Review: AOC AGON PRO AG324UX monitor

Eens in de zoveel tijd worden we verrast met hardware om uit te proberen. AOC was ditmaal zo gul om ons van spiksplinternieuw model te voorzien, namelijk een 31,5”, Ultra HD, 144HZ monster genaamd de AG324UX.

In tegenstelling tot mijn collega, die recent tegenhanger AGON PRO AG274FZ onder de loep genomen, waarmee een prachtig Full HD exemplaar op de markt komt. Met de AG324UX gaan we toch dat stapje verder -en op ander vlak kleine terug- door de 4k-resolutie. Maar van hoeveel toegevoegde waarde is dit nu? Komt het wel uit de verf op dit 31,5” IPS-paneel, of kunnen we toch beter op Full HD blijven spelen? Ik leg het je allemaal uit hieronder. Wat ik in ieder geval vast kan meegeven is dat je een vrij stevige PC nodig hebt om het maximale uit het scherm te halen, maar ook daar later meer over.

Uit de doos

AOC is een kei om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zonder al te veel moeite trek je de piepschuim verpakking uit de doos, waarin het beeldscherm compact, maar stevig, is verpakt. Eenmaal alle onderdelen uit de (piepschuim) verpakking getrokken is het tijd om de monitor in elkaar te zetten, wat ongelofelijk eenvoudig is. Om te beginnen zetten we de monitor arm op de voet. Deze is door een schroef aan de onderkant binnen enkele seconden stevig vast te maken. Hier kan dan ook weinig verkeerd gaan (ik heb vertrouwen in iedereen). De monitor is ook erg eenvoudig op de standaard te monteren. Middels een vierkant paneel met een aantal haakjes klik je de monitor snel op de voet. Ook hier kun je eigenlijk niets fout doen. Let wel goed op dat je de duidelijke klik hoort!

In een andere, kleinere doos vind je alle bijbehorende kabels; stroom, HDMI en Display Port. De stroomtoevoer is tevens voorzien van een enorm blok, zoals je deze ook bij de meeste laptops hebt, maar dan een keer zo groot. Het is natuurlijk logisch dat een beeldscherm van zo’n formaat, met de bijbehorende specificaties, power nodig heeft, maar het is een onhandig blok om op of onder je bureau weg te werken.

De looks

Het scherm ziet er goed en stevig uit, en zo voelt deze ook aan. Het is niet overdreven ‘gamer’-stijl, maar mooi strak. De voet is in het kenmerkende rood met zwart gekleurd en geeft ook een stevige uitstraling. Net als bij de andere high-end schermen van AOC zit ook bij de AG324UX een extra blokje voor de bediening. Dit is ongekend handig, je hoeft namelijk niet te prutsen met knoppen op de achter- of onderzijde van het beeldscherm. Het kleine ronde ding is echter wel een doorn in het oog. Je kunt deze niet gemakkelijk wegwerken, tenzij je deze vastplakt aan je scherm of ook wegmoffelt onder je bureau. Je zult dus wel wat moet inleveren op je opgeruimde bureau voor de luxe.

AOC gaat natuurlijk ook mee met de tijd, dus hebben ze een kleine RGB-strip onder de rand van het scherm verwerkt. Omdat het scherm zo onwijs groot is, het is een 31,5” beeldscherm, zag ik hier nagenoeg niets van, tenzij ik vanaf bepaalde hoeken keek. De lichtjes zijn ook niet zo fel dat het mooi op m’n bureau reflecteerde. Mooi bedacht dus, maar het had van mij weg mogen blijven. Bij het onderdeel ‘verlichting’ hoort nog meer, AOC heeft namelijk haar logo in een soort projector verwerkt die in het rood op je bureau te zien is. Een erg grappig detail, maar het lampje zit precies boven de opening voor de kabels, waardoor het logo bij mij voor maximaal 50% zichtbaar was. De rest werd bedekt door de schaduw van kabels die door de opening heen liepen. Door deze toch wat opzij te schuiven kon ik een foto maken, maar dit koste meer moeite dan het opleverde.

Toch zijn dit maar kleine zaken die het gebruik van de monitor op geen enkele manier beïnvloeden. Sterker nog, ben je helemaal niet van de verlichting, dan heb je gewoon de optie om het uit te schakelen zodat je het helemaal niet meer ziet. Snel opgelost!

Aansluitingen

Het is natuurlijk niet geheel onbelangrijk om te weten welke aansluitingen je op je monitor kunt terugvinden. De meeste grafische kaarten zijn echter wel voorzien van alle mogelijkheden, maar beter het zekere voor het onzekere.

Onder het scherm vinden we in ieder geval een dubbele HDMI 2.1 aansluiting, een DisplayPort 1.4 aansluiting, viermaal een USB 3.2-poort (5 Gb/s), een 3,5mm audiojack en USB-c.

Genoeg opties dus voor zowel video-input als voor je randapparatuur. Natuurlijk dien je wel je PC ook middels een USB-kabel aan te sluiten op de monitor om van de USB-poorten gebruik te kunnen maken. Ik vind dit zelf onmisbare poorten op een monitor inmiddels. Ondanks dat we steeds meer draadloze randapparatuur hebben ben ik nog wel van de kabels. Mijn eigen toetsenbord heeft er zelfs twee aansluitingen. Voor een goede kabelmanagement is het dus ideaal om het meteen in je monitor te doen. Tevens is dit bijvoorbeeld handig voor het wissel van apparatuur tussen een PC en laptop, voor als je thuiswerkt.

Ultra HD en 144hz

Een beetje monitor bevat tegenwoordig al gauw over een resolutie van 3840×2160. In de volksmond noemen we dit ook wel Ultra HD of 4k. Dit houdt in dat er een grotere hoeveelheid pixels op de monitor aanwezig is, wat doorgaans betekend dat er scherpere beelden weergegeven kunnen worden. Maar dit is niet de enige factor, zo is de pixeldichtheid ook belangrijk. Deze wordt in ppi (pixel per inch) uitgedrukt. Hoe hoger het aantal pixels per inch, hoe beter. De AG324UX beschikt over 140ppi. Ter vergelijking, het beeldscherm wat mijn collega Boyd recent heeft getest heeft enkel 82ppi, en monitoren met Quad HD resoluties beschikken over 109ppi. 140ppi is overigens wel een normale waarde voor Ultra HD-schermen. Het is absoluut een genot voor het oog, maar springt er dus niet bijzonder bovenuit.

Het beeld is door bovengenoemde opties echt haarscherp. Zo scherp, dat ik er soms bijna scheel van ging kijken, en ik bedoel dat niet metaforisch. Ik moest soms echt even scherpstellen om het gehele beeld goed te kunnen zien! Ik heb onder andere God of War en Final Fantasy VII Remake Intergrade gespeeld en ben weggeblazen door de details en de kwaliteit. Deze games zijn sowieso al mooi, ook op de PS4, maar dit is wel een ander niveau! Absoluut van toegevoegde waarde.

Ook de refresh rate van 144hz is direct merkbaar. De bewegingen op het scherm, of het nu een video is, het bewegen van de muis of de beelden in een game, het is onwijs soepel, een waar genot voor het oog.

Wel belangrijk om te noemen is dat je, in ieder geval voor het gamen op een resolutie van 4k, je een behoorlijke stevige PC nodig hebt. Ik hebt het getest met een i7 11700k CPU en een Nvidia RTX2070 Super grafische kaart, en moest toch soms een lagere framerate accepteren. Geen ramp natuurlijk, maar daar zou ik bij het overwegen van de monitor zeker even op letten! Nu kun je ook zeker de monitor op een lagere resolutie gebruiken, maar dan haal je niet het meeste uit wat het apparaat kan.

HDR

Het is hierbij lastig afwegen of het van toegevoegde waarde is. Ja, de monitor beschikt over HDR, maar het is de instapversie. Oftewel, het is twijfelachtig of dit écht zin heeft om in te schakelen. In het kort, HDR wordt in helderheid niveaus onderscheiden. Het begint bij 400 en loopt door tot 1400, met daarboven nog twee niveaus die True Black wordt genoemd. Eigenlijk vind men dat 400 een te lage helderheid heeft, maar toch mag het als HDR geclassificeerd worden. De AG324UX beschikt over HDR 400.

Nadat ik de met de instellingen heb gespeeld kwam ik op een naar mijn idee mooi beeld uit; niet te helder, prima blauwlicht filter, contrast goed. Het enige wat ik even wilde checken was de HDR. Ik schakelde deze in het scherm werd direct flets en korrelig. Het deed meer kwaad dan goed en dus heb ik het snel uitgeschakeld. Ook in games was de instelling net niet fijn om te gebruiken. Waar de monitor ongelofelijk veel goed doet, mocht deze optie ook wel wegblijven, als het voor een lagere prijs zou zorgen.

Gebruiksgemak

Zoals al aangegeven, en je op de foto kunt zien, heb je er een handig blokje bij gekregen om door de instellingen van je scherm te navigeren. Het is een stukje gebruiksgemak die erg van toegevoegde waarde zijn. Sowieso beschikt het scherm over een eenvoudig menu waar je veel in kunt aanpassen, maar welke je ook kunt negeren als het niet je ding is. Ik vind het leuk om met de instellingen te spelen om zo een voor mij perfect beeld te creëren. Je krijgt in de duidelijke menu’s precies te zien wat de mogelijkheden zijn. Middels de grote knoppen navigeer je snel heen en waar, of maak je de instellingen weer ongedaan. Ook schakelen tussen de input is supereenvoudig, en doe je met een enkele druk op de knop.

Waar ik wel wat moeite mee had, was met de ‘kabelgoot’ van de monitor. Onder is ruimte vrijgelaten waar je de kabels doorheen kunt lussen voor een mooiere afwerking. Opzich handig, ware het niet dat deze opening op het laagste punt van de voet zit. Heb je je monitor dus niet helemaal tegen je bureau aangeschoven, heb je altijd een klos met kabels in het zicht. Naar mijn idee erg slordig. Zelf zie ik het graag net iets hoger, zodat je het mooi achter het paneel kunt verwerken.

Conclusie

Of je nu een vervend gamer bent, veel met grafische programma’s werkt of graag naar je mail op enorm hoge resolutie kijkt, de AOC AGON PRO AG324UX is een fantastische monitor. Ik heb van elke minuut gamen (en er op werken) genoten en baalde ervan dat ik deze weer moest inpakken. Er zit wel een forse prijskaart aan, maar maak jij dagelijks urenlang gebruik van je gameplek, dan is een monitor van hoge kwaliteit zeker geen onmisbaar iets.

Alleen de HDR had wel een stuk beter gemogen, tot op het punt dat het voor mij niets toevoegde. Maar dit is op geen enkele manier verder een belemmering geweest van het gebruik. Dus van de haarscherpe beelden tot de mooie grootte van 31,5” (ofwel 80cm!), het is een absolute aanrader.