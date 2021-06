Review: Clan O’Conall and the Crown of the Stag

Zo nu en dan proberen we ook nog de kleinere uitgevers extra in de spotlight te zetten door hun games onder de loep te nemen. Er zitten veel pareltjes tussen (ook mindere natuurlijk), die zich best kunnen meten met grotere namen. Ik mocht deze keer Clan O’Conall spelen, van uitgever HitGrab, een platformer geïnspireerd door de Keltische mythologie, en het komt best dicht in de buurt van een verborgen pareltje.

Een jarenlange strijd tussen mens en demonen wordt opgelost wanneer de twee leiders hun strijdbijl neerleggen. Ze vormen een vriendschap en creëren op deze manier een bijzondere kroon; de Crown of the Stag. Deze symbolische kroon blijft jaren in de familie en duidt eigenlijk een lange tijd van vrede aan, maar daar is niet iedereen het mee eens. De Mother of Demons, Caorànach, steelt de kroon van de inmiddels hoogbejaarde clanleider en laat hem nagenoeg voor dood achter. Ze kan echter nog niet de volledige kracht benutten van de kroon, de oude koning heeft namelijk een aantal kinderen die roet in het eten gooien. Ze zetten alles op alles om er voor te zorgen dat de koning het overleeft en Caorànach wordt verslagen. Hier ga jij ze mee helpen!

3-in-1

Wat de game zo uniek maakt, tot op zekere hoogte, is dat je met alle drie de familieleden speelt. Dit is natuurlijk niet de eerste game waarbij je meerdere speelbare personages hebt, maar in Clan O’Conall wissel je in real-time tijdens het spelen. Heb je de supersterke Haggish nodig om stenen te verplaatsen? Met een druk op de knop beschikbaar. Is de enige doorgang een kleine ruimte, dan ben je snel gewisseld naar de flexibele Clakshot. Het geeft een toffe extra dimensie aan de standaard 2D-platformer, wat de game aanzienlijk veel leuker maakt. Ik kon er zelf veel uitdaging in vinden om zo snel mogelijk door de levels heen te vliegen en op de perfecte momenten van personage te wisselen.

De levels zijn ook slim ontworpen om zoveel mogelijk te moeten wisselen, zonder dat het als een vervelende verplichting voelt. Je kunt veelal zelf bepalen met wie je wilt spelen maar wordt wel aangemoedigd door puzzels om alle leden te gebruiken. Zoals ik hierboven al kort aangaf hebben ze allemaal een eigen specialiteit. De troonopvolger Kilcannon is superhandig met zijn zwaard en heeft een goede speerworp. Hij kan met zijn cape goed gebruik maken van de wind en zo stukken zweven. Als enige dame in de familie is Clakshot retehandig met haar boog en rolt als een ware Samus door krappe doorgangen en springt ze net wat hoger door een handige dubblejump. De brute Haggish is de spierkracht van de familie. De brede broer weet harde klappen uit te delen en kan met zijn brute kracht grote objecten verplaatsen weggooien.

Door mijn leven heen heb ik al menig puzzelgame gespeeld. Ik heb menig Zelda-game meerdere keren uitgespeeld en had dus ook wel een hoge pet van mezelf wat betreft het oplossen van puzzels in games. Ik werd pijnlijk op de feiten gedrukt doordat ik met regelmaat vast zat. De puzzels die Clan O’Conall biedt zitten vies goed in elkaar en bieden behoorlijk wat uitdaging. Wat het nog leuker maakt (en stressvoller) is dat er achter bepaalde puzzels best wat tijddruk zit, doordat er bijvoorbeeld een zwijn van een meter of tien hoog achter je aan zit. Het snelle wisselen tussen personages en de juiste schakelaar omzetten is op zo’n moment erg leuk, maar ook een heuse uitdaging. Petje af daarvoor, ik vind het altijd tof als ik echt wordt uitgedaagd tijdens het spelen!

Geïnspireerd handwerk

Ik heb erg veel respect voor ontwikkelaars als HitGrab die eigenlijk alle onderdelen met de hand maken. Het grafische gedeelte is volledig met de hand getekend en dat kan ik enorm waarderen. Niet alleen is het een enorme hoeveelheid werk, je moet er (überhaupt met gamedesign) veel talent voor hebben. Kon ik het zelf maar…. Net als het verhaal is de ook de stijl volledig op de Kelten gericht. Zo zien we rune-achtige tekens, hebben de personages veel weg van de Kelten en zijn de omgeving erg bosrijk, met veel water en donkere tempels. Je ziet een hoop details in de levels, maakt het leuk om soms even wat extra tijd te nemen om rond te gluren.

Ook veel van de vijanden zijn geïnspireerd door de Keltische mythologie. Om maar een voorbeeld te noemen, je krijgt al gauw te maken met de Sluagh, de host of the unforgiven dead. En geloof me, onvergefelijk waren deze wezens zeker. Ook zien we de Aos Sí, wezentjes die je het beste kunt vergelijken met elfjes of feetjes. Het heeft mij wel benieuwd gemaakt naar de verhalen achter de wezens en ben er zelfs al uitgebreid over gaan Googelen. Ze hebben naar mijn idee een tof thema uitgekozen en dit met een eigen artistieke twist erg mooi naar digitale media gebracht.

Een mooi vooruitzicht

Het zou wel heel mooi zijn als HitGrab direct een perfecte titel zou maken die de game industrie helemaal veroverd. Ondanks dat ik een supergoede ervaring heb gehad en het een toffe game vind, ben ik nog wel tegen wat dingen aangelopen waar voor mijn gevoel nog wel wat te verbeteren is. Als eerste vond ik dat de game heel veel weg had van The Lost Vikings, een van de eerste games van Blizzard waarin je drie Vikingen door de levels heen moet loodsen. Op een soort gelijke manier met enigszins vergelijkbare gameplay leidt je de drie van A naar B en waan je je ondertussen een weg langs puzzels en vijanden. HitGrab lijkt het principe ‘beter goed gejat dan slecht verzonnen’ te hebben gebruikt, als is Clan O’Conall op erg veel fronten ook heel erg anders. Vooral de rode draad lijkt veel overeenkomst te hebben.

De muziek in de game is goed gedaan en geeft ook zeker de Keltische vibes mee, jammer alleen dat het vaak zo zacht stond dat ik er niets van kon horen, of überhaupt het einde van het level niet haalde. Ik heb in de instellingen gekeken, want natuurlijk gooi je ook eerst het volume omhoog, maar daar was niet zoveel in te balanceren. Ik ging dus veelal in stilte door de levels heen op de geluiden van vijanden en de omgeving na. Wel jammer, want ik geniet in games veel van de audio. Andere geluidseffecten, van bijvoorbeeld bepaalde vijanden, zijn herhaaldelijk te horen. Logisch natuurlijk dat je wat hergebruikt, maar in sommige gevallen was het niet om aan te horen. De eerder genoemde Sluagh maakt een wat jammerend geluid, wat dan elke paar seconden wordt herhaald. Dit is okay, ware het niet dat er altijd een stuk of vijf/zes rondzweven en je dus een continue lus aan gejammer hoor, zonder achtergrond muziek. Ik kon me hier wel aan storen, tot het punt dat ik bepaalde stukken maar even de koptelefoon heb afgezet.

Desondanks heb ik me onwijs goed vermaakt en hoop ik nog veel te zien van de ontwikkelaar. Ik vind dat ze veel talent hebben en denk dan ook dat ze met hun kennis en kunde nog veel mooie games kunnen neerzetten, waarbij Clan O’Conall een mooi begin is!

Verdict

Clan O’Conall is een toffe platformer die met een toffe setting die we niet vaak in games voorbij zien komen. De leuke personages, het interessante verhaal en de uitdagende gameplay maken het zeker het spelen waard, en zorgt er voor dat je de vergelijking met The Lost Vikings gauw achter je laat. Zoals gezegd hoop ik snel meer te zien van uitgeven HitGrab.