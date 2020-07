Review: Command & Conquer Remastered

In den beginne was er een genre in de wereld van videogames. Dit genre heette Real Time Strategy, in het kort RTS. De wortelen ervan lagen in de jaren ’80, maar Blizzard maakte het genre in 1994 al populair. Westwood Studios deed daar in 1995 nog een schepje bovenop met Command & Conquer en volgde dit op met Command & Conquer: Red Alert in 1996. In 2020, 25 jaar na dato, heeft EA een remaster uitgebracht van Command & Conquer en Command & Conquer: Red Alert. Het RTS genre is inmiddels vervangen door MOBA’s als DOTA 2 en League of Legends, dus de vraagt luidt: Kan Command & Conquer Remastered nog mee na bijna drie decennia?

Mijn nostalgie

Het valt niet te ontkennen dat Command & Conquer een enorme impact heeft gehad op de game industrie. Men kan zeggen dat Blizzard het beter heeft gedaan met Starcraft, maar er is altijd iemand die de weg moet leggen voor de anderen. Persoonlijk had ik Command and Conquer: Red Alert Retaliation op de PlayStation 1, wat een verschrikkelijke port bleek te zijn. Het maakte mij als kind niet uit dat de framerate naar 1 fps dook als het te druk werd, ik genoot intens van de gameplay en de algehele sfeer. Het zorgde ervoor dat ik in aanraking kwam met Red Alert 2 op de PC, mijn favoriete strategiespel aller tijden. Ik zal dus eerlijk zijn dat ik mij zeer nostalgisch voel naar het spel én de franchise. Ik weet dan ook zeker dat Command and Conquer Remastered dan ook voor mensen als ik bedoelt is; een spel willen spelen uit de oude tijd, zonder dat je tegen de vervelende problemen aanloopt die je krijgt bij het spelen van decennia oude spellen.

Opgepoetse graphics

Dat wil niet zeggen dat studio Lemon Sky Studios en Petroglyph Games hun uiterste best hebben gedaan om beide spellen zoveel mogelijk op te poetsen. Het eerste wat namelijk opvalt is dat de graphics flink opgepoetst zijn, met zelfs de optie tot een 4K resolutie.

Hoewel de graphics uiteraard nog steeds lekker ouderwets zijn, is het flink opgepoetst en kan je alle details zien op de gebouwen en jouw units. Je kan in- en uitzoomen, wat ook erg fijn is tijdens het spelen én om alle details goed te bekijken. Beide studio’s wilden niet teveel veranderen aan de look van het spel, maar het wel zo maken dat het ook in 2020 acceptabel is om naar te kijken. Bekijk hieronder de verschillen:

Nieuwe soundtrack, oude componist

Niet alleen dat, de muziek is ook flink aangepakt. De soundtrack van de Command and Conquer-spellen zijn legendarisch en de studio wilde dit zeker zo houden. Ze hebben daarom Frank Klepacki ingehuurd, de componist van de originele soundtrack, om een volledig geüpdate playlist te maken. Het resultaat ervan is geweldig; tijdens het schrijven van deze review staat de muziek hard aan op mijn koptelefoon en het is geniaal in elkaar gezet. Ook hier merk je dat ze graag een modern sausje wilden geven aan de Remaster, zonder teveel te veranderen aan het originele geluid. Wil je de muziek zelf luisteren, ga dan naar de officiële website. Niet alleen de muziek is gemoderniseerd, maar ook de geluidseffecten; explosies, geweerschoten en het geschreeuw van jouw stervende soldaten klinken helder en hard door jouw geluidsinstallatie.

Originele FMV’s

Een andere grote verandering zijn de iconische cutscenes. Command & Conquer staat bekend om de video’s met echte acteurs die nog het meeste aanvoelen als een cheesy B-film. Ze maakte gebruik van Full Motion Videos, iets wat onder andere door Westwood Studio een tijdelijke hype werd gemaakt. Hier hebben ze ook niets aan veranderd, behalve dat ze de resolutie hebben opgeschroeft en de framerate hebben verbeterd. Dit was een zeer lastige klus, omdat veel van het originele filmmateriaal miste. Als je hier meer over wil weten, kan je het beste het interview met Polygon lezen. Het verschil kan je zien in de onderstaande video:

Zoals je kan zien, is er het nodige poetswerk gedaan. Het neemt echter niet weg dat de video’s nog steeds van erg lage kwaliteit zijn en zeer ‘modderig’ eruit zien. Ik betrapte mijzelf erop dat ik cutscenes al snel wegklikte, ook omdat het geluidsniveau tussen het spel en de filmpjes dramatisch is. Ik moest mijn geluid erg hard zetten in het spel – zelfs met alle audio sliders op 100% – wat ervoor zorgde dat de cutscenes keihard door mijn boxen knalde. Ik waardeer de moeite die erin is gestoken om de originele video’s in ere te houden, maar het is één van de elementen die door de ouderdom meer als melk is dan wijn.

Subtiele gameplay veranderingen

Dit zijn de grote veranderingen die je direct merkt; de andere veranderingen liggen allemaal iets dieper. Zo kan je je het niet voorstellen, maar in het originele spel kon je geen queue maken om soldaten te maken; je moest ze dus één voor één maken. Nu kan je gerust 20 soldaten in de wachtrij zetten, zodat je niet continu hoeft te klikken mocht je een groot leger willen maken. Je kan ook uit meerdere categorieën tegelijkertijd bouwen, iets wat voorheen ook niet mogelijk was. Ook zijn de menu’s zo aangepast dat ze wat moderner aanvoelen én kan je meerdere soorten commands geven aan jouw troepen, wat het spel allemaal een stuk minder ouderwets laat aanvoelen.

Geen veranderingen? Geen probleem!

Mocht je toch enorm wars zijn van al deze veranderingen en wil je echt het origineel spelen, of wil je een combinatie ervan spelen? Dat kan! De menu’s zijn gevuld met aanpassingsmogelijkheden. Wil je de originele graphics? Druk dan op spatie en viòla, het spel transformeert direct van graphics stijl. Wil je toch de originele muziek? Pas het gewoon aan in het menu. Wil je toch de originele besturing? Dat is ook mogelijk! Zo is er voor ieder wat, wat het allemaal nog een stuk beter maakt.

Alle missies, inclusief online Skirmish

Ook niet onbelangrijk is dat de Command & Conquer Remastered alles bevat van Command & Conquer en Command & Conquer: Red Alert, inclusief de missies uit de PlayStation 1-versie. Het is ook erg leuk dat ze in beide spellen een Skirmish Mode is geïmplementeerd, iets wat in het originele spel niet zat. Deze kan je zowel offline als online spelen, iets wat de waarde van het gehele pakket alleen maar verhoogd.

Bedoelt voor de nostalgische speler

Om terug te komen op mijn originele punt: Command & Conquer Remastered is bedoelt voor spelers met een nostalgisch gevoel richting de franchise en/of het genre. Dit komt omdat de ontwikkelaars met alle zorg zo min mogelijk hebben willen veranderen aan de kern van het spel. Dit is zeer voordelig voor degene die veel liefde koesteren ervoor, maar voor moderne gamers zal het geheel toch allemaal te ouderwets aanvoelen. Het verhaal is afgezaagd, de FMV’s zijn niet meer van deze tijd en ook de gameplay kan erg houterig en niet intuïtief aanvoelen. Jouw soldaten zijn erg dom, wat er toe leidt dat je constant moet micromanagen. Jouw hele leger kan afgeslacht worden omdat ze bijna niet terugschieten zonder jouw orders, ze nemen te vaak een verkeerde route en lijken gewoonweg niet de juiste beslissingen te nemen. Pas als ik ‘Unit Lost’ hoor en er al meerdere van mijn soldaten dood zijn, heb ik door dat ik wordt aangevallen. Er zijn verder geen alarmbellen die afgaan of een stem die mij erover informeert als ik schade op loop en dat is erg jammer.

Ook is de gameplay zelf nog erg leuk als je ermee bent opgegroeid, maar ik kan mij voorstellen dat tieners of jongvolwassenen hier niet naar op of omkijken. Dat is helemaal niet erg: Command & Conquer Remastered is duidelijk bedoelt voor degene die zijn opgegroeid met dit spel en het graag nóg een keer willen spelen, maar dan met een mooi laagje glans erop. In dat opzicht is dit de ultieme versie je kan spelen van deze versies en is er geen enkele reden meer om terug te keren naar de originele spellen. Ik heb veel lof voor EA, Lemon Sky Studios en Petroglyph Games voor de liefde en de zorg die deze Remaster heeft gekregen en kan niet anders zeggen dat ze het perfect hebben gedaan. Dit betekent niet dat het spel perfect is; je ziet duidelijk de scheuren van ouderdom. Voor fans van de spellen is dit uiteraard niet erg, dus mocht je nostalgie koesteren ervoor is dit een must-buy!