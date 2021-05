Review: Days Gone(PC)

Twee jaar geleden kwam Days Gone uit voor de Playstation 4. De game werd erg gemixt ontvangen, er zijn vijven uitgedeeld, maar ook achten en negens. Helemaal niet verkeerd natuurlijk. Days Gone heeft zelfs wat prijzen mogen ontvangen! Nu twee jaar later mogen ook PC-eigenaren aan de slag met de spannende avonturen game. Wij zijn eens uitgebreid gaan kijken of de game twee jaar later nog net zo goed is, nog beter op de krachtigere PC of dat het de (melk)tand des tijds niet heeft doorstaan.

Zoals gebruikelijk is met een zombieverhaal begint het bij een vervelend virus. Hoe het precies is ontstaan en waar het vandaan komt is niet duidelijk, maar het grijpt razendsnel om zich heen. Het resultaat is een agressief, moordlustige mutatie van de mens die maar al te graag de overgebleven levende wilt grijpen. Deacon St. John, zijn vrouw Sarah en makker Boozer zijn ook buiten op het moment dat het losbarst en proberen een weg uit de stad te vinden. Het noodlot slaat alleen toe wanneer Sarah gestoken wordt door een verdwaald kind die hevig in paniek is. Met moeite krijgen ze het voor elkaar om haar bij een van de laatste helikopters te krijgen, maar Deacon en Boozer kunnen niet mee.

Het is ze gelukkig goed afgegaan, want een leuke cinematic en twee jaar later zien we het duo weer verschijnen, rondrijdend op dikke motoren door de woeste landschappen van Oregon, waar we ook voor het eerst echt in aanraking komen met de zombies, welke ook wel Freakers genoemd worden, een naar mijn idee vreemde naam. Het komt een beetje ongeïnspireerd over, zelf zou ik ze bij een gebrek aan beter simpelweg ‘zombies’ blijven noemen. Afijn, nadat jullie de eerste groep met Freakers hebben overleefd kom je de volgende vijand tegen: Rippers. Deze kaalgeschoren occultisten moeten niks weten van jullie rondscheurende gasten. Boozer wordt onderschept en hevig toegetakeld met een gasbrander, waardoor hij voorlopig niet meer kan rijden. Tijd voor Deacon om opzoek te gaan naar de juiste medicijnen om zo verder te kunnen met jullie tripje.

Door de bomen het bos niet zien

Mochten we ooit in het echte leven een apocalyptische gebeurtenis mee maken waardoor we op overleven in het wild zijn aangewezen ben ik bang dat ik het niet extreem lang ga volhouden. Vermoedelijk pak ik een verkeerde paddenstoel waardoor ik snel het loodje leg. Puntje bij paaltje denk ik ook niet dat ik het in me zou hebben om een horde met zombies, of Freakers, aan te kunnen. Zelfs er om heen sluipen zou me niet goed af gaan. Gelukkig is onze protagonist Deacon extreem handig in het wild. De motormuis is gelukkig niet bang en weet ook wel wat van plantjes en dieren af, en als kers op de taart het ook een ware MacGyver! Ik zou me fijn voelen om met Deacon samen te moeten overleven, zijn extreem korte lontje even daar gelaten.

Al deze handige trucjes zijn superhandig in de wijde wildernis waar je verblijft, je gaat ze nodig hebben! Het verhaal speelt zich, zoals gezegd, af in een bosrijk gebied van Oregon. Het is een mooie open wereld waar in je erg vrij bent om te gaan en staan waar je maar wilt. Het rondreizen doe je door je motor te pakken, waar je veel van je in-game tijd op zal spenderen, wat absoluut geen straf is. De bossen zien er onwijs goed uit en er is veel aandacht besteed aan details: bomen hebben veel reliëf, modder spat mooi omhoog achter je motor na een regenbui Je bent met je motor gelukkig niet verplicht om op de weg te blijven en kunt mooi off-road op avontuur. Ik vond het heerlijk om rond te racen en op zoek te gaan naar kleine kampjes, planten verzamelen of jagen op dieren (kom ik straks op terug). Zoals menig openwereld game kun je fast travelen, dus snel van A naar B, mits je de gebieden hebt ontdekt, maar ik vond het helemaal geen straf om zelf naar de verschillende locaties te rijden.

Mocht je echter zijn zoals ik ben, dus willen stoppen voor elk plantje, vraagteken of andere aanduiding dat er iets te doen is, dan zul je er lang over doen voor je door het verhaal heen bent. Er is zo onwijs veel te zien en te verzamelen onderweg, het is een behoorlijke kluif werk om dit telkens te blijven doen. Maar wat kan je nu met alle die planten en andere spullen die je onderweg vindt?

Zomerkamp

Naast de kleine tentjes die je vind onderweg zijn er ook verschillende grotere kampen opgebouwd. Mensen zoeken elkaar natuurlijk op in tijden van crisis en samen sta je vele malen sterken. Zo heeft Deacon zich in het verleden al vaker in deze kampen van zijn -ahem- beste kant laten zien om zo gebruik te kunnen maken van diens diensten en handelaren. Want natuurlijk wilt men nog een beetje kunnen verdienen in deze tijden van nood. Voor mij hartstikke fijn, want hoe moet ik anders aan wapens en benzine komen als ik niet genoeg in de buitenlucht kan vinden. Wat ik overigens erg bijzonder vond is eigenlijk alle kampen veelal uit andere bikers bestaat. De garages zijn op motoren ingericht, het zijn bepaalde types en iedereen rijd wel op z’n veredelde brommer rond. Niemand heeft interesse in een busje, waarin je iets meer bedekt zit tegen zombies? Alright. Een sedan die minder herrie maakt dan je grote chopper? Ieder z’n ding!

Waar ik even aan moest wennen was aan het camp credits-systeem. Zoals ik al zei kun je door klusjes te doen kun je ‘geld’ verdienen. Dit is alleen geen fysieke valuta, want wat heb je nog aan dollars als er geen normale wereld meer is. In plaats daar van verdien je camp credits, wat neer komt op een getal wat wordt bijgehouden die je kunt inwisselen van diensten en producten binnen dat specifieke kamp. Op zich best een prima systeem, maar ik had in eerste instantie niet door dat dit per kamp opnieuw op telt, waardoor ik van een koude kermis thuis kwam toen ik met mijn 10,000 credits uit het ene kamp bij de ander wapens wilde scoren. Als je uiteindelijk overal wat klusjes gedaan hebt is het geen enkel probleem meer, maar na een tijdje bij de het ene kamp te zijn geweest was dit een kleine domper.

Maar hoe kun je nu deze camp credits verdienen, vraag je je af. Daarvoor haal ik weer aan wat ik eerder al aangaf, dat er onderweg veel verschillende plantjes en spullen te vinden zijn. Alle planten die je vind en vlees wat je van het rondlopende wild kunt halen kun je bij de keuken achterlaten, waar je dan een x-aantal credits voor kunt verdienen, evenals aanzien en respect binnen het kamp. Het kan dus erg lonen om soms wél die extra lange route te nemen om wat meer planten uit de grond te trekken! Daarnaast hebben de verschillende leiders van het kamp nog wel eens een leuk klusje voor je. Denk aan het terughalen van gestolen goederen, boeven die mensen uit het kamp iets hebben aangedaan ‘vangen’ of het vinden van materiaal wat hard nodig is. Het zijn leuke zij-missies die je weer naar nieuwe plekken op de kaart brengen!

Biker

Ik kan me voorstellen dat je de game niet alleen wilt spelen om bloemetjes te plukken en om een doosje medicijnen te zoeken in een verloren stadje. De wereld is overrompeld door zombies! Tijd om ze overhoop te schieten en van compleet te vernietigen! En daar, krijg je meer dan genoeg de mogelijkheid voor. Deacon is namelijk een oud-soldaat en is daardoor erg behendig met verschillende wapens (naast dat hij dus ook al een heuse MacGyver is!). Er is een flink arsenaal aan wapens te vinden, al is mijn favoriet door de hele game de kruisboog geweest. Ik hou zelf ook erg van het rondsluipen en een kruisboog is dan erg doeltreffend en geruisloos. Maar komt er een horde met Freakers op je af, dan is er niets fijner dan je machinegeweer pakken en de monsters terug naar waar ze vandaan komen te schieten.

Deacon weet ook goed van zijn omgeving gebruik te maken. Het is dan ook wel raadzaam, vertel ik uit ervaring, om vooraf goed je omgeving te verkennen voor je met een grotere groep aan de haal gaat. Stomweg beginnen te schieten en hopen op het beste werkt niet. Je kunt vooraf vallen zetten op handige plekken, je voorraad met Molotov Cocktails vast aanvullen en kijk of je ergens explosieven ziet liggen. Een goed geplaatst schot op een met oliegevulde vrachtwagen zal je vast goed helpen!

Onze favoriete biker krijgt naarmate je vordert ook de mogelijkheid om zichzelf en de spullen die hij draagt te verbeteren. Dit is beide vrij basaal en voegde naar mijn idee weinig toe. Je krijgt een aantal items die je kunt maken, zoals een honkbalknuppel met spijkers er aan. Leuk, maar volgens mij zijn er wel meer dingen in elkaar te flansen. Als ik zie staan dan craften een onderdeel is van een game hoop ik altijd op iets meer dan tijdens een wat pleisters maken en spijkers in een knuppel slaan. Ook kunnen we een beetje aan Deacon sleutelen. Naarmate hij genoeg XP heeft verdiend kun je wat vaardigheden verbeteren., maar ook dit vond ik vrij mager. Een soortgelijk rollenspel element toevoegen is wel leuk, maar dan moet het wel écht effect hebben. Extra planten kunnen vergaren is leuk, maar doet niet zo veel. Een pijl van je kruisboog terugkrijgen is misschien midden in een gevecht handig, maar je kunt ook achter je dekking nieuwe pijlen maken. Het is dus leuk dat je het gevoel krijgt dat je progressie maakt, maar eigenlijk doet het niet zo veel.

Vs. Playstation

Mocht je de Playstation 4 versie al gespeeld hebben, of er bekend mee zijn, en nu de PC versie willen proberen dan is het natuurlijk fijn om te weten wat er precies allemaal veranderd is. We kunnen daar vrij kort over zijn; nauwelijks iets. De grootste verandering is dat het vele malen soepeler loopt, de PC versie draait met gemak op minstens 60fps, waar de Playstation 4 (pro) maar 30fps haalde.

Op grafisch gebied is er eigenlijk niks veranderd, wat natuurlijk wel jammer is. Nu we technieken als Ray Tracing hebben zou het mooi zijn als dit was toegevoegd, het bied namelijk een behoorlijke extra dimensie op lichtval en bepaalde details. Het enige wat er nu veranderd is, zijn wat textures en wat scherpere beelden. De drawing distance is ook wat beter geworden, wat er voor zorgt dat je in de verte meer details ziet, zoals gras en bomen tegen een heuvel aan, of een huisje waar alles op en aan zit. Dit is tijdens het rondrijden erg leuk, maar het is zeker niet storend, al helemaal niet als je er niet bewust op gaat letten.

Verdict

Er zitten zeker wat haken en ogen aan de game, maar ik heb me onwijs goed vermaakt met de avonturen van Deacon. Om de vraag uit de inleiding te beantwoorden: ik vind dat de game het tandje des tijds absoluut heeft doorstaan, ook gaat het maar om twee jaar. Mocht je echter de Playstation 4-versie al hebben en de framerate maakt je niet zo heel veel uit, dan is het niet de moeite waard om Days Gone opnieuw te scoren. Wat aangescherpte randjes zijn leuk, maar niet waard om opnieuw de volle mep voor te betalen. Ben je echter opzoek naar een actievolle titel met een interessant verhaal, dan moet je deze zeker scoren! Voor je het weet ben je bloemetjes aan het plukken terwijl er een schreeuwende massa ondoden op je af komt stormen.

Uitgever: Sony

Ontwikkelaar: Bend Studio

Releasedatum: 17 mei 2021

Platforms: Playstation 4, PC

Gespeeld op: PC