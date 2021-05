Review: Balan Wonderworld – Een apart geval

Balan Wonderworld is misschien wel één van mijn meest bizarre reviews ooit. Ik maakte ook weer sinds lange tijd een uitstapje naar een niet-Nintendo console, dat moet ik gewoon niet doen eigenlijk. Dat zorgt alleen maar voor dit soort reviews

Heel veel kritiek

Voor het eerst kon ik niet om reviews van anderen heen. Op YouTube en andere plekken werd ik gewoon doodgegooid met haat over deze game. Balan Wonderworld kan het bijna nergens goed doen, behalve in Japan. Er worden nu zelfs voor de grap hoge cijfers gegeven om aandacht te trekken. Square Enix heeft in ieder geval voor reuring gezorgd, maar is Balan Wonderworld echt zo slecht?

Rommelig of toch niet?

Eerlijk toegegeven; de game is mij echt meegevallen. Ik kan mij echter wel heel goed voorstellen waar alle haat vandaan komt. De game zal voor veel van jullie gewoon te rommelig aanvoelen. Werelden zijn ontzettend onoverzichtelijk, verhalen worden vooral met beelden verteld in plaats van met woorden en het power-up systeem is soms erg frusterend. Zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen waarom Balan Wonderworld geen geschikte game voor jou zou kunnen zijn.

Toch kan ik de rollen ook omdraaien. Moet een game overzichtelijk zijn of altijd worden ingeleid met woorden? Als je van een game houdt die alles anders probeert te doen dan is Balan Wonderworld zeker het overwegen waard. Tenminste, als je door een aantal ‘echte’ minpunten heen kan kijken. Voor een grote uitgever als Square Enix in samenwerking met Yuji Naka (Sonic) zitten er echt wel punten in die tegenvallen.

Hoe speelt Balan Wonderworld

Het was best leuk om mijn PlayStation 4 weer een keer op te starten en meteen weer in slaapstand te zetten om alle updates te installeren. Gelukkig lukte het de tweede keer wel en begon de game met een prachtige introductie in de vorm van een cutscene. Geen woorden, maar alleen beelden. Deels verwarrend, maar simpel gezegd beland je een onbekende wereld waarin mensen vastzitten in een probleem. Het is onze taak om deze mensen te bevrijden en het monster in henzelf te vernietigen. Best diep voor een game zonder woorden, maar dat is wel waar ik denk dat Balan Wonderworld over gaat.

Ieder verhaal heeft een eigen wereld, twaalf stuks in totaal. Daarnaast is iedere wereld weer onderverdeeld in een aantal levels met een eindbaas. Geen bijzondere indeling, maar het is wel leuk dat iedere wereld wordt gekoppeld aan de sfeer van het verhaal. Dus bij een angst voor insecten hebben de levels vormen van spinnenwebben of grotten. Jammer genoeg zijn veel levels ontzettend onoverzichtelijk. De opdracht is namelijk om genoeg Balan beeldjes te vinden om zo door te kunnen naar nieuwe werelden. Het vinden van al deze beeldjes is ECHT een uitdaging en zonder hulp soms vrijwel onmogelijk. Helemaal als blijkt dat sommige beeldjes alleen bereikt kunnen worden met spullen uit een andere wereld.

Het draait in iedere wereld namelijk om het gebruiken van vaardigheden via ‘kostuums’. In de levels gebaseerd op insecten kun je bijvoorbeeld een spinnenkostuum of een vlinderkostuum aantrekken. Hierdoor lukt het om bijvoorbeeld over een spinnenweb te klimmen of juist heel hoog te vliegen. Om sommige Balan beeldjes te krijgen moet je echter een kostuum meehebben uit een andere wereld en daar zit het grote minpunt. Het kost echt heel veel tijd om erachter te komen welke vaardigheid je nodig hebt en dan is het nog zaak om te bedenken waar dit kostuum ook alweer te vinden was. Dit soort dingen vind ik persoonlijk gewoon te omslachtig en vooral te veel onnodige tijd kosten. Bovendien is er geen hulpfunctie ingebouwd, wat letterlijk betekent; zoek het lekker uit.

Zo zijn er nog wel meer frustratiepuntjes

Het voorbeeld over onmogelijke locaties van Balan beeldjes staat jammer genoeg niet op zichzelf. Er zijn meer problemen. Hoewel het idee van heel veel verschillende kostuums en daarmee heel veel losse vaardigheden erg leuk bedacht is, laat de uitwerking echt te wensen over. Veel kostuums hebben vaak een vergelijkbare functie. Een vlinderkostuum kan bijvoorbeeld hoog vliegen, maar er is ook een konijnenpak die bijna net zo hoog komt. Er zit echt te weinig verschil in kostuums en dat betekent voor mij toch echt; less is more.

Verder bepaalt waarschijnlijk de console, de kwaliteit van de framerate. De PlayStation 4 had geregeld moeite om mijn sprongen door de wereld bij te houden. Ik ben meerdere keren dood gegaan, omdat de game mijn bewegingen te laat verwerkte. Wellicht kan de PlayStation 5 dit beter aan. Toch, ondanks de haperende framerate leek het soms niet alleen maar daar aan te liggen. Het ‘misspringen’ viel op en dat is vaak geen goed teken. De besturing deed niet altijd wat ik wilde, waardoor sommige levels bijna onspeelbaar werden. Hopelijk kan Square Enix dit nog oplossen met een patch.

Als laatste wil ik de eenvoud van de besturing nog even noemen. Ik weet niet zo goed of dit een minpunt of een pluspunt is. Omdat alle kostuums een andere vaardigheid hebben, kun je deze vaardigheid altijd met dezelfde knop bedienen. Dat maakt het voor jongere doelgroepen of niet-gamers erg toegankelijk. Aan de andere kant voelt het voor de ervaren gamers wat simpel aan.

Is alles dan slecht aan deze game? Nee, zeker niet

Balan Wonderworld mag dan wat frustratie kennen, de sfeer is toch zeker bijzonder en origineel te noemen. De designs zien er erg kleurrijk uit en vallen bij mij in ieder geval in de smaak. De muzikale tussenstukjes zijn daarnaast leuk gedaan. Sowieso heeft de game prachtige muziek die de sfeer van de werelden en het verhaal echt versterkt. Het had ook zo in een Kingdom Hearts game kunnen zitten.

En ja, de gameplay mag dan frustrerend zijn. De meeste levels zijn zonder al teveel moeilijkheden wel door te komen. De zoektocht naar beeldjes vind ik stiekem wel leuk, tenzij ze het echt onmogelijk hebben gemaakt. Datzelfde geldt voor de verhaallijnen. Beelden zonder woorden kan misschien even wennen zijn, maar ik vond het persoonlijk wel erg tof gedaan. Het zorgt ervoor dat je zelf een verhaal gaat maken aan de hand van de scenes en dat past wel goed. Uiteraard was het voor de ontwikkelaars ook wel handig, want er hoefden geen vertalingen gemaakt te worden. Al met al denk ik dat de pluspunten net iets zwaarder wegen dan de minpunten.

Het is lastig om een cijfer te geven

Ik weet niet zo goed wat mijn cijfer moet worden voor Balan Wonderworld. De minpunten zijn uitgebreid besproken. Tegelijkertijd heeft de game een solide basis, prachtige muziek en mooie leveldesigns (al zullen de meningen over dat laatste wel verschillen). Het enige wat mij echt dwarszit zijn de onnodig omslachtige problemen, waaronder het ‘kostuumdrama’. Daarnaast weet ik ook niet zo goed voor welk publiek de game bedoeld is. Soms lijkt het wat kinderachtig over te komen, maar ook weer niet. Misschien heeft dat te maken met de culturele verschillen tussen Nederland en Japan. Wie het weet, mag het zeggen. Ik heb mij in ieder geval vermaakt met Balan Wonderworld en dankzij de recente prijswijziging is de game niet meer te duur!



Uitgever: Square Enix

Ontwikkelaar: Square Enix, Arzest

Releasedatum: 26-03-2021

Platforms: Nintendo Switch, PlayStation, Xbox en Windows

Gespeeld op: PlayStation 4