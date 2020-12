Review: Cloudpunk – Helemaal in de wolken

‘Huh, deze game is toch al een hele tijd geleden uitgekomen, had die review er niet al lang moeten zijn?’ Dat klopt inderdaad. Als 2020 ons echter iets heeft geleerd is het wel dat lang niet altijd alles volgens plan gaat. Onder het mom van ‘beter laat, dan nooit’ en met de feestdagen voor de deur bij deze dus alsnog de review van Cloudpunk.

Gigantische wolkenkrabbers reiken tot ver boven de wolken. Even zo gigantische neonborden tonen te pas en te onpas reclame voor van alles en nog wat. De nacht lijkt onophoudelijk, iets dat overigens net zo goed geldt voor de regen. Een grote boze corporatie kijkt altijd mee en er is een kastensysteem waardoor er op de achtergrond de nodige spanningen zijn tussen rijk, arm, mens en machine. Gelukkig zijn er ook zwevende auto’s; dat dan weer wel.

Toegegeven, de alinea hierboven had net zo goed over één van de twee Blade Runner-films kunnen gaan. Dat is zowel een heel dik compliment als een klein verwijt aan het adres van Cloudpunk. De game van ION LANDS barst zowat uit z’n audiovisuele voegen van de futuristische sfeer. Daarvoor niets dan hulde. Een keerzijde is er echter ook; zo hoef je absoluut geen vernieuwende toevoegingen te verwachten aan het al bestaande pallet binnen het cyberpunk-genre.

Een stad vol karakter



Dat geldt eigenlijk idem voor het narratief van Cloudpunk. Daarin kruipen we in de huid van Rania – een nieuwkomer in de gigantische metropool Nivalus – die haar eerste dienst begint bij louche pakketbezorgdienst Cloudpunk. Als Rania zijnde is je taak simpel: haal een pakketje op en breng het naar de gewenste bestemming. Werken voor een bezorgdienst als Cloudpunk is overigens geen makkie; zo blijken de meeste bezorgers de eerste nacht vaak niet door te komen.

Het blijkt het startschot te zijn van een narratief waarbij met elke succesvolle bezorging steeds duidelijker wordt wat er precies op de achtergrond speelt. Hoewel het verhaal niet per se literair hoogstaand is, is het echter wel erg vermakelijk om te volgen. Iets wat overigens ook gezegd kan worden van een groot deel van de verhalen in de optionele zijmissies.

Het meest interessant zijn echter de karakters die het futuristische Nivalus bevolken en kleur geven, hoe bizar sommige van hen soms ook moge zijn. Zo is er bijvoorbeeld een mens die zichzelf als bewegingsloze sekspop prostitueert aan androïden, een privédetective die enkel in derde persoonsvorm- en film noir-clichés spreekt en Camus; een nogal naïeve kunstmatige intelligentie die jou gedurende je avonturen vergezeld.

Toegegeven, Camus vond ik soms een beetje irritant en lang niet alle personages zijn even goed geschreven, laat staan ingesproken. Toch vormen ze stuk voor stuk geloofwaardige bewoners van de spelwereld en brengen ze meer dan genoeg (kunstmatig) leven in de dystopische brouwerij die Nivalis heet.

Van A naar Beter

Dat is maar goed ook. Qua moeilijkheidsgraad heeft Cloudpunk namelijk weinig vlees om de botten. Je bent dan ook voornamelijk bezig met het exploreren van de stad. Verwacht dus geen spectaculaire uitdagingen; als speler ben je voornamelijk bezig om per auto van punt A naar punt B te komen. Eenmaal op punt B aangekomen ga je te voet verder om het pakketje in kwestie op het juiste adres af te leveren. Soms komt daar dan nog een kleine puzzel bij kijken.

Naast bovengenoemde elementen zijn er nog wat leuke extra’s toegevoegd. Zo zijn er tal van collectibles te verzamelen die de spelduur wat oprekken, is het mogelijk om je eigen appartement in te richten en kun je je zwevende bolide voorzien van upgrades. Die bolide moet je trouwens ook zo nu en dan onderhouden. Dat doe je door te tanken en zo nu en dan een bezoekje te brengen aan de garage om alle beschadigingen te repareren. Dat laatste geldt overigens alleen als je net zoals ik speelt als een zwevende wegpiraat.

Het gebrek aan ‘echte’ uitdaging is – tenzij je daar nadrukkelijk naar opzoek bent – overigens geen groot gemis. Cloudpunk is een rustgevende titel die het voornamelijk moet hebben van de sfeer, het narratief en de karakters. De exploratieve aard van deze game zorgt ervoor dat je daar meer dan genoeg van mee zult krijgen en bovendien meer dan genoeg tijd hebt om alles lekker rustig te laten bezinken.

Technische mankementen



‘So far, so good’ zou je dus zeggen. Helaas zijn er wel wat technische mankementen te bespeuren in deze futuristische DHL-simulator. Ondergetekende speelde Cloudpunk op een PlayStation 4. Daarbij valt vooral de regelmatige ‘pop-in’ van objecten erg op. Opmerkelijk, zeker ook omdat deze game met haar gekozen grafische stijl niet per se heel veel rekenkracht van de console lijkt te vragen.

Dat is overigens niet het enige technische probleem waar Cloudpunk mee te kampen heeft. Zo nu en dan will het namelijk wel eens gebeuren dat de framerate behoorlijk in elkaar stort. Met name wanneer je een nieuw gebied binnenkomt. Dat is enerzijds storend, maar anderzijds ook niet onoverkomelijk. Toch denk ik dat, indien je geïnteresseerd bent in Cloudpunk, je deze titel het beste kunt spelen op de PC.

Wat ook opvalt is dat je vanuit de game niet terug kunt gaan naar het hoofdmenu. Daarbovenop is het ook niet mogelijk om handmatig het spel op te slaan. Pas na wat onderzoek op het internet leerde ik dat de Cloudpunk op de achtergrond ‘auto-saves’ maakt en durfde ik de game met een gerust hart af te sluiten. Dit is opnieuw geen spelbreker, maar wel een uiterst opvallende ontwerpkeuze te noemen.

Een dystopisch uitje

Buitenom wat mankementen her en der heb ik toch een opvallend leuke tijd gehad met Cloudpunk. De game voelt als een lekker ontspannen dagje naar een verre futuristische stad. De game vervalt daarbij wel in dystopische clichés die we eigenlijk allemaal al kennen, maar wat het doet, dat doet het wel gewoon goed. Mocht je dus fan zijn van science-fiction, het cyberpunk-genre en games die de nadruk leggen op sfeer, exploratie en narratief, dan is deze titel eigenlijk een must.

Goed, als je het niet erg vindt stap ik nu weer snel in m’n zwevende wagen. Ik heb nog meer dan genoeg pakketjes te bezorgen met de feestdagen voor de deur.