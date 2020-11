Review: Destiny 2: Beyond Light

Destiny 2 heeft het niet altijd makkelijk gehad: in het begin was de herhalende combat loop een groot probleem, evenals het gebrek aan nieuwe content. Bungie heeft hier in de afgelopen drie jaar goed naar geluisterd door sterke DLC-pakketten toe te voegen en het spel zelfs Free To Play te maken. Vorig jaar werd Shadowkeep uitgebracht, waar wij erg enthousiast over waren. Deze maand werd de nieuwste uitbreiding uitgebracht: Beyond Light. Wordt de levensduur van Destiny 2 hiermee verlengd, of zijn dit de tekenen dat het na drie jaar wel eens klaar is voor deze MMO-shooter?

Eramis, de Fallen Kell

Beyond Light brengt ons naar de planeet Europa , waar de Fallen weer een probleem lijken te worden onder leiding van Eramis, een Fallen Kell die de kracht van de Darkness hanteert. Ze maakt gebruik van een nieuwe kracht genaamd Stasis en wil hiermee de Traveler vernietigen als wraak voor het lot van de Fallen. Het is aan jou als Guardian om de Stasis te hanteren en Eramis tegen te houden, voordat ze te sterk is om te stoppen.

Het verhaal lijkt niet erg spannend op het eerste gezicht, maar Bungie is er wel in geslaagd om het boeiend te houden. Mede dankzij de redelijke voice acting en de boeiende (maar korte) cutscenes wordt een standaardverhaal iets boven het modaal gehouden. Het is nog steeds geen meesterwerk: het niveau van de verhaalvertelling is nog steeds van een middelmatig niveau, maar het is Bungie wel gelukt om een unieke vijand te ontwikkelen die je niet na een paar minuten bent vergeten.

Een bekend probleem in de Destiny-spellen is dat de vijanden totaal niet memorabel zijn en dat het verhaal vaak erg miniem is. Er wordt in Beyond Light een duidelijke en begrijpelijke motivatie gegeven aan de slechterik, ook al is het erg basaal en komen er geen echte emoties bij kijken. Het is nog steeds een schurk die krachten wil en verslagen moet worden door de speler. Ik ben in ieder geval blij dat ik na het spelen en bij het schrijven van de review de naam nog weet van de vijand, wat al een flinke stap omhoog is.

Het hoofdverhaal van Beyond Light zal je in ieder geval een aantal uren bezig houden: ik was zelf zo’n vijf uur zoet ermee, maar ik heb tussendoor ook andere Events uitgevoerd. Als je wil, kan je er waarschijnlijk binnen drie a vier uur doorheen schieten. Het is geen vetpot, maar het vult de singleplayer ervaring weer een klein beetje aan. Uiteraard speel je Destiny 2 niet voor het singleplayerverhaal, maar ik kom zo terug bij de rest.

Europa

Allereerst was ik niet kapot van de nieuwe planeet. Het gaat om een koude planeet die bedekt is met ijs en sneeuw, wat het voor mijn gevoel eentonig maakt. Na een aantal uren spelen kon ik echter de schoonheid erachter wel zien. Het is niet de mooiste planeet uit het spel, maar je hebt zeker een aantal mooie uitzichten en gebouwen die zeker niet misstaan in dit universum.

De planeet voelt groot aan, groter dan de maan van Shadowkeep. Dit komt gedeeltelijk wel omdat er veel grote vlaktes zijn waar niets gebeurt: er zijn uiteraard wel chests en events te vinden, maar ik had vaak het gevoel dat ik minutenlang aan het wandelen was in grote leegtes. Je kan uiteraard gebruik maken van Fast Travel of van jouw voertuig, maar de planeet voelde hierdoor dood aan. Je kan zeggen dat dit de bedoeling was van Bungie – het is natuurlijk een ijsplaneet – maar naar mijn idee hadden ze Europa meer kunnen vullen. Meer Events, meer gebouwen, meer plekken waar vijanden spawnen.

Wat ik wel mooi vindt aan Europa zijn alle verhogingen, van bergen tot hoge gebouwen. Het lijkt op een echte planeet, ook al zou je er niet graag willen zijn. Puur op gameplaygebied is het ook een functionele planeet, met een aantal hotspots waar je goed kan grinden en waar events te vinden zijn. Opvallend is wel dat de opbouw van Europa en de maan van Shadowkeep veel op elkaar lijken. Misschien ben ik gek, maar het viel mij op dat de hoofdbasis en de manier waarop je die kan verlaten identiek waren aan die van Shadowkeep….toeval?

In ieder geval is Europa een prima planeet die zijn functie goed voldoet. Ik zal het geen schoonheidsprijs geven qua design en de grote leegtes lijken mij onnodig, maar het is geen enkel moment frustrerend voor mij geweest.

Stasis en de Darkness

Waar het leuke van Beyond Light begint is natuurlijk de Stasis, de nieuwe kracht die je kan ontgrendelen. Aan het einde van de Campaign ontgrendel je de Darkness subclass, waarmee je Stasis kan gebruiken. Door het verhaal heen heb je steeds korte stukken waarin je deze krachten kan gebruiken, wat werkt als een heerlijke teaser. De Stasis krachten zijn ook erg leuk om te gebruiken: niet alleen krijg je een nieuwe Super, maar ook worden jouw granaat, Rift en melee-aanvallen veranderd.

Stasis is een ijskracht, waarmee je vijanden kan bevriezen en uit elkaar kan knallen. De granaat bouwt een ijsmuur op die tegelijkertijd schade toebrengt, terwijl de Superaanval jou een staf geeft met ijskrachten en extreem destructief is. Met deze staf kan je hordes vijanden bevriezen, om ze vervolgens met de alternatieve aanval in duizend stukjes te exploderen. Het voelt ontzettend machtig aan, al moest ik in het begin wel uitvogelen hoe het precies werkt. Pas later begreep ik dat de alternatieve aanval een shockwave is die bevroren vijanden schade toedient. Als je dit eenmaal weet, ben je haast onoverwinnelijk in Stasis modus.

Wat Stasis vooral doet, is jou als speler een machtig gevoel geven. Dit valt goed in lijn met wat Bungie in gedachte heeft, want Destiny 2 is bedoeld als een absolute powertrip als het aankomt op de Superaanvallen. Ik ben er nog niet over uit of ik de Darkness subclass blijf gebruiken, maar ik kan me voorstellen dat spelers die als een levensvatbare optie zien om hun personage naar te veranderen.

Destiny Content Vault

Wat spelers minder leuk zullen vinden, is de Destiny Content Vault. Bungie heeft besloten om bij de release een groot deel van de content in de kluis te stoppen. Dit betekent dat de planeten Io en Titan, maar ook gebieden van Curse of Osiris en Warmind en de bijbehorende missies/raids verdwijnen van de kaart. Geen paniek, want het is de bedoeling dat de content in verschillende cyclussen wordt aangeboden. De content van Beyond Light – inclusief een nieuwe Raid en verschillende strikes – worden nu op de voorgrond gezet, maar dit zal later weer vervangen worden door andere content. Het lijkt er namelijk ook op dat drie Strikes uit de eerste Destiny weer terugkomen, wat leuk is voor de echte fans.

Waardige DLC

Al met al is Beyond Light een waardige DLC met een hoop nieuwe content. De planeet Europa is gevuld met missies, Strikes en Raids en het nieuwe verhaal is gelukkig interessanter dan zijn voorgangers. De prijs van dit pakket is wel stevig – €40,- voor de standaardversie en €59,99 voor de Deluxe Edition – maar fans van Destiny 2 zullen dit ervoor over hebben. Heb je alleen de gratis versie en wil je graag upgraden naar meer content, dan is Beyond Light een prima begin. Al met al een geslaagde uitbreiding en hopelijk blijft Bungie op dit pad verder gaan!