Review: Battlefield 2042

EA en DICE hebben met Battlefield een heel sterk IP in handen. Deze serie kent echter behoorlijke ups en downs, maar leek met 2042 een nieuwe richting op te gaan. Is dit de weg die de stijgende lijn moet verder zetten?!

Toekomstige oorlogsvoering

In Battlefield 2042 is de wereld in chaos door de klimaatcrisis en een oorlog tussen de Russen en de Amerikanen. De mensen die nog leven hebben eigenlijk geen keuze en vechten onder de vlag van het land waar zij zichzelf het meeste in herkennen. Deze soldaten noemen zich no-pats (Non Patriated). Alhoewel de game geen verhaal heeft, wordt er voor elk potje (hetzelfde) verhaal vertelt over het gebied en wat daar eigenlijk precies de bedoeling is. Het is een leuke manier van een verhaal aan de game toevoegen, maar het is natuurlijk bij lange na niet zo interessant om te volgen als bij een singleplayer shooter. Daarnaast vraag ik me ook hoeveel van jullie bijvoorbeeld ‘het verhaal’ achter Call of Duty Warzone (nog) volgen? Ik niet in ieder geval.

Overklassen

Om maar met de deur in huis te vallen en jullie ook gelijk een beetje gerust te stellen: Battlefield 2042 is en blijft nog steeds een Battlefield-game qua gameplay. De typische Battlefield momenten zijn wederom weer aanwezig alleen is er behoorlijk wat verandert: zo zijn de classes nagenoeg helemaal verdwenen en hebben die ruimte gemaakt voor de Specialist. Dit zijn de No-Pats die elk hun eigen vaardigheden en gadgets met zich meebrengen. Zo heb je een Specialist die een grijphaak heeft, de ander een pistool om teamgenoten op te lappen en is er zelfs een die een veredelde versie van een wallhack heeft.

Het wegvallen van de classes heeft voor mijn gevoel alleen maar een voordeel gebracht. Heb jij het wel eens in een Battlefield-game gehad dat je op een dak stond met een sniper rifle en je bezoek kreeg van een helikopter die de aanval op je begon? Was dan jouw gedachte niet iets in de trend van “als ik nu een RPG had gehad dan..”? Dat kan nu dus gewoon!

Of als je bezig was in een gevecht met je AR en ineens geen kogels meer had en je eigenlijk toch graag een ammunitiekrat had gewild? Ook dit valt nu te regelen. Mocht het je niet toch niet bevallen, kun je natuurlijk ook gewoon je de standaard loadouts die bij de voormalige classes maken.

De typische Battlefield momenten, maar dan nog heftiger

De Non-Pats en het wegvallen van de classes zorgen er bovendien voor dat de typische momenten van Battlefield nog gaver worden. Zo kun je een soldaat met je sniper vanaf een hoog gebouw uit een helikopter schieten, spring je vervolgens in wingsuit van het gebouw om zo de helikopter over te nemen. Ook de vernieuwde customization-opties geven je extra mogelijkheden om die typische momenten nog intenser te maken. Zo kun je van een AR een redelijke marksman rifle/veredelde sniper te maken en dus mensen op afstand eerst neer te knallen om je wapen terug te bouwen naar AR om ook mensen van dichtbij af te knallen.

Oh ja, zoals eerder aangegeven heeft de wereld in 2042 te maken met een wereldwijde klimaatcrisis en resulteert dat in de maps voor orkanen, zandstormen en meer natuurgeweld. Dit maakt de mogelijkheden voor die typische Battlefield momenten nog iets heftiger, al moet je natuurlijk zelf wel met creatieve oplossingen kunnen komen.

Bij lange na niet zo intens als Battle Royale?

Bij de aankondiging liet DICE al weten niet aan een Battle Royale voor 2042 te werken, maar had nog wel een derde mysterieuze modus, naast de All-Out Warfare modus en de destijds nog niet onthulde Portal modus (waarover later meer).

De Hazard zone is een modus die geïnspireerd is op games als Escape From Tarkov en Hunt: Showdown. Je gaat samen met drie andere spelers op avontuur om data te verzamelen. Daarbij moet je het tegen zowel AI soldaten als andere spelers opnemen en zorgen dat je me de data er weer vandoor gaat. Hoewel dit heel spectaculair klinkt, heeft deze modus mij geen moment echt gegrepen. Al is het alleen al om het feit dat deze modus gek genoeg geen in-game voice chat kent. Hoe kan DICE bij wie teamplay zo hoog in het vaandel staat nou zoiets groots vergeten?

Een ode aan Battlefield

Waar Battlefield 2042 in mijn ogen het meest in schittert, is toch de Portal-modus. Het is echt zoals DICE het bij de aankondiging liet weten een liefdesbrief aan alle Battlefield fans. Het bevat namelijk de wapens, een aantal maps en de classes uit Battlefield Bad Company 2, Battlefield 3 en Battlefield 1942. Daarin kan jij zelf de regels bepalen, zoals welke wapens er gebruikt kunnen worden per factie, maar ook welke levels er voorbij komen. Dit roept niet alleen nostalgische gevoelens op, maar brengt bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om een potje Team Deathmatch met de nieuwe wapens te kunnen spelen.

Om heel kort door de bocht te zijn: ik heb gekeken wat de mogelijkheden zijn om een potje aan te maken en was na een dik kwartier nog niet helemaal door alle mogelijkheden heen. Heb jij een leuke idee voor het perfecte potje Battlefield 3 vs Battlefield 2042? Of een ander idee voor een vet potje Battlefield?! Dan kun je al je creativiteit en meer in de Portal modus kwijt!

Het is net niet overtuigend genoeg

De singleplayer van de afgelopen Battlefield-games waren niet echt bijzonder, maar waren altijd (net als bij de concurrentie) een leuke manier om de wapens, voertuigen en gadgets te leren kennen. Helaas heeft DICE besloten om dit achterwege te laten om te kunnen focussen op onder andere potjes van 128 spelers op PC en de nieuwe consoles te kunnen brengen.

Het is misschien niet een heel groot gemis, maar ook de gloednieuwe Hazard modus is ook al niet zo intensief als gelijksoortige games. Het lijkt wel er op dat EA het niet aan durfde om nog meer te innoveren als dat er nu al gedaan is en dat is eigenlijk veel te weinig. Daarnaast oogt de game gewoon net niet helemaal af. De menu’s zijn echt behoorlijk ingewikkeld in elkaar gezet en ik heb de eerste keer zelfs moeten zoeken hoe je nou precies je loadouts aan kon passen, behalve tijdens een potje. Het is jammer dat dit niet bijvoorbeeld in het menu staat waar je terecht komt nadat je een potje hebt voltooid.

Op het moment dat je dat hebt gedaan, kom je namelijk jammer genoeg terug in het menuscherm van de desbetreffende modus en kan je weer op zoek gaan naar de volgende. Dit vind ik erg irritant, want je zit nu toch te vaak in een potje dat al een tijdje gestart is of soms al bijna ten einde komt. Ik ben blij dat dit gelukkig niet in Portal het geval is!

Qua bugs merk ik dat het eigenlijk best goed loop en ik geen hele schokkende dingen heb ervaren. Als ik de verhalen lees over hoe de game op voornamelijk de PlayStation 4 en Xbox One draait, ben ik erg blij dat ik deze game op de PC heb kunnen spelen. Het enige waar ik tegenaan liep was een probleem met het oppakken van wapens en indrukken van de bediening van de liften (wat alleen op een bepaalde manier bleek te werken, ondanks dat de instructie toch al duidelijk op het scherm staan.

Tot slot wil ik nog zeggen dat ik het aanbod aan nieuwe wapens wel erg karig vind en het een behoorlijke grind kan worden om sommige te levelen. Uiteindelijk ben ik daarvoor zelfs een flink aantal potjes tegen bots gaan spelen, omdat dat aanzienlijk sneller werkte dan tegen echte tegenstanders.

Uitgever: EA

Ontwikkelaar: DICE

Releasedatum: 19-11-2021

Platforms: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles

Gespeeld op: PC