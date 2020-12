Review: Call of Duty: Black Ops – Cold War

Elk jaar staat er zo rond november een zekerheid op de agenda: een nieuwe Call of Duty. Met Modern Warfare leek Activision op het goede moment met de juiste game te komen. Helemaal door de komst van Warzone. Weet Black Ops – Cold War daar nog wat aan toe te voegen?

Prachtige singleplayer

Ondergetekende nam de game onder de loep op zijn gloednieuwe Xbox Series X-console. Ondanks dat de sprong van vorige generatie naar de huidige niet zo groot leek, ziet de game er wel degelijk een stuk mooier uit dan diens voorganger.

Dit heeft voornamelijk te maken met de ray-tracing, want vanaf het moment dat je de singleplayer start, merk je hoe mooi de belichting is en dat deze feature meer is dan wat extra glinstering in een plasje water.

In de singleplayer ga je aan de slag als een eigen personage met de roepnaam Bell. De customization opties zijn misschien niet heel uitgebreid, maar het is toch een leuk detail dat het mogelijk is. Voornamelijk de keuzes in je persoonlijkheid bepalen misschien op wat voor manier je deze game gaat spelen.

Koude douche

De singleplayer is eigenlijk precies zoals we van de Call of Duty-games gewend zijn: kort en krachtig. Dit keer ga je op jacht op een Russische spion, genaamd Perseus. Hij weet altijd in de schaduw te leven, maar aan jouw en je team om zijn plannen tegen te houden.

Uiteraard wordt je in de game weer bijgestaan door een hoop bekende, waaronder natuurlijk Frank Woods en Alex Mason. Jammer genoeg hebben deze vaste crew meer een bijrol gekregen in het verhaal en ook jammer dat deze door andere stemacteurs zijn ingesproken.

Treyarch heeft je echter wel wat meer keuzevrijheden in de singleplayer gegeven. Zo kun je Intel verzamelen waarmee je nieuwe informatie krijgt over de gebeurtenissen en wie er waar nou precies bij betrokken waren. Uiteindelijk wordt de keuze die je maakt pas op het einde gemaakt, maar je hebt ook wat zijmissies waarvoor je toch echt wat meer info nodig hebt. Overigens kun je deze ook gewoon links laten liggen als je daar niet in geïnteresseerd bent, maar het is een leuke manier om de replaywaarde van de singleplayer te verhogen.

Oud maar vertrouwd

Het is geen geheim dat de gameplay van Call of Duty-games niet of nauwelijks veranderen. Dit komt omdat de reeks eenmaal een fundering heeft gelegd die goed lijkt te werken en ook dit jaar hoef je geen grootse veranderingen te verwachten.

Dit merk je ook in de multiplayer, waar eigenlijk de tempo wat hoger is en natuurlijk de wapens net anders aanvoelen dan je in Warzone/ Modern Warfare gewend bent. Het enige wat echt anders aanvoelt, is het ‘glijden’ met je personage. Op het moment dat je dit doet, zul je eerst even blokkeren voor je verder weg kunt rennen. Het geeft net dat tikkeltje meer realisme in een game die eigenlijk meer tegen de arcadekant van shooters leunt.

Qua maps moeten we eerlijk zeggen dat deze eigenlijk niet spectaculair te noemen zijn. Ze zijn vrij smal en forceren vaak dat het gevecht op een bepaalde plek wordt uitgevoerd. Ook zijn er niet heel veel maps (9 met Nuketown ’84 erbij), maar dit verandert hopelijk binnenkort met de introductie van Season 1.

De eerste weken was deze game ook ontzettend frustrerend om te spelen, aangezien iedereen aan het campen was. Dit werd door de layouts van de diverse mappen (veel gevaarlijke hoekjes) makkelijk in de schoot geworpen. Inmiddels is dit aanzienlijk minder geworden en wordt er ook wat meer gespreid over de map gevochten.

Ook qua modi hoef je in de multiplayer weinig nieuwe dingen te verwachten. Alle bekende modi zoals Team Deathmatch, Domination en Search & Destroy zijn van de partij. Deze worden wel aangevuld met een nieuwe modus genaamd VIP Escort, waarin een speler als VIP fungeert en van punt A naar B moet gebracht worden. Uiteraard moet de tegenstander dit ten alle koste verkomen.

Het is overigens een leuke modus zonder respawn mogelijkheden, waardoor de portjes lekker snel gaan en je niet minutenlang hoeft te kijken hoe een speler zich in ergens in een hoekje verstopt.

Battlefield-achtige modus

Een nieuwe modus die ik persoonlijk wel kon waarderen is Combined Arms. Deze bestaat uit Domination en een Conquest-achtige modus. Het is net alsof Treyarch een klein beetje Battlefield naar Call of Duty heeft gebracht.

Al moeten ik toch zeggen dat het wel degelijk zijn eigen ‘sausje’ heeft, want zo zijn voertuigen in Battlefield veel belangrijker dan in Black Ops Cold War en speelt het natuurlijk gewoon zoals je van CoD gewend bent.

De modus maakt gebruik van andere variaties van de maps uit de multiplayer, die een stuk groter zijn en uiteindelijk ook voor mij de go-to modus werd (het geeft mij wat meer mogelijkheden om mijn sniper te upgraden).

Mini royale

Tot slot is er ook nog de modus Fireteam: Dirty Bomb, wat een alternatief lijkt op Ground War, maar ook wat weg heeft van Warzone. Spelers moeten in teams van vier uranium verzamelen en in een ‘dirty bomb’ plaatsen en deze vervolgens laten ontploffen.

Uranium kunnen ze vinden in dozen die gespreid liggen over de map of door vijanden neer te schieten. Het is een behoorlijk pittige modus, waarin teamplay erg belangrijk is en eigenlijk alleen echt goed te spelen is als je met bekende speelt (of er in ieder geval enige vorm van communicatie binnen je team).’

Zodra een bom ontploft wordt het gebied blootgesteld aan de schadelijke stoffen en moet je dit gebied ontwijken om vervolgens de andere bommen tot ontploffen te brengen. Uiteraard probeert de tegenstander dit ook en levert dit overal behoorlijk pittige gevechten op.

Zombies

Iedereen die het jammer vond dat Infinity Ward niet voor Zombies, maar de Spec Ops missies ging, kan in Black Ops Cold War weer lekker op ondode knallen. In deze modus ga je naar een bunker in Polen, waar volgens geruchten tijdens de Tweede Wereldoorlog een zombie-uitbraak is geweest.

Uiteraard ga jij alleen of met een team tot 4 spelers op onderzoek uit en komt natuurlijk een hoop gespuis tegen.

De map heet overigens ‘Die Machine’ en is jammer genoeg wel de enige map van deze modus. Deze wordt overigens wel groter naarmate je rondes voltooid en nieuwe doorgangen vrijspeelt. Daarnaast kunnen we binnenkort ook hiervan nieuwe maps verwachten, zonder daarvoor een map pack aan te hoeven schaffen.

Black Ops Cold War doet wat van Call of Duty verwacht wordt

Black Ops Cold War is op zich gewoon een degelijke Call of Duty. De game speelt gewoon lekker weg en de wapens voelen goed aan en bieden ook genoeg variatie aan. De perk zijn overigens wel weer enigszins op de schop gegaan, maar bieden wel weer andere mogelijkheden.

Zo heb je op een gegeven moment Wild cards in de multiplayer. Er zijn vier verschillende, namelijk ‘Danger Close’, ‘Law Breaker’, ‘Gunfighter’ en ‘Greed Perk’. Deze geven je respectievelijk extra gadgets (granaten, flashbangs en dergelijke), de mogelijkheid om zelf twee wapens te kiezen, de mogelijkheid om meer attachments op je wapen te zetten of van alle perks een extra te kiezen.

Dit zorgt ervoor dat je keuzes moet maken en kijken wat er beter bevalt. Ga je die sniper vol met attachments doen of kies je toch liever voor een XM4 als tweede wapen? Persoonlijk vind ik dit zeer interessant omdat je dan op zoek kan naar wat voor jouw de beste balans is en het leert je welke wapens jouw het beste liggen.

Helaas moet ik nog wel een punt aangeven die me behoorlijk tegen is gevallen. De multiplayer liep de eerste dagen steeds behoorlijk vast. Zelfs zo erg dat mijn Xbox ook uitviel. Dit is overigens nog steeds niet opgelost, maar er is wel een omweg om dit te voorkomen, namelijk de ray-tracing uitzetten. Toch vond ik het behoorlijk irritant en gebeurde het soms wel drie keer in een avond en soms ook uren niet.

Uitgever: Activision Blizzard

Ontwikkelaar: Treyarch

Release: 13 november 2020

Platform(s): PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Gespeeld op: Xbox Series X

Speelduur: Zo lang er nieuwe content komt, kun je er prima mee vermaken