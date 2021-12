Review: Big Brain Academy – Knappe Knoppen

Een training voor je hersenen, wie wilt dat nou niet? Als je ooit een Nintendo DS of een Wii hebt gehad, dan heb je vast ooit wel eens Big Brain Academy gespeeld, of het andere bekende broertje; Brain Training. Wie is er bij jou de slimste thuis?

Wat is er allemaal te beleven?

In dit nieuwe deel van Big Brain Academy kun je op allerlei manieren je hersenen aan het werk zetten. Net als op de Nintendo DS en de Nintendo Wii zijn er verschillende korte minigames die allerlei gebieden aan het werk zetten. Ruimtelijk inzicht, analyserend vermogen, en ga zo maar door. Bij het onderdeel ‘Practice’, het woord zegt het al, kun je jezelf trainen op deze gebieden. Echter begon ik de game met het onderdeel ‘Test’ om te kijken of ik niet al slim genoeg was voor deze game. Mijn ego werd gelukkig direct de kop ingedrukt, want deze minigames waren zeker niet makkelijk. Oefeningen beginnen vrij simpel, maar gaan in moeilijkheidsgraad steeds verder omhoog. Na de test krijg je te zien waar het mis ging en op welke vlakken je al erg goed bezig bent.

In principe kun je dit iedere dag doen. Oefeningen doen om jezelf te trainen en daarna bij de test bekijken of het beter gaat. Helaas wordt dit al vrij snel erg saai. Er zijn niet ontzettend veel minigames, waardoor dit spel in je eentje niet lang leuk blijft. Er is nog wel een extra modus vrij te spelen, maar daar blijf het wel bij. De online optie is daarentegen wel erg verslavend en schroeft de herspeelbaarheid van de game een stuk omhoog. In de online modus speel je tegen anderen die hoger op de ranglijst staan dan jij. Dit idee wordt wel vaker gebruikt, maar motiveert mij in ieder geval om in die top 10 te komen. Overigens is het live online wedstrijd, maar een zogenoemde ‘ghost’ score van een andere willekeurige tegenstander. Het is ook mogelijk om tegen de ghost score van een vriend te spelen.

Buiten al deze mogelijkheden om Big Brain Academy alleen te spelen, is de offline multiplayer het beste wat deze game te bieden heeft.

Samen is leuker dan alleen

Deze zin is echt van toepassing op Big Brain Academy: Knappe Koppen. Alleen spelen gaat al vrij snel vervelen, maar samen met anderen is het echt een leuke partygame. In de multiplayer modus speel je een aantal minigames tegen elkaar. De meeste games zijn daar ook prima voor geschikt, echter is het soms ook wel afhankelijk van welke controller je gebruikt. Pro Controllers doen hun werk prima en reageren goed, maar de Joy-Cons zijn soms net iets te traag of werken niet lekker mee. Touchscreen besturing werkt eigenlijk het beste, maar dat is alleen met twee spelers mogelijk. Gelukkig gaat het over het algemeen goed en heeft iedereen even veel kans om een minigame te winnen. Helemaal door de mogelijkheid om een eigen moeilijkheidsgraad te kiezen. Op die manier kan ik bijvoorbeeld op een hoger niveau spelen dan mijn jonge neefje of nichtje en blijft het wat eerlijker.

Ik zie de game vooral als afwisseling met bijvoorbeeld andere partygames, zoals Mario Kart of Mario Party Superstars. Het zou voor mij en mijn vrienden geen game zijn om een hele avond te spelen. Daar is de voorspelbaarheid te groot voor. Het zou leuk zijn als er ooit meer minigames worden toegevoegd.

Leuk voor tussendoor!

Big Brain Academy: Knappe Koppen is een leuke game voor erbij. Net als op de Nintendo DS en Nintendo Wii blijven dit soort games niet lang interessant genoeg. Tenminste, als solo gamer. De offline multiplayer en de online mogelijkheden zorgen voor veel meer plezier. Zie deze game vooral als afwisseling met andere partygames, zoals Mario Party Superstars of 51 Worldwide Games. Bij elkaar opgeteld heb je dan een toffe en afwisselende verzameling aan games voor een avond met vrienden op de bank. Big Brain Academy past dan zeker in dat rijtje.



Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum: 3-12-2021

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op: Nintendo Switch