd met Savathûn aan te gaan en haar drijfveer te ontdekken. De uitbreiding is dus geslaagd en om de vraag te beantwoorden uit het begin van de review: Destiny 2: The Witch Queen is een succes.

Er is alleen een maar die ik wel wil benoemen. Destiny 2 is namelijk een toffe first person shooter waarmee je een lange tijd zoet kan zijn. Het wordt alleen een beetje eentonig gedurende tijd, doordat elke missie grotendeels dezelfde opbouw heeft. Je komt dus verder tijdens de verhaallijn en krijgt meer te weten over Savathûn, alleen elke missie lijkt wel op elkaar. Daarnaast mis ik af en toe uitleg over hoe iets werkt. Het spel biedt een tal van mogelijkheden en variaties alleen als je er niet naar zoekt dan vind je dat ook niet.

Uitgever: Bungie

Ontwikkelaar: Bungie

Releasedatum:: 22 februari 2022

Platforms: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X

Gespeeld op: PlayStation 5