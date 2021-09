Review: Deathloop

Deathloop is een game die je moet ervaren om te geloven. Als je eenmaal in de wereld wordt meegezogen, is het de beste spelervaring van dit jaar. Maar wat is Deathloop precies?

Een oneindig herhalende dag

Om te beginnen zal ik kort de situatie uitleggen: je wordt wakker met een gigantische kater, op een voor jou onbekend eiland. Je hebt blijkbaar zoveel gedronken dat jij je eigen naam niet eens kan herinneren.. of zelfs wie je bent.

Al snel kom je erachter dat er stukken tekst voor je ogen ronddansen, die tegen je lijken te praten. De teksten herinneren jou eraan dat je Colt heet en helpen je op weg, aangezien je geen idee heb wie je bent en wat je moet doen.

Ook merk je snel dat je niet op een normaal eiland zit. De speler zit vast op Blackreef eiland, een mysterieus gebied dat wel iets heel merkwaardigs heeft: als Colt namelijk sterft óf een hele dag doorkomt, begint de dag weer van voor af aan. Wat nog veel vreemder is dat alleen jij en ene Julianna – een dame die wel heel erg de pik op jou heeft – zich dit kunnen herinneren.

Alle andere eilandbewoners – feestbeesten die zichzelf de Eternalists noemen – kunnen zich niks meer herinneren wat er in de vorige loops is gebeurd. Zij zijn hier alleen om eeuwig te kunnen feesten, terwijl jij maar één doel lijkt te hebben: het breken van de loop.

De visionaries

Het breken van de loop is alleen niet zo simpel: wat je ook lijkt te doen, de dag lijkt zich na de avond zich weer precies te herhalen zoals eerst. Je komt er al snel achter dat je alleen de loop kan breken als je alle Visionaries op het eiland kan doden binnen één loop. Lukt het jou niet om ze in één loop te doden, dan begint de dag weer opnieuw en zijn de Visionaries weer terug op hun plek, ongewis van hun lot in de vorige loop.

De Visionaries zijn zeven figuren die naar het eiland zijn gehaald vanwege hun unieke kennis of vaardigheden. Ze zijn even getalenteerd als excentriek: het zijn stuk voor stuk rare snuiters, die gevaarlijke krachten met zich meebrengen. Het zijn allen stuk voor stuk unieke personen met hun eigen motivaties, achtergronden en rarigheden. Het zijn boeiende personen, met allemaal een interessant verhaal en uitgediepte persoonlijkheden.

Niet alleen zijn het gave personages; ze hebben ook allemaal hun eigen patroon. Hier wil ik niet al te veel over verklappen – net als de rest van het verhaal – maar ze hebben allemaal hun eigen krachten en zwaktes waar je rekening mee moet houden en kan uitbuiten.

De patronen verschillen ook per dagdeel waar je in zit en ook met wat jij allemaal doet in een loop. Zo kan je hun gedrag, patroon én locatie manipuleren, om ze precies te krijgen waar jij ze wil. Precies daar ligt het hart van Deathloop.

Manipuleren tot de perfecte loop

Om even een stap achteruit te doen, wil ik eerst wat uitleggen over hoe Deathloop op mechanisch niveau werkt. Blackreef bestaat uit vier districten: Karl’s Bay, Updaam, The Complex en Fristad Rock. Je kunt ieder district bezoeken in de ochtend, middag, avond en nacht. Per dagdeel zijn de gebieden weer uniek: de plaatsing van vijanden en bewakingsapparatuur is anders, maar ook het gedrag en de plaats van de Visionaries zijn weer anders. Als je het einde van de nacht haalt, begint de volgende ochtend weer en begint de loop uiteraard weer opnieuw.

Het is dus aan jou om uit te zoeken hoe je alle Visionaries zo kan manipuleren, dat je ze in één loop kan ombrengen. Uiteraard zal dit in het begin niet mogelijk zijn: niet alle Visionaries zijn in elk dagdeel te vinden en je komt dagdelen te kort om ze allemaal om te leggen. Gelukkig heb jij één groot voordeel wat de rest niet heeft: informatie.

Hoewel jij al jouw spullen kwijtraakt na een loop (tenzij je ze infused met Residuum, waar ik later op terugkom), behoudt je wel alle informatie die je hebt verzamelt. Je gaat dus op zoek naar de hobbies van de Visionairies, de relaties die ze onderling hebben, hun zwaktes: alles wat jou kans geeft om ze als pionnen op het bord te bewegen.

Eternalists en Slabs

Dit is minder makkelijk dan je denkt. Blackreef is namelijk een gevaarlijk eiland. Alle eternals zijn tot de tand bewapend en ook de Visionaries zijn levensgevaarlijk. Zij hebben namelijk zogeheten Slabs, mysterieuze artefacten die je superkrachten geven. De een geeft je bovenmenselijke kracht, de ander maakt je onzichtbaar, terwijl de ander je laat teleporteren.

Ook is er een zeer toffe Slab waarmee jij anderen kan weg sodemieteren, wat voor hilarische momenten zorgt. In ieder geval zorgen de Slabs er voor dat je de Visionaries voorzichtig moet benaderen, hoe je het ook wil aanpakken.

Gelukkig zijn de Visionaries niet de enige met een Slab: ook Colt krijgt al vroeg in het spel een superkracht. Hij kan namelijk tot drie keer sterven, voordat hij daadwerkelijk dood gaat. Wanneer je de sjaak bent, zal je een aantal seconden terug in de tijd terug worden gespoeld en wordt je tijdelijk onzichtbaar. Je krijgt dan nog een kans om jouw verloren Residuum – valuta om jouw wapens te kunnen behouden in een loop terug te halen. Ga je echter drie keer dood, dan stop je Slab met werken en begint de loop opnieuw.

Julianna is on the hunt

Daarnaast is er nog een ander probleem: Julianna laat vanaf het begin al merken dat ze een bloedhekel aan je heeft. Zo erg zelfs, dat ze er alles aan doet om je te doden. Ze wil kostte wat kost voorkomen dat jij jouw doel behaalt. Al snel krijg je het bericht dat Julianna op je aan het jagen is en dat is geen grap: ze komt jouw spel binnen om je neer te schieten. Het is aan jou om haar óf te vermijden, óf om haar om te leggen voordat ze jou kapot maakt.

De twist hieraan? De Julianna die in jouw spel komt, is een andere speler. Vanaf het hoofdmenu kan jij kiezen om te spelen als Colt of Julianna (Break the Loop of Protect the Loop). Wanneer je voor Julianna kiest, zal je het spel van Coltspelers binnendringen met het doel hem om te leggen.

Julianna heeft haar eigen set met krachten en wapens en het maakt voor een zeer intens kat-en-muis spel. Als een Colt ver zit in een loop en absoluut niet dood wil, kan de adrelanine enorm hoog zijn als het bericht ‘Julianna is on the hunt’ in het scherm verschijnt. Anderzijds is het enorm uitdagend om als Julianna te jagen op Colt: je kan de omgeving manipuleren en zelfs de Eternalists op Colt afsturen om zijn positie te verraden. Niet alleen dat, je kan ook van gedaante wisselen met een Eternalist, zodat je Colt op het verkeerde been kan zetten. Het is een toffe modus, wat mij nog het meeste laat denken aan invasions van Dark Souls.

Rondsluipen als een dief….

Hoe jij dit allemaal doet aan Colt, is aan jou. Uiteraard is rondsluipen de meest veilige manier: Colt kan wel wat klappen hebben, maar veel vijanden tegelijkertijd is al snel een probleem. Het voelt ook wel natuurlijk aan in een game van Arkane om te kiezen voor de clandestiene stijl, aangezien de ontwikkelaars bekend zijn van de Dishonored-serie.

Je krijgt de nodige tools om als een dief in de nacht rond te sluipen: uiteraard zijn er basisdingen als stealthkills, maar je krijgt ook de ‘hackamajig’: een hackapparaat waarmee je apparatuur kan manipuleren. Hiermee kan je vijandelijke turrets onklaar maken of voor jou laten werken, dichte deuren mee openen, of een telefoon laten afgaan om zo vijanden af te leiden.

Je kan ook de Slabs gebruiken, uiteraard. Een zeer logische optie om jezelf tijdelijk onzichtbaar te maken, maar je kan ook teleporteren om van dak naar dak te springen. Ook heb je de kans om stille wapens te vinden, zoals een nagelpistool en een pistool met een geluidsdemper.

Het sluipen in Deathloop is zoals verwacht, zeer bevredigend. Hoewel ik in het begin dacht dat de vijanden niet slim genoeg waren, kunnen ze uiteindelijk erg gevaarlijk worden en je van grote afstand zien. Ze zullen anderen om hulp vragen via radio’s of met grote wapens op je gaan jagen als ze weten dat je er bent. Dit kan voor intense situaties zorgen als je op het verkeerde moment wordt gezien en het halve eiland tegen je wordt gekeerd.

Het was voor mij wel even wennen om rond te sluipen in een first-person spel, maar al snel leer je dat je niet te behoudend moet spelen. Het rondsluipen wordt juist gaaf als je risico’s neemt, van dak naar dak springt om uit het zicht te blijven en om alternatieve routes te zoeken. Is de hoofdweg te druk? Er is altijd wel een andere weg naar jouw doel.

…Of rondknallen als Rambo

Als sluipen niet jouw ding is of als je gezien wordt tijdens het sluipen, dan heb je nog altijd een groot arsenaal aan knalijzers om jezelf te verdedigen. Hoewel ik eerder zei dat een spel van Arkane wel moet draaien om sluipen, is het schieten in Deathloop wel zeer, zeer bevredigend.

De wapens hebben allemaal een unieke look en feel. Hoewel er maar een paar soorten wapens zijn, verschillen ze onderling doordat ze allemaal unieke attributen hebben. Je hebt machinegeweren die sterker worden naarmate je schiet, maar ook een wapen dat kan transformeren tussen een Uzi en twee pistolen. Hoe meer je rondzoekt op Blackreef Island, hoe gaver de wapens worden die je vindt.

In combinatie met de geweldige DualSense is het knallen gewoonweg een genot en kan ik niet anders dan glimlachen als ik Eternalists omver maai met een pistool dat ontploffende kogels afvuurt, of perforeer met een machinegeweer die blijft schieten tijdens het herladen. De DualSense is echt een meerwaarde in de gehele ervaring: van jouw eigen voetstappen die je onderin de controller voelt, tot de heftige feedback van zwaardere wapens. Het schieten is zó goed, dat ik in de eerste uren het gevoel had dat het sneaken werd ondergesneeuwd hierdoor.

Leer het eiland kennen

Dit komt voornamelijk omdat je in het begin de Districts nog niet zo goed kent. Je kent de routes niet, je weet nog niet wat voor geheimen er allemaal zijn. Hoe langer je speelt, hoe meer je erachter komt hoe briljant de levels zijn opgebouwd.

Het is allemaal zo natuurlijk, maar ook zo slim in elkaar gezet dat pas na een aantal uren waardeert hoeveel gedachte er allemaal achter zit. Van open ramen die je kunt betreden om zo een stuk straat af te snijden, tot daken die net dicht genoeg bij elkaar liggen om als pad te kunnen misbruiken, maar ook de ogenschijnlijk onbetreedbare wegen die meer in zich hebben dan je denkt.

Een goed voorbeeld is het gebouw waar de Visionary Charlie zich in bevindt. De eerste keer zal je via de hoofdingang naar binnen gaan en zeer methodisch – of met alle wapens die je hebt – de Eternalists uitschakelen. Als je echter goed oplet, zijn er ook alternatieve routes te vinden die jouw ervaring heel anders maken.

Je kunt dan hele stukken afsnijden door slim te teleporteren en het gebouw vanuit een hele andere hoek betreden. Dit is niet alleen om sneller bij de Visionary uit te komen, maar ook om nieuwe geheimen te onthullen. Wat dacht je van een robot die jou kan helpen om het hele gebouw uit te moorden? Of een geheime route die je achter een Visionary kan krijgen? Het is aan jou om dit allemaal uit te zoeken.

Meester het spel

Dit is waar hét grote plezier ligt van Deathloop: je moet de districten meester worden. Jij moet alle geheimen ontrafelen, de routes van de vijanden komen te weten en wat de Visionaries allemaal doen. In het begin duurt het eeuwen voordat je eindelijk op je locatie terecht komt, maar na de nodige uren ga je extreem efficiënt aan het werk. Je weet precies waar je moet zijn en hoe je er moet komen.

Dit klinkt alsof Deathloop heel repetitief is en in zekere zin is dat ook waar. Dit is juist zó tof aan het spel! Je moet er beter in worden, je moet er meester in worden en beter nog: je leert elke loop meer en je krijgt steeds meer mogelijkheden en opties. Je vindt gavere wapens, nieuwe invalshoeken om jouw problemen te benaderen, terwijl Julianna jouw spel in kan komen om op je te jagen.

Je zoekt ondertussen ook naar Residuum, zodat jij wapens kan behouden in een loop. Als je dus eindelijk een gave shotgun hebt gevonden, moet je in leven blijven – en je Residuum behouden – om dit wapen te kunnen blijven gebruiken. Niet alleen dat: de Eternalists worden na elke loop steeds sterker. De weerstand wordt steeds groter en de drang om niet gezien te worden steeds groter.

Wees een detective

Het is een ervaring die ik nog niet eerder heb gehad in een spel: ik werd meezogen in de intriges en de mysteries uit de game. De personages zijn boeiend en hilarisch. Julianna en Colt hebben fantastische stemacteuren: ik volgde elk dialoog en ik wilde heel graag weten wat hun relatie was en waarom Julianna Colt zo haat.

Ik wilde maar blijven spelen om meer te ontdekken, meer te horen, meer te zien en als een detective clues te vinden. Ik had uiteindelijk zelfs een schrijfbord naast mij om allerlei namen en locaties op te schrijven als een gestoorde samenzweringsdokter! Het is bizar dat een game je zo erg kan meeslepen dat iemand dat gaat doen en het getuigt alleen maar van hoe goed Deathloop is.

Gelukkig heeft Arkane ook gedacht aan de minder gestoorde mensen: jouw progressie wordt keurig bijgehouden in dossiers. Jouw doelen worden onderverdeeld in verschillende quests die je kunt volgen. Er wordt ook bijgehouden waar je heen moet en in welk dagdeel. In het begin kan je nog gemakkelijk de waypointer volgen, maar uiteindelijk worden jouw doeler iets vager en moet je meer zoeken.

Toch vind ik dat Arkane wellicht iets té voorzichtig is geweest. Het is een kwestie van smaak, maar ik had het graag gezien als de hand van de speler iets meer los was gelaten. In de eerste twee uur wordt je hand hard vastgehouden, wat voor mij wat verstikkend aanvoelde. Uiteindelijk worden de teugels losser gemaakt, maar toch had ik het graag willen zien dat je nog iets losser was gelaten. Dit kan echter per persoon verschillen, dus dit is meer een persoonlijke opvatting.

Blackreef is prachtig én groovy

Wat ook meewerkt is dat Deathloop een prachtig spel is om te zien. Zelfs in de Performance mode op de PlayStation 5 is Blackreef een lust voor het oog. De meer cartoony stijl zorgt voor een kleurrijke vibe, wat perfect past in de toon van het spel. De gestoorde Visionaries, de stoere Colt en de hilarische Eternalists passen perfect bij de artstyle. Het ‘popt’ allemaal en omdat Deathloop zichzelf niet al te serieus neemt, worden de bizarre personages des te vermakelijker.

Dit wordt allemaal versterkt door het uitmuntende geluid. Alles in het spel klinkt overtuigend en scherp. De stemacteuren zijn vrijwel allemaal geweldig, de geluiden van de wapens knallen echt uit jouw speakers, maar ook de subtielere geluiden als voetstappen klinken allemaal perfect.

De echte kroon op dit werk is de muziek. Van de spannende spythrillermuziek als je sluipt tot de onstuimige jazzmuziek als de hel losbreekt, het past allemaal perfect bij de gehele stijl. Als je wordt gezien en de snell drums en de groovy baslijn begint te spelen, heb je al helemaal zin om je wapen leeg te knallen tegen de schreeuwende horde tegenover je. Als Deathloop één prijs verdient, dan is het wel de soundtrack. Ik ga hier zeker vaker naar luisteren thuis!

Een overduidelijke kanshebber voor de GOTY

Deathloop is een unieke, intrigerende en prachtige ervaring die zich niet snel in een hoekje laat duwen. Een FPS roguelike klinkt wellicht niet zo bijzonder, maar alle subtiele eigenaardigheden maken dit een spel dat ik niet snel zal vergeten. Ik durf zelf te zeggen dat Deathloop makkelijk de kans maakt op Game of the Year-awards van verschillende websites; in ieder geval zie ik het als hét spel van 2021.

Als ik echt moet muggenziften, dan had ik graag willen zien dat Arkane de speler iets meer los had gelaten. Ook had ik graag meer gewild van dit: ik kon het spel uitspelen na 17 uur. Wellicht is dit juist een goed iets. Als je wil dat een spel langer duurt, dan moet het wel goed zijn, toch?

Uitgever: Bethesda

Releasedatum: 20-8-2021

Platforms: PC, PlayStation 5

Gespeeld op: PlayStation 5