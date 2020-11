Review: Baldurs Gate 3

We lopen er allemaal vroeg of laat tegenaan; het maken van lastige keuzes. Je weegt de voor- en nadelen af. Je twijfelt tig keer of het wel goed gaat komen, of het wel juist is. Dan is het moment daar: je moet de knoop doorhakken. Vol overtuiging maak je je keuze bekend en dan… wordt je aangevallen door de twaalf kobolden voor je. Shit. Welkom, bij Baldurs Gate 3.

Ik kreeg de mooie kans om aan de slag te gaan met de Early Access van Baldurs Gate 3. De versie die ik gespeeld heb is een vroege versie waarin nog verschillende fouten in zit, welke ik benoem maar minder hard beoordeel vanwege het stadium waarin de ontwikkeling zich bevind. Lees je deze impressie dus over een tijdje is de kans erg aannemelijk dat een hoop issues al zijn gladgestreken. Tevens hebben we alleen de mogelijkheid om Act 1 van het spel te spelen, wat maar een klein deel van het verhaal is.

Als fan van het genre en speler van Dungeons and Dragons kon ik niet wachten om Baldurs Gate 3 te proberen. Een klein stukje achtergrond om mee te beginnen. Baldurs Gate is een van de grotere steden op het fictieve continent The Sword Coast, wat zich bevind in de Forgotten Realm. Deze wereld staat ook centraal in veel van de verhalen van Dungeons and Dragons. Ik vermoed dat je wel eens van Dungeons and Dragons gehoord hebt, al helemaal als je aan deze review begonnen bent maar toch een beetje uitleg. Dungeons and Dragons, ook wel D&D genoemd, is een tafel-rollenspel wat je met een groepje mensen speelt. Je maakt een personage aan, welke je helemaal uitwerk op de daarvoor bestemde ‘character sheets’ en gaat vervolgens met een setje dobbelstenen, een game/dungeon master en een hoop fantasie aan de slag. Het is vervolgens de bedoeling dat je je personage uitbeeld. Dit kun je doen door een bepaalde stem op te zetten, een beetje te acteren zoals je personage zou zijn en als stapje er bovenop kun je zelfs een bepaalde outfit voor hem/haar samenstellen. Fantasie staat centraal, in combinatie met een beetje rolspelen. Ook in Baldurs Gate 3 is het mogelijk om met andere mensen samen te spelen. Sterker nog, ik raad het je erg aan. Samen spelen en ondertussen je tactieken bespreken zorgt voor een nog leukere ervaring. Ik ben bijna al mijn speeluren samen met collega-redacteur Boyd aan de slag gegaan en we hebben erg veel gevloek- uh, gelachen.

Weest ook gerust, je hoeft voor Baldurs Gate 3 niet met een kladblok aan de slag: alles wordt netjes digitaal bijgehouden. De rode draad is echter wel hetzelfde; je begint het met het aanmaken van een personage, waarbij het kiezen van een ras en een klasse van het grootste belang is. De keuze is reuze, je kunt uit zo’n negen rassen kiezen, welke ook bijna allemaal over een sub-ras beschikken en uit zes klassen. Dit zijn nog niet alle mogelijke opties die er bestaan in de wereld van D&D, dus er komen ongetwijfeld nog meer klassen beschikbaar op een later moment. Maar wat ga je nu precies doen met dit personage, vraag je je natuurlijk af.

Vervelende infectie

Zoals je wel verwacht is er wat stront aan de knikker. Je bent gekidnapt door een groep mindflayers, een vervelend monster met tentakels op z’n gezicht die over sterke magie beschikt. Ze zijn er op uit om een leger van tentakelbaarden op te bouwen en hebben daar wat moois op bedacht; ze infecteren verschillende rassen door een soort kikkervisje via je oog naar binnen te laten glippen. Deze verspreid langzaamaan een virus in je lijf waarna je na een bepaalde tijd veranderd in een mindflayer. Erg ongemakkelijk allemaal. Om het euvel nog vervelender te maken is de zeppelin waar je je op bevind ook nog onder aanval. Door de good guys gelukkig, maar die maken vooralsnog weinig onderscheid tussen vriend en vijand.

Door deze aanval weet je wel te ontsnappen, net als vele andere gevangenen. Je waant je een weg over het brandende, vliegende schip en probeert een manier te vinden om hier vanaf te komen. Er gaat alleen, natuurlijk, nog meer verkeerd en uiteindelijk wordt het schip gedwongen om een noodlanding te maken. En zo begint jouw noodlottige verhaal, middels een crash, in het land Faerün.

Aan jou de taak natuurlijk om op zoek te gaan naar een tegengif, of in ieder geval een manier om dit kikkervisje uit je hoofd te krijgen. Als je met een drietal andere speelt heb je al een volle partij. Speel je echter solo wordt het al gauw moeilijk. Ook hier voor is een oplossing gevonden. Net als bijvoorbeeld in Divinty: Original Sin zijn er een aantal NPC’s verspreid in de wereld die jij aan je team kunt toevoegen. Ze zitten in hetzelfde schuitje en zijn dus ook erg gretig opzoek naar een oplossing. Deze personages varieren ook in ras en klasse dus je kunt naar wens je team samenstellen!

Meerdere wegen leiden naar…

Wat ik fijn vind aan soortgelijke games, en wat Baldurs Gate 3 super goed doet, is dat je een hoop verschillende opties krijgt om een probleem aan te pakken. Er is niet één juiste manier, niet één juist pad om te volgen naar een bepaalde plek maar tig mogelijkheden. Ik heb het met verschillende vrienden gehad over de game en bij zeker de helft van de situaties die ik ben tegengekomen hebben zij een andere oplossing gevonden, of het nog verder verprutst. Om te beginnen hangt er onwijs veel af van de gesprekken die je voert.Veel van de mensen, goblins en andere rassen die je tegenkomt zijn wel in voor een babbeltje, in plaats van je direct aan te vallen. Sterker nog, als je goed je best doet kun je veel conflicten vermijden. Zo ben ik bijvoorbeeld een kamp vol met feestende goblins binnengelopen doordat ik de wachter wel even wat bevelen wist te geven. Dit in combinatie met een goede Charisma check en voor ik het wist, stond ik tussen de dronken goblins

Dat laatste leg ik nog even uit; je kunt in de wereld van D&D eigenlijk alles wel. Wil je iemand overtuigen je schoenen te kussen? Doe je best! Denk jij de wachttoren op te klimmen met 1 hand? Ga je gang. Probeer je je voor te doen als voorman om zo aan info te komen? Top! Er hangt echter wel een stevige ‘maar’ aan. Of hetgeen wat je wilt doen slaagt of faalt hangt af van een check met een 20-zijdige dobbelsteen, ook wel een D20 genoemd.

Afhankelijk van de situatie wordt er bepaald welke check je moet maken; voor het klimmen tegen een muur moet je een goede Athletics-score hebben. Voor het ompraten van iemand een hoge Charisma en voor het ontwijken van bijvoorbeeld een aantal stenen die van een helling naar beneden denderen goede Dexterity (behendigheid). Op een schaal van een tot twintig wordt er geschat hoe moeilijk het is en dobbelen maar! Een beschonken goblin ompraten dat jij hier even de boel komt fixen is natuurlijk niet zo lastig, hier zal je een D20 check van bijvoorbeeld 5 voor moeten halen. Heb je echter pech en je gooit lager, tja. Dan kom je er alsnog niet langs.

Net zoals dat er in D&D veel afhangt van deze dobbelsteen worpen is dat ook in Baldurs Gate 3 het geval. Zoals ik net zei kwam ik dus vrij eenvoudig het kamp vol feestende goblins in en moest een makker over allerlei hindernissen klimmen en springen om er op die manier te komen. Naast dat er mogelijkheden zijn om alsnog je doel te bereiken als het niet lukt is het tof dat je überhaupt vooraf kan bedenken hoe je de situatie precies wilt aanpakken.

Houterig

Zoals ik heb aangegeven hebben we hier te maken met een Early Access-game, wat dus inhoudt dat ze nog vrij vroeg in ontwikkel proces zitten. Desondanks ben ik al erg onder indruk van hoe goed de game technisch in elkaar steekt. Er is natuurlijk ook een ‘maar’ te vinden. Bedenk natuurlijk wel dat een hoop zal worden aangepakt voordat de game echt uit komt. Waar ik me aan ergerde en soms on kon lachen is hoe onverschillig de personages kunnen overkomen, zowel jouw eigen held als de npc’s.

Zo kom je een dwerg tegen die voor z’n leven vecht omdat hij ook een kikkervisje achter z’n ogen heeft zitten. Z’n maten staan er om heen te schreeuwen, bidden voor z’n leven en wat doe jij? Je komt er bij staan, armen over elkaar en staat nog net niet met je ogen te rollen. Ik speel graag als good-guy dus dit deed me een beetje pijn. Ik wilde ze bovendien helpen! Maar als deze dwerg vervolgens in houterige bewegingen en hoeken op de grond ligt te draaien werkt ook niet echt mee.

Afijn, dit zijn natuurlijk best grappige dingen en beïnvloeden je speelplezier verder niet echt. Tenminste, niet dat van mij. Vervelender vond ik de glitches en bugs waardoor het onspeelbaar werd. Zo maaide ik een goblin neer, wiens arm in de knoop raakt met een mand, waarna deze ongeveer 55 meter lang werd en door m’n scherm spartelde. Heel even grappig, maar al gauw heb ik de boel afgesloten omdat bepaalde onderdelen niet meer speelbaar waren hierdoor.

Ook heeft mijn bazige Half-Elf Fighter als eens vast gestaan op houten takjes waardoor hij niet meer verder kon en hebben mijn teamgenoten meermaals de dood gevonden doordat ze ineens dood neervielen. Normaal gesproken kun je ze helpen, maar door een foutje begonnen ze met een Death Saving Throw, een manier om je zelf te redden door drie beurten achter elkaar boven de tien te gooien. Dit wordt normaal gesproken alleen in gevechten gebruikt, het gebeurde nu alleen ook buiten de gevechtsrondes om. Vervelend als je er niet op tijd bij kon zijn, want dan gaat je teamlid dus gewoon de pan uit. Zonde van je revive-scroll.

Maar er is ook een hoop goeds

De foutjes die ik hierboven beschrijf zijn natuurlijk vervelend en ik ben nog wel tien soortgelijke tegengekomen door de uren heen. Ik heb echter ook enorm kunnen genieten van de prachtig mooie omgevingen en gedetailleerde personages. Grafisch is het namelijk al heel erg goed. Je personage staat misschien te veel met z’n armen over elkaar, het ziet er wel erg goed als hij/zij dat doet.

Er is onwijs veel aandacht besteed aan de personages die je aanmaakt. Ik heb een hoop opties geprobeerd, niet vanwege de review maar omdat ik gewoon niet kan kiezen, en was erg onder de indruk. Haar is onwijs gedetailleerd, baarden en snorren ogen goed en de vele gezichtsopties zien er stuk voor stuk erg ‘echt’ uit. Ik was dusdanig onder de indruk dat ik de character creation ook wil gebruik om personen uit mijn D&D wereld tot leven te wekken.

Je komt ook al een hoop verschillende gebieden tegen; van moeras tot berglandschappen, tot ruïnes en dorpjes. Ze weten de juiste sfeer goed mee te geven, waar je ook bent. In het moeras een beetje extra mist en modder, de ruïnes kaal maar toch ook met een op flora. Larian Studios heeft goed in de smiezen hoe ze een goed gevulde en grafisch erg sterke wereld moeten neerzetten.

Tactisch vechten

Leuk natuurlijk, dat je iedereen kan ompraten maar hier heb je toch lang niet altijd zin in. Soms wil je gewoon een ouderwets potje knokken en soms zorgt de manier waarop je personage opgebouwd is hier wel voor. Een domme brute Barbarian zal eerder een gevecht uitlokken dan de subtiele Halfling die met iedereen bevriend raakt. In dit gedeelte gaan we gewoon even uit van de brute Barbarian.

Vergelijkbaar aan zowel D&D als Larian Studios eerdere game Divinity: Original Sin vecht je om beurten, ook wel Turn Based Combat genoemd. Je hebt een aantal acties die je kunt uitvoeren, een bonus actie en een x-aantal meters die je kunt lopen elke ronde. Dit is voor iedereen redelijk gelijk. Wat je precies doet, waar je gaat staan of wat je met je omgeving doet is natuurlijk voor iedereen anders. Ga je rechttoe rechtaan op je vijand af of zoek je de hoogte op voor een bonus. Ik vond het altijd leuk om opzoek te gaan naar opties in de omgeving waar ik me op dat moment bevind. Zo kwam ik er achter dat kerkers vaak hangende vuurschalen hebben die je los kunt schieten, of vaten vol met brandbaar materiaal. Proberen om je vijand op de juiste plaats te krijgen vond ik een leuke uitdaging.

Een keerzijde is echter dat of je je vijand raakt, net als de overige checks, gaan op basis van een dobbelsteen worp. Dit wordt in principe berekent op de achtergrond aan aangeduid in een percentage, welke je kans van raken aanduidt. Meer dan eens ben ik samen met Boyd goed gefrustreerd geraakt door een 85% kans volledig mist. Voeg daar aan toe dat je vijanden mazzel kunnen hebben en jou keer op keer een Critical Hit geven, waardoor ze dubbele schade toebrengen. Dit maakt het voor mij ook wel weer leuk. Je kunt je nog zo goed plaatsen, er komt simpelweg een beetje mazzel bij kijken.

Voorlopig verdict

We hebben natuurlijk alleen een eerste hoofdstuk kunnen spelen, waar ik nog lang niet klaar mee ben overigens, maar de eerste indruk is supergoed. Ik heb nog lang niet alles gezien van dit relatief kleine stuk verhaal en moet nog veel van de opties proberen. Ondanks een aantal nare foutjes zie je al wel dat Larian Studios actief bezig dingen glad te strijken, waar ik door verschillende updates al aangenaam werd verrast.

Mijn verwachting is dat de volgende Acts alleen nog beter zullen zijn en dat we tegen die tijd ook al een berg technische updates hebben gehad die het een nog beter geheel maken. Ik kan al niet wachten om nog meer van deze toffe wereld te mogen zien.